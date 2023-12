Unfälle - 62-jähriger Mann fiel vom Dach und starb

Ein 62-jähriger Mann kam bei einem schweren Arbeitsunfall ums Leben, nachdem er sechs Meter in die Tiefe gestürzt war. Der Mitarbeiter sei bei Reparaturarbeiten an einem Firmengebäude in Günzburg vom Dach gestürzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Kollege fand den schwerverletzten Mann auf dem Lagerboden und verständigte den Rettungsdienst. Der 62-Jährige erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls am Dienstagnachmittag laufen zunächst.

Nachricht von der Polizei

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de