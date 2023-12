Statistik - 4,2 Milliarden Euro in Industrieunternehmen investiert

Im vergangenen Jahr investierten die sächsischen Industrieunternehmen insgesamt 4,2 Milliarden Euro. Das Investitionsvolumen sei im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr nominal um 22,5 % gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mit. Demnach stiegen beispielsweise die Ausgaben für Sachanlagen im Vergleich zum Jahr 2021 um 766 Millionen Euro. Allerdings sollte auch mit einer deutlichen Preissteigerung gerechnet werden.

Informationen zeigen, dass diese Unternehmen insgesamt 3,7 Milliarden Euro in Ausrüstung investierten, was einer nominalen Steigerung von etwa 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Investitionen in die Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden beliefen sich auf 495 Millionen Euro (+41 %). Für den Erwerb unbebauten Grundstücks sollen 17 Mio. Euro ausgegeben worden sein, was einer nominalen Steigerung von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Laut Statistik des Statistikamtes liegt das höchste Investitionsvolumen in der Produktion von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Produkten mit einer Investitionssumme von 1,2 Milliarden Euro und einem nominalen Investitionswachstum von 14 %. An zweiter Stelle steht die Produktion von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen. Insgesamt wurden hier 854 Mio. Euro investiert (+47 %).

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de