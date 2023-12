Polizeieinsatz - 38 Verletzte bei Rostock-Fußballspiel in Paderborn

Bei einer schweren Unruhe rund um ein Zweitliga-Fußballspiel zwischen dem Paderborner FC und dem Rostocker FC sind nach Angaben der Polizei 38 Menschen verletzt worden. Ein Paderborner Polizeisprecher bestätigte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass 24 Polizisten, 13 Ordnungshüter und ein Fan verletzt worden seien. Die „Ostsee-Zeitung“ berichtete zuvor.

Die Rostocker Fans sorgten bei der 0:3-Niederlage der Paderborner am vergangenen Freitagabend für heftigen Aufruhr. Sie zündeten Feuerwerkskörper, bewarfen Polizisten mit Gegenständen und zerstörten Getränke, Snackbars und Toiletten. Das Spiel wurde zweimal unterbrochen.

„Selbstverständlich sind wir auf breite Proteste vorbereitet“, sagte der Sprecher. „Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die Gewalt so stark eskaliert, so viel Sachschaden verursacht und bereit ist, Menschen zu verletzen.“

Die Entscheidung fiel vor dem Spieltag, DFL Investor Trading. Fans in vielen Stadien der Bundesliga A und B sorgten für Aufruhr, indem sie Spielunterbrechungen, Transparenten und Sprechchören gegen die Deutsche Fußball-Liga trotzten.

Die Polizei will nun eine Untersuchungskommission einsetzen, um gegen die Unruhestifter aus Rostock zu ermitteln. „Wir haben eine große Menge an Foto- und Videomaterial, das überprüft werden muss“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir haben uns auch mit unseren Kollegen in Rostock geeinigt.“ Mit Hilfe der Rostocker Polizei sollen möglichst viele Hanse-Anhänger ermittelt werden. Über ein Meldeportal der Polizei NRW können Zeugen Fotos und Videos anonym einreichen.

Heim FC Hansa Heim SC Paderborn Infos zum Spiel Pressemitteilung Polizeimeldung Ostsee-Zeitung

Quelle: www.stern.de