Volleyball-Champions-League - 3:0 Ankara: BR überrascht mit Volleyschuss

Volleyball Berlin sorgte in der Volleyball Champions League für eine große Überraschung. Der Deutsche Meister besiegte am Mittwoch vor 6.567 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Europas Spitzenteam Halkbank Ankara verdient mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:22). Es war Berlins zweiter Sieg im vierten Gruppenspiel.

Leider verloren die Berliner im Hinspiel in Ankara mit 2:3. Die Berliner treffen in ihren verbleibenden beiden Premier-League-Spielen zu Hause auf Piacenza und Lissabon Benfica und können nun in die K.-o.-Runde einziehen.

Obwohl der Volley-Slasher Marek Sotola noch weit von seiner Bestform entfernt ist und seine offensive Fluktuationsrate ungewöhnlich hoch ist, hielten die Berliner dem türkischen Vizemeister in drei Sätzen stand und besetzten eine dominante Position. Dies ist einerseits den vielen wunderbaren Paraden von Libero Tsuiki Satoshi zu verdanken. Andererseits nutzten auch Reuben Short und Timothy Carr weiterhin ihre Torchancen.

Ankaras beiden Stars Nimr Abdel-Aziz und Erwin Ngapes gelang es über die gesamte Distanz nicht, die gefürchtete Durchschlagskraft zu erzeugen, auch weil BR Die Volleyschüsse von Shimi Motte und vor allem Timo Tamema sich oft als unüberwindbares Hindernis erwiesen.

BR Volleys, Champions-League-Kader, Spielplan, Gruppenphase Halkbank Ankara, Kader

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de