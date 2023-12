22:03 Hyundai verkauft sein einziges russisches Werk zum Nominalpreis von 77,74 Euro

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai Motor kündigte an, sein einziges russisches Werk zu verkaufen. Hyundai Motor wird sein Werk in St. Petersburg zu einem Nominalpreis von 7.000 Rubel (77,74 Euro) verkaufen, sagte ein Vertreter von Hyundai Motor gegenüber Reuters und schließt sich dem Unternehmen als einer der großen Autohersteller an, die ausscheiden. Nach der Invasion Russlands in der Ukraine und einer Welle von Sanktionen hat die Hyundai Motor Company, zu der unter anderem Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota und andere gehören, heute auf einer Vorstandssitzung den Verkauf aller ihrer Anteile an Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR LLC) genehmigt. -Finance LLC“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

21:22 Mutmaßliche Verbindungen zu Russland: Stellvertretender Chef der ukrainischen Polizei tritt zurück Der stellvertretende Chef der Nationalen Polizei Dmytro Tischlyk (dem Reporter mutmaßliche Verbindungen zu Russland bestätigten) hat ein Rücktrittsschreiben geschrieben. Das Innenministerium bestätigte dies ukrainischen Nachrichten Das Portal „Ukrainische Prawda“ hat erfahren, dass Innenminister Ihor Klimenko eine Anordnung zur Entlassung des stellvertretenden Chefs der Nationalpolizei Tischlak unterzeichnet hat.

20:43 Selenskyj bezeichnet Putin als „Patienten“ Auf seiner Jahrespressekonferenz in Kiew gab Selenskyj zu, dass das Jahr 2023 militärisch nicht wie geplant verlaufen sei. Allerdings hat auch Russland keines seiner strategischen Ziele erreicht. „Sie und wir reden über nur drei Tage [bis zum Sieg] und dann über die vollständige Besetzung der besetzten Gebiete“, also die vollständige Eroberung der Gebiete Luhansk, Donezk, Saporoschje und Cherson, die Russland noch nicht erreicht hat.“ Nun, es seien nicht drei Tage gewesen, betonte Selenskyj, „sondern zwei Jahre“, in denen er von einem „Drei-Tage-Plan für Patienten“ sprach. Allerdings hält der ukrainische Präsident den Krieg im Nahen Osten für einen „diplomatischen Sieg“. " für Russland. Das Problem für die Ukraine ist die Priorisierung der Hilfe: Ein Partner wird sagen, dass die Ukraine eindeutig zuerst Hilfe braucht, andere sehen das etwas anders.

20:09 Vereinte Nationen: Russland hat bisher mindestens 142 Massenhinrichtungen durchgeführt Zu den mutmaßlichen Verstößen Russlands gegen die Invasion in der Ukraine gehört die Massenhinrichtung von 142 ukrainischen Zivilisten durch russische Truppen in den besetzten Gebieten seit Beginn der UN-Menschenrechtsverletzung Menschenrechtskommissar Vo Erke Turk sagte, dass die von den Vereinten Nationen regelmäßig veröffentlichten Zahlen der Opfer im Krieg Russlands gegen die Ukraine nur Fälle umfassen, die bestätigt und verifiziert werden können, und dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich höher sein dürfte. Turk wies darauf hin, dass sein Team „weiterhin schwere Verstöße gegen internationale Menschenrechtsnormen, schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und Kriegsverbrechen“ in der Ukraine anprangert, insbesondere durch die russischen Streitkräfte.

19:40 US-Senatoren glauben immer noch, dass eine Einigung über die Hilfe für die Ukraine noch in weiter Ferne liegt Hochrangige US-Senatoren erwarten keine baldige Einigung über die von Präsident Joe Biden geforderte Milliardenhilfe für die Ukraine. „Jeder weiß, dass wir eine Einigung brauchen.“ „, sagte der demokratische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Chuck Schumer. „Wir haben noch viel zu tun, und es wird länger dauern.“ Sein Parteikollege Dick Durbin äußerte die Hoffnung auf eine Einigung im Januar unmittelbar nach der Winterpause. Biden forderte außerdem weitere 61 Milliarden Dollar für die Ukraine, auf die die Republikaner setzen, um die Beziehungen zu Mexiko zu stärken. Grenzkontrollen.

19:08 Studie: Litauer glauben, dass Brigaden der deutschen Armee die Verteidigung verbessern können Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusaskas zitierte eine Studie, die von Spinter Research im Auftrag der litauischen Streitkräfte durchgeführt wurde. Er sagte, dass die wichtigsten Einheiten der deutschen Heeresbrigade ab 2025 nach Litauen verlegt werden und ab 2027 ihre volle Kampfbereitschaft erreichen werden.

Untersuchungen zeigen:

82 % der Litauer befürworten eine ständige Präsenz der deutschen Brigade in Litauen

83 % der Litauer haben eine positive Meinung über deutsche Soldaten

76 % glauben, dass deutsche Brigaden zur Stärkung der litauischen Verteidigung beitragen werden

18:35 Ukrainische Soldaten melden russischen Giftgasangriff Nach Angaben ukrainischer Soldaten setzten russische Truppen bei Frontangriffen auch Giftgas ein. Laut CNN zeigten medizinische Berichte, dass die Kämpfer durch Giftgas vergiftet worden seien. Unterdessen berichtete ein ukrainischer Kommandeur von „extremen Veränderungen“ an der Front.

17:51 Selenskyj: Die Regierung diskutiert die „sehr heikle Frage der Mobilisierung“ von 500.000 Soldaten Das ukrainische Militär bat Präsident Wladimir um eine Rede. Selenskyj sagte, dass weitere 450.000 bis 500.000 Soldaten mobilisiert würden. Tausende Soldaten. Selenskyj sagte auf einer Pressekonferenz in Kiew, dass hochrangige Militär- und Regierungsvertreter „diese sehr heikle Frage der Mobilisierung“ diskutieren würden. Das Parlament wird sich dann mit dem Thema befassen. Die endgültige Entscheidung wird jedoch von Selenskyjs Entscheidung abhängen. Noch nicht fertig. Eine Mobilisierung dieser Größenordnung erfordert zusätzliche Mittel.

17:22 14 polnische Angeklagte wegen russischer Spionage zu Gefängnisstrafen verurteilt Ein polnisches Gericht verurteilte 14 Angeklagte aus Russland, Weißrussland und der Ukraine wegen Sabotage im Auftrag einer Organisation zu 13 bis 6 Monaten Gefängnis Der Vorsitzende Richter Jaroslaw Kowalski sagte, die Angeklagten würden in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Ermittler werfen den Angeklagten vor, als Teil eines Spionagerings Anschläge auf Züge mit Hilfslieferungen in die benachbarte Ukraine geplant und militärische Einrichtungen untersucht zu haben. Alle 14 Personen haben sich zuvor schuldig bekannt, die beiden anderen Angeklagten müssen sich getrennt vor Gericht verantworten, nachdem sie ihre Schuldgeständnisse zurückgezogen haben .

16:54 Ukrainer vom russischen FSB rekrutiert – jetzt muss er 15 Jahre im Gefängnis verbringen Ein ukrainischer Staatsbürger, der vom russischen FSB rekrutiert wurde und versuchte, eine eigene Informantengruppe zu gründen, muss inhaftiert werden. Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) sagte, er sei gefunden worden des Verrats schuldig. Nach Angaben des SBU hatte der Spion eine lange Geschichte im Kampf gegen russische Truppen oder deren Stellvertreter, die bis in den Transnistrienkrieg zurückreicht, und von Russland unterstützte Berichte besagten, dass er an dem Angriff beteiligt war, nachdem Russland Anfang der 1990er Jahre mit der Invasion der Ukraine begonnen hatte. Versuche, ein eigenes Netzwerk von Informanten aufzubauen und SBU-Agenten zu rekrutieren, um Informationen über den Standort der ukrainischen Streitkräfte in der Südukraine zu sammeln.Er wurde unter dem Vorwand, dass ein SBU-Agent ein potenzieller Komplize sei, in die Ukraine gelockt und anschließend in der Region Odessa festgenommen.

16:23 Donezker Soldat: „Die Russen nutzen das Wetter aus, um vorzurücken“ An der Donezker Front hat der Winter nun einen großen Einfluss auf die Kriegsanstrengungen. Das kalte Wetter hat viele Drohnen unbrauchbar gemacht und schweres Gerät ist eingefroren. Der Besuch der Organisation der Ukrainischen Einheit in der Region zeigt, dass Russland versucht, die veränderte Situation auszunutzen.

15:52 Prozess gegen mutmaßlichen russischen Neonazi beginnt in Finnland Ein Gericht in Helsinki ordnete die Untersuchungshaft von Jan Petrovsky an, einem mutmaßlichen russischen Neonazi, der für ukrainische Streitkräfte kämpfte. Finnischen Zeitungen zufolge wurden ihm Kriegsverbrechen vorgeworfen. Helsinki Sanomat berichtete, dass die finnischen Behörden Petrovski im Juli festgenommen hätten, als er versuchte, unter falschem Namen nach Frankreich zu reisen. Die Ukraine hat seine Auslieferung beantragt, um wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt zu werden. Ein finnisches Gericht entschied jedoch am 8. Dezember, dass er nicht gezwungen werden könne, nach Frankreich zu reisen. Die Ukraine sagte, russische Kriegsgefangene würden gemäß den Genfer Konventionen behandelt, da die Bedingungen in ukrainischen Gefängnissen nicht den Standards der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprächen. Laut Helsinki Sanomat werden die Anklagen voraussichtlich Ende Mai 2024 erhoben und könnten sich auf die Behandlung verwundeter ukrainischer Soldaten und Kriegsgefangener beziehen.

15:23 Lawrow bestreitet die Absicht, NATO-Territorium anzugreifen Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich die Beziehungen zwischen Russland und Finnland erheblich verschlechtert. Der russische Präsident Wladimir Putin droht Finnland wegen seiner NATO-Mitgliedschaft „Der russische Außenminister Lawrow wehrt sich nun, wenn auch indirekt.

14:48 Putin glaubt, dass das Ziel des Westens, Russland zu besiegen, gescheitert ist Kreml-Vorsitzender Wladimir Putin glaubt, dass die Versuche des Westens, Russland in der Ukraine eine strategische Niederlage zuzufügen, gescheitert sind. Hier ist, was Putin nach Angaben von Beamten des Verteidigungsministeriums in Moskau gesagt hat Politische und gesellschaftliche Ziele seien durch den Widerstand der Soldaten und „die wachsende Stärke unserer Streitkräfte und Waffenproduktion“ im Krieg gegen die Ukraine erschüttert worden, „wir können mit Bestimmtheit sagen, dass die Initiative auf der Seite unserer Streitkräfte liegt“, hieß es bei einem Treffen vor Vertretern von „Putin befahl am 24. Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine; in der Folge stellten sich viele Länder auf die Seite des angegriffenen Landes und stellten ihm Waffen zur Verfügung 14:21 US-Truppen werden in Dänemark stationiert US-Truppen können künftig auf dänischem Territorium stationiert werden. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte in Kopenhagen die entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Ländern und ihren NATO-Partnern an. Die Vereinbarung wurde zunächst unterzeichnet Ähnliche Abkommen wurden diesen Monat mit Finnland und Schweden unterzeichnet und werden laut Frederiksen in etwa einem Jahr nach Durchlaufen der parlamentarischen Verfahren in Kraft treten.

Moskau erreicht 13,58-Milliarden-Dollar-Deal – Peskow kündigt Umgehung der Diamantensanktionen an Russische Regierung kündigt Umgehung des EU-Einfuhrverbots für russische Diamanten an Der Kreml sagte, das am Montag verabschiedete Einfuhrverbot sei „vorhersehbar“ – Sprecher Dmitri Peskow sagte gegenüber der Diamantenindustrie war darauf vorbereitet: „Ich denke, es gibt Möglichkeiten, diese Sanktionen zu umgehen. Sie existieren und werden umgesetzt, um unsere Interessen zu schützen.“ Die EU Das zwölfte Sanktionspaket, das wegen der Invasion Russlands in der Ukraine verhängt wurde, wurde am Montag schließlich verabschiedet und verbietet den Import von Naturstoffen und synthetische Diamanten und Schmuck aus Russland ab Januar 2024. Ab September nächsten Jahres gilt ein Importverbot für Diamanten aus Russland bzw. Russland. In anderen Ländern geschliffene Diamanten dürfen mehr Diamanten importieren. Es wird geschätzt, dass Russland mit dem Diamantenhandel jährlich etwa 3,7 bis 4,6 Milliarden Euro an Einnahmen erwirtschaftet. 13:29 Sturm im Schwarzen Meer: Minen stellen eine tödliche Bedrohung für Zivilisten dar Natalia Humeniuk, Sprecherin des Südlichen Kampfkommandos der Ukraine, sagte im Staatsfernsehen, dass die anhaltenden Stürme im Schwarzen Meer das Risiko erhöht hätten, dass Minen an Orten abgeworfen würden, die eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellten, laut „Ukrainian News“ , als die russische Invasion begann Im Jahr 2022 wurden Hunderte Minen im Schwarzen Meer verlegt. Bei Stürmen wurden Minen an die ukrainische Küste gespült, und laut Humeniuk ist dies in den letzten Tagen mehrmals in den Regionen Nikolaev und Odessa passiert. Zivilisten wurden in der Nähe von ukrainischen Schwarzmeerstränden abgeworfen, Landminen verletzt, getötet und verletzt

13:07 Das russische Generalkonsulat in Leipzig bleibt zum Jahresende geschlossen Das russische Generalkonsulat in Leipzig wird Ende dieses Jahres schließen. Das berichtet die Leipziger Volkszeitung. Wer sich im Zweifel an die russische Staatsvertretung wendet, erhält nur eine automatische Antwort: Das Generalkonsulat stellt seine Tätigkeit zum 1. November ein. Mit Verweis auf Bonn und Berlin hatte das Auswärtige Amt die Moskauer Vertretung bereits im Mai und jetzt dazu aufgefordert Die Schilder deuten tatsächlich darauf hin, sich zu verabschieden. Der Shutdown steht im Zusammenhang mit der Kriegsaggression Russlands in der Ukraine und der Vertreibung Hunderter Flüchtlinge. Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Moskau. Ende Mai gab das Auswärtige Amt die Schließung von vier Generalkonsulaten bekannt. Derzeit gibt es neben Leipzig auch Konsulate in Frankfurt am Main, Bonn, Hamburg und München. Die russische Botschaft schließt in Leipzig, heißt es im „Sachssis“-Bericht. Die Pressestelle des Generalkonsulats schrieb auf Anfrage eine Erklärung, in der sie die Schuld für die Schließung der Bundesregierung zuschrieb: „Die Schließung des russischen Konsulats ist ausschließlich auf die beispiellosen und unfreundlichen Schritte zurückzuführen.“ die deutsche Seite‘“

12:43 UN-Bericht: Folter und Tod von Zivilisten in russischen Gefängnissen in der Ukraine Das UN-Menschenrechtsbüro hat den Tod von mindestens 100 Zivilisten in russischem Gewahrsam in den von Russland besetzten Teilen der Ukraine, einschließlich der unter Verletzung des Völkerrechts annektierten Halbinsel Krim, dokumentiert. Mindestens 39 von ihnen zeigten vor ihrem Tod Anzeichen von Folter, berichtete der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk in Genf. „Folter und andere grausame Behandlung waren weit verbreitet“ seit Beginn des russisch-japanischen Krieges in der Ukraine. „In Haftanstalten in den von Russland besetzten Gebieten“, sagte Türk, „betrafen viele der von uns dokumentierten Fälle von Folter sexuelle Gewalt.“ Russland erlaubt diesen Teams des UN-Menschenrechtsbüros nicht, Kriegsgefangenenlager in besetzten Gebieten zu betreten. Deshalb ist die Dokumentation schwierig. Willkürliche Verhaftungen sind dort die Regel. Die Arbeitsgruppe konnte keine ukrainischen Kriegsgefangenen sehen. Den Familien war es auch nicht möglich, ukrainische Kriegsgefangene zu sehen. Keine Neuigkeiten von Angehörigen

12:19 Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen: Wir sind in der Nähe von Kupjansk offensichtlich zahlenmäßig unterlegen Die Ukraine sagt, ihr Militär sei in der östlichen Region Charkiw „im Nachteil“, wo russische Streitkräfte seit Monaten versuchen, die zentrale Region Kupjansk zu erobern. Zu Beginn der Invasion hatten russische Streitkräfte einen Großteil der östlichen Region Charkow erobert, wurden jedoch vor etwa einem Jahr durch eine Blitzoffensive der Kiewer Streitkräfte zurückgedrängt. „Die Situation ist komplex. Wir müssen in einer Situation kämpfen, in der der Feind uns an Waffen und Personal überlegen ist“, sagte die ukrainischen Bodentruppen, aber Silsky sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten sich an die Frontsituation angepasst und sich letztlich behauptet .

11:52 Ex-Wagner-Offizier will über niederländische Kriegsverbrechen aussagen Niederländischen Medienberichten zufolge ist ein ehemaliger Offizier der russischen Wagner-Söldner in den Niederlanden eingetroffen, um vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) über Russlands Kriegsverbrechen in der Ukraine auszusagen. In einem Interview mit der Nachrichtensendung EenVandaag behauptete der 60-jährige Igor Salikov, dass er während seiner 25 Dienstjahre bei den russischen Streitkräften an der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 und der Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 beteiligt gewesen sei und zum Oberst aufgestiegen sei Bevor er sich Wagner anschloss, wurde er aus erster Hand Zeuge der Rolle Moskaus bei der Schürung separatistischer Konflikte in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk, „Gräueltaten gegen Zivilisten“ und Kindesentführungen. Der Kreml hat die Verantwortung für die mutmaßlichen Verbrechen konsequent zurückgewiesen.

11:21 Drohnen in der Nähe der Hauptstadt – Moskau schließt Flughafen An den Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo wurde eine Flugsicherung eingeführt. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin gab bekannt, dass am Morgen in der Nähe der Hauptstadt eine Drohne abgeschossen worden sei. Es wurden keine Schäden oder Verluste gemeldet.

10:51 Soldatenfamilien: Putin sollte den Krieg beenden oder selbst an die Front gehen Eine Gruppe von Familienangehörigen mobilisierter russischer Soldaten hat Präsident Wladimir Putin aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Seit Wochen rufen Mitglieder der Gruppe „Road Home“ an, die hauptsächlich aus Ehefrauen und Müttern mobilisierter Soldaten besteht. Während ihre Angehörigen nach langem Einsatz an der Front zurückkehrten, berichtete die Moscow Times: „Unter Ihrer Führung besteht für uns Russen keine Hoffnung mehr, ... am Verhandlungstisch zu sitzen“, sagte die Gruppe A Die Botschaft, die angeblich an das russische Staatsoberhaupt gerichtet war, fuhr fort: „Lasst uns in Frieden leben! Sonst geh an die Front und stirb selbst.“ Moskau hat im Rahmen einer „Teilmobilisierung“, wie Putin bekannt gab, rund 300.000 weitere Reservisten einberufen Die Zahl der in der Ukraine stationierten Truppen wird im September 2022 erhöht.Die Ukraine ist Teil der von Putin im September 2022 angekündigten „Teilmobilisierung“. Der von Put Domoi auf Telegram geteilten Nachricht war ein Video beigefügt, in dem ein russischer Mobilisierungssoldat, der seinen Namen nur als Alexander nannte, seine Frustration darüber zum Ausdruck brachte, dass Putin die Bitte der Gruppe um eine einjährige Dienstzeit für die Mobilisierungstruppen ignoriert hatte.

10:18 Munz: Russland gehen die Arbeitskräfte aus Laut ntv-Russlandreporter Rainer Munz wird Bulgarien künftig kein russisches Öl mehr importieren, was kaum Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Interessanter in diesem Zusammenhang ist die ungarische Bedrohung Bulgariens.

09:37 London plant Zusammenarbeit mit Kiew im Schwarzen Meer Großbritannien plant die Unterzeichnung einer Absichtserklärung, um Kiew beim Kampf gegen Russland im Schwarzen Meer zu unterstützen, berichtete der Daily Telegraph unter Berufung auf ungenannte britische Militärquellen. Der britische Streitkräfteminister James Hippe sagte im Oktober, der Angriff der Ukraine auf die Schwarzmeerflotte habe zu einem „Funktionsversagen“ der russischen Marine im Schwarzen Meer geführt. Das MoU enthält Bestimmungen zur Verbesserung der Marinefähigkeiten durch die Bereitstellung von Schiffen, Ausrüstung, seegestützten Brimstone-Raketen und Ausbildung für die ukrainische Marine. Beamte sagten, der Austausch nachrichtendienstlicher Informationen sei eines der Schlüsselelemente des MoU. Darin werden auch Pläne zum Schutz der Nachkriegsukraine dargelegt, darunter Präventivmaßnahmen und die Verpflichtung, die Sanktionen wieder einzuführen und die Waffenlieferungen zu erhöhen, falls Russland sich zu einem erneuten Angriff entschließt.

09:05 Kinshaar fliegt wieder: Russland setzt nach Monaten wieder auf Hyperschallraketen Britischen Schätzungen zufolge hat die russische Luftwaffe kürzlich zum ersten Mal seit August Hyperschall-Kinschal-Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. Das britische Verteidigungsministerium sagte, die Rakete sei möglicherweise auf einen Militärflugplatz abgefeuert worden. Die Rakete ist für den Angriff auf hochwertige und gut verteidigte Ziele konzipiert. In London soll der Einsatz von Hyperschallraketen bisher gemischt verlaufen sein. „Viele Starts haben möglicherweise ihre beabsichtigten Ziele verfehlt, und die Ukraine hat auch Angriffe auf dieses sogenannte ‚unbesiegbare‘ System erfolgreich abgefangen“, sagte das Ministerium.

08:46 Putin: Russische Frauen sollten Männerjobs übernehmen – und die Kluft zwischen Soldaten sollte auf diese Weise verringert werden Der russische Präsident Wladimir Putin hat traditionell männliche Berufe aufgefordert, mehr Frauen einzustellen, um den gravierenden Arbeitskräftemangel zu lindern, der durch die Einberufung Tausender Soldaten für den Einmarsch in die Ukraine verschärft wird. Russland leidet seit Jahren unter einem Rückgang der Arbeitskräfte aufgrund anhaltend niedriger Geburtenraten, eine Situation, die durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft wird. Die Mobilisierung Hunderttausender Menschen verdrängte sie vom Arbeitsmarkt und veranlasste einen Großteil der gebildeten Bevölkerung zur Flucht. „Mädchen sind Russlands große Reservekraft. Sie müssen ihr volles Potenzial in Bereichen entfalten, die sie noch nicht verfolgt haben“, sagte Putin. Putin lobt Frauen, die für die Luftwaffe studieren.

08:16 Unger: Zelenskyys Foto „verändert sich derzeit“ Neben Vitaliy Klitschko hat nun auch der Stabschef der ukrainischen Armee, Valery Salushny, öffentlich Kritik an Wolodymyr Selenskyj geübt, berichtet die staatliche Fernsehreporterin Caroline Unger über den Führungsstil. Neben der starken Kälte ist die Dunkelheit derzeit ein großes Problem für die Streitkräfte der Ukraine.

07:37 Analyse bestätigt fast 40.000 tote Russen in der Ukraine Das unabhängige russische Medienunternehmen Mediazona hat in Zusammenarbeit mit BBC Russia mithilfe von Open-Source-Recherchen die Namen von 39.424 russischen Soldaten ermittelt, die seit der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Seit dem letzten Update von Mediazona am 1. Dezember wurden die Namen von 1.163 russischen Soldaten zur Liste der Opfer hinzugefügt. Journalisten wiesen darauf hin, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher liegt, da die Informationen, die sie bisher eingesehen haben, aus öffentlichen Quellen stammen, darunter Nachrufe, Beiträge von Angehörigen, Nachrichten regionaler Medien und Berichte lokaler Behörden. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wurden mehr als 2.900 Militäroffiziere im Kampf in der Ukraine getötet, darunter 337 im Rang eines Oberstleutnants und höher. Generalleutnant Oleg Zokov, stellvertretender Kommandeur des südlichen Militärbezirks, war der ranghöchste russische Militäroffizier, der während des Krieges getötet wurde. Die meisten Toten kamen aus den Regionen Krasnodar, Swerdlowsk, Baschkirien, Tscheljabinsk und Moskau sowie der Republik Burjatien.

07:02 Der Ukraine fehlt es an Artilleriemunition – ihre eigenen Drohnen sollten den Unterschied ausgleichen Brigadegeneral Alexander Tarnavsky erklärte, dass sowohl die ukrainische als auch die russische Armee Probleme mit Artilleriemunition hätten. Das berichtet das Institute for War Studies in seiner aktuellen Analyse. Aber westliche Beamte schätzen Berichten zufolge, dass russische Truppen derzeit fünf- bis siebenmal mehr Artilleriefeuer abfeuern als ukrainische Truppen. Es heißt, Russland habe Nordkorea mit 122-mm-Artilleriegeschossen beliefert. Die Ukraine hingegen ist bei der Munition auf westliche Partner angewiesen, war jedoch immer mit Hindernissen konfrontiert. General Ivan Kavrilyuk, stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine, sagte, dass die Ukraine sich daher auf die inländische Produktion von Drohnen konzentrieren werde. Dieser Schritt soll den Mangel an Artilleriemunition in gewissem Umfang ausgleichen. Allerdings muss auch die Produktion der im Westen üblichen 155-mm-Munition mit Hilfe westlicher Unternehmen vorangetrieben werden.

06:24 Düstere Vorhersage: Trump wird die Hilfe für die Ukraine einstellen und die Beziehungen zu China abbrechen Mehrere aktuelle und ehemalige Berater und Diplomaten teilten Reuters mit, dass Donald Trump während einer möglichen zweiten Amtszeit voraussichtlich Loyalisten in Schlüsselpositionen im Pentagon, im Außenministerium und bei der CIA einsetzen wird. Das Ergebnis gibt Trump mehr Handlungsspielraum als in seiner ersten Amtszeit und wird es ihm ermöglichen, die Haltung der USA zum Krieg in der Ukraine und zu den Handelsbeziehungen mit China grundlegend zu ändern. Berater gehen davon aus, dass Trump im Falle seines Amtsantritts die Verteidigungshilfe für Europa sofort kürzen und die Wirtschaftsbeziehungen zu China weiter abbauen könnte. Acht von Reuters befragte europäische Diplomaten sagten, es gebe Zweifel daran, dass Trump Washingtons Verpflichtungen zur Verteidigung der NATO-Verbündeten nachkommen würde, und starke Bedenken, dass er die Hilfe für die Ukraine angesichts ihres Krieges mit Russland einstellen würde.Anfang des Jahres sagte Trump, er werde der Ukraine keine Hilfe zukommen lassen und sagte, er wolle den Krieg lediglich „innerhalb von 24 Stunden“ beenden.

05:45 China rückt im Energiebereich näher an Moskau heran China ist bereit, die Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich zu verstärken. Angesichts der Schwankungen auf dem Weltenergiemarkt sowie externer Risiken und Herausforderungen haben Russland und China stets an den Grundsätzen des gegenseitigen Vertrauens und des gegenseitigen Nutzens festgehalten, die Zusammenarbeit im Energiebereich weiter ausgebaut und positive Beiträge zur Gewährleistung der globalen Energiesicherheit geleistet. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti rief den chinesischen Botschafter in Russland Zhang Hanhui an. China ist bereit, die Zusammenarbeit über die gesamte Industriekette im Energiebereich auszuweiten.

04:38 Russland bezeichnet Krimiautor Akunin als „Terroristen“ Der berühmte Schriftsteller Boris Akunin wurde von Russland als „Terrorist“ und „Extremist“ bezeichnet, nachdem er den Krieg in der Ukraine kritisiert hatte. Die russische Finanzaufsichtsbehörde Rosfinmonitoring hat den seit vielen Jahren im Ausland lebenden Akunin nun auf der entsprechenden Liste aufgeführt. Darüber hinaus bestätigten russische Ermittlungsbehörden, dass Verfahren gegen Kremlkritiker wegen ihrer Abwesenheit nicht nur wegen angeblicher Rechtfertigung des Terrorismus, sondern auch wegen „Fake News“ über das russische Militär eröffnet wurden. Akunin wurde 1956 in Georgien (damals Teil der Sowjetunion) als Grigori Chkhartishvili geboren und ist vor allem für seine Kriminalromane bekannt.

03:05 Ich habe Kremlin TV gebeten, Roger Waters einen Heiratsantrag zu machen Bei einem Auftritt im russischen Staatsfernsehen zeigte sich der umstrittene Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters sichtlich geschmeichelt, als der Moderator ihn fragte, ob er nach Russland ziehen würde. Die Kriegsbefürworterin Olga Skabeyeva zitierte den ukrainischen Botschafter in Wien, der als Putin-Anhänger Waters den Umzug empfohlen hatte. „Wir heißen Sie mit offenen Armen willkommen“, sagte Skarbeeva. Waters antwortete: Er nimmt die Einladung ernst und wird Ihnen seine Entscheidung mitteilen.

01:10 Zelensky glaubt, dass neue EU-Sanktionen wirksam sind Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte neue EU-Sanktionen gegen Russland. „Das wird ein echter Schlag für die wirtschaftliche Grundlage des russischen Krieges sein“, sagte er in einer abendlichen Videoansprache. Das zwölfte Sanktionspaket betrifft unter anderem den russischen Diamantenhandel.

23:58 „Großer Vorbehalt“: Putin wirbt für Frauenrechte Der russische Präsident Wladimir Putin hat Arbeitgeber in männerdominierten Branchen dazu aufgerufen, mehr Frauen einzustellen. „Mädchen stellen Russlands große Reserve dar“, sagte Putin bei einem Treffen mit den Gewinnern des Profiwettbewerbs. „Sie müssen ihr volles Potenzial in Gebieten ausschöpfen, in die sie noch nicht vorgedrungen sind.“ Aufgrund der anhaltend niedrigen Geburtenraten ist Russland seit Jahren mit einem Rückgang der Arbeitskräfte konfrontiert. Der Konflikt in der Ukraine hat diese Situation verschärft.

22:50 Der Stabschef der ukrainischen Armee, Zalushny, kritisierte Selenskyj Medienberichten zufolge kritisierte der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Zalushny Präsident Selenskyj für die Entlassung der Leiter aller regionalen Rekrutierungsbüros. „Es waren Profis, die wussten, wie man es macht, aber jetzt sind sie weg“, wurde Zalushny von der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax zitiert. Selenskyj entließ im August ukrainische Rekruten im Rahmen eines Vorgehens gegen Korruption. Alle regionalen Leiter des Büros. Auf die Frage nach den jüngsten Plänen des Verteidigungsministeriums, die Wehrpflicht zu erhöhen, sagte Saluzhny, dass das alte System wiederhergestellt werden sollte. „Es ist noch zu früh, um die Rekrutierung zu beurteilen. Was die Mobilisierung angeht, besteht keine Notwendigkeit, sie zu intensivieren, sondern zu Einschränkungen (und) dem Rahmen zurückzukehren, der zuvor funktioniert hat.“

22:23 Pentagon warnt: Die Mittel der Ukraine laufen Ende dieses Jahres aus Der Prüfer des Pentagon warnte in einem Brief, dass dem US-Verteidigungsministerium nach dem 30. Dezember die Mittel ausgehen werden, um Waffen und Ausrüstung in die Ukraine zu schicken Washingtoner Kongress. Um dies zu vermeiden, muss der Kongress zusätzliche Mittel genehmigen. Die Regierung von Präsident Joe Biden hat den Gesetzgeber um 61 Milliarden US-Dollar gebeten. „Es ist wichtig, dass der Kongress umgehend auf die ausstehenden ergänzenden Anträge der Regierung reagiert“, forderten die Mitarbeiter.

