Inklusion - 17 Millionen Euro für die Teilhabe behinderter Menschen

In Sachsen sind in diesem Jahr rund 17 Millionen Euro in Projekte zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung geflossen. Sie sollen an allen Lebensbereichen gleichberechtigt und eigenverantwortlich teilhaben können, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping am Mittwoch.

Den Informationen zufolge erfolgt die Finanzierung des Freistaats durch die Sächsische Aufbaubank. Damit werden unter anderem drei Großprojekte gefördert, beispielsweise der 6,9 Millionen Euro teure Bau einer neuen Behindertenwerkstatt in Reichenbach. Rund 2,1 Millionen Euro fließen in die Sanierung eines Sozialtherapiewohnheims in Wilmsdorf und 1,3 Millionen Euro in die Sanierung eines Gebäudes in Dresden zur Schaffung eines neuen Betreuungs- und Betreuungsbereichs.

Für das Jahr 2024 plant Sachsen erneut 18,4 Millionen Euro Fördermittel zur Erhöhung der Haushaltsbeteiligung.

