Rettungseinsatz - 15-Jähriger nach Brand ins Krankenhaus eingeliefert

Ein 15-jähriger Teenager wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem in einem Einfamilienhaus in Dabergoz (Bezirk Ost-Prinitz-Ruppin) ein Feuer ausgebrochen war. Am Mittwoch brach im Erdgeschoss des Hauses ein Feuer aus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 15-Jährige bemerkte den Rauch und verletzte sich bei der Suche nach der Ursache. Ein 12-jähriges Kind erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Als am frühen Nachmittag das Feuer ausbrach, befand sich niemand sonst im Haus.

Nach Angaben des Sprechers ist die Brandursache unbekannt und wird derzeit untersucht. Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften im Einsatz, um den Brand zu löschen. Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße 167 mehrere Stunden lang gesperrt. Der Sachschaden belief sich auf 150.000 Euro.

Quelle: www.stern.de