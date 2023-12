Landkreis Ravensburg - 11-jähriges Mädchen im Aargau von Auto angefahren: schwere Verletzung

Im Allgäu hat ein Autofahrer ein 11-jähriges Mädchen angefahren. Die Polizei teilte am Mittwochabend mit, dass das Kind schwer verletzt sei. Nach vorläufigen Erkenntnissen hatte der 11-Jährige zuvor versucht, eine Kreisstraße in der Nähe von Isny ​​(Bezirk Ravnsborg) zu überqueren. Sie wurde vom Auto eines 57-jährigen Mannes erfasst und weggeschleudert. Demnach ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Weitere Details einschließlich des genauen Unfallhergangs waren zunächst unklar. Es ist Zeit für einen Experten, dies zu klären.

Quelle: www.stern.de