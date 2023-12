06:37 EU unterstützt ukrainische Startups mit Millionenprogramm

Das Brave Seeds-Programm des Europäischen Innovationsrats stellt 20 Millionen Euro zur Unterstützung ukrainischer Start-ups bereit. Dies wird vom Ministerium für digitale Transformation der Ukraine gemeldet. Im Rahmen der aktuellen Ausschreibung können ukrainische Startups einen Zuschuss von 10.000 Euro für Beratungsleistungen beantragen, die ihnen bei der Verbesserung ihres Geschäftsmodells oder ihrer Wachstumsstrategie helfen. Darüber hinaus wird Brave Seeds in den nächsten zwei Jahren fünf Programme starten, die darauf abzielen, ukrainische Technologieinitiativen in das Innovationsökosystem der EU zu integrieren. Die Zuschüsse im Rahmen dieser Programme liegen zwischen 10.000 und 50.000 Euro.

06:03 666. Kriegstag: Russland greift mit Drohnenschwärmen an Russland greift die Ukraine erneut mit Schwärmen von Kamikaze-Drohnen an. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe flogen im Iran hergestellte Shahd-Drohnen aus dem Osten und Süden ein. In der Ost- und Zentralukraine werden ab Abend Luftwarnungen ausgegeben, je nachdem, wohin der Drohnenschwarm fliegt. Der Kiewer Generalstab berichtete, dass in vielen Gebieten der Ost- und Südfront der Ukraine immer noch schwere Bodenkämpfe andauerten. Dies ist der 666. Tag des Krieges in der Ukraine.

05:16 Moldawien kauft französisches Luftüberwachungssystem Die Republik Moldau hat von Frankreich ein Luftüberwachungssystem erworben. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Chişinău mit. Das Radarsystem Ground Master 200 der französischen Thals-Gruppe kann Flugobjekte in einer Entfernung von bis zu 250 Kilometern erkennen. „Die jüngsten Vorfälle von Verletzungen des Luftraums unseres Landes verdeutlichen den Behörden die dringende Notwendigkeit, die Verteidigungsfähigkeiten Moldawiens zu stärken“, sagte Verteidigungsminister Anatoly Nosati.

02:07 Wo ist Nawalny? Team bietet Belohnungen Das Team des vermissten, inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny setzt eine Belohnung für Hinweise zu seinem Aufenthaltsort aus. Das Team hoffe vorerst noch auf Hinweise, sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch dem ZDF. Wenn ein Gefangener transportiert wird, merken zumindest die anderen Gefangenen tatsächlich etwas. Jamish sagte, es sei üblich, dass Wachen etwas sahen. Der Aufenthaltsort eines inhaftierten russischen Regierungskritikers ist seit Tagen unbekannt.

00:59 Ukraine will Männer aus dem Ausland zum Militärdienst zurückrufen Der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umderov will im nächsten Jahr im Ausland lebende Männer für den Militärdienst rekrutieren. Für Ukrainer im Alter von 25 bis 60 Jahren, die in Deutschland und im Ausland Dienst leisten, besteht die Pflicht, sich beim Rekrutierungszentrum der Bundeswehr zu melden. Das gab Umjiro in Interviews mit Bild, Mundo TV und Politico bekannt. Der Minister äußerte sich zu der Einladung, machte aber deutlich, dass es Sanktionen geben werde, wenn jemand der Aufforderung nicht nachkomme. „Wir diskutieren noch, was passiert, wenn sie nicht freiwillig kommen.“

23:30 Zelensky: Die Ukraine hofft, die Effizienz von Drohnen zu verbessern Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Ukraine setze zunehmend auf eine Vielzahl von Drohnen, um sich gegen russische Einfälle zu verteidigen. „Dies ist eine offensichtliche Priorität für das Land und ein sehr konkreter Weg, das Leben unserer Soldaten zu retten“, sagte Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache. Er informierte das Militär über die Drohnen in seinem Bestand und die an der Front benötigten Drohnen. „Die Logistik wird schneller“, versprach der Präsident. Sie arbeiten auch daran, Drohnen effizienter zu machen. In den fast 22 Kriegsmonaten hat die Bedeutung von Drohnen aller Größen deutlich zugenommen. Ukrainische und russische Soldaten nutzen kleine Fotodrohnen, um feindliche Bewegungen auf dem Schlachtfeld zu beobachten. Das Flugzeug kann auch kleine Sprengstoffe auf Panzer oder Schützengräben abwerfen. Den Mangel an Artilleriemunition gleichen die Ukrainer teilweise aus.

21:30 Putin soll „privat“ mit dem ehemaligen kasachischen Präsidenten über seinen Neffen gesprochen haben Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass der russische Staatschef Wladimir Putin „private“ Gespräche mit dem ehemaligen kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew geführt habe. Kasachische Medien berichteten, das Treffen mit dem russischen Diktator habe am Dienstag stattgefunden und sei von Nasarbajew initiiert worden. Ungenannten Quellen in UlysMedia zufolge sucht Kasachstans ehemaliges Staatsoberhaupt Putins Unterstützung bei der Strafverfolgung von Samat Abish, einer ehemaligen einflussreichen Persönlichkeit in der kasachischen Politik und Nasarbajews Neffen. Gegen Abish wurde im Januar 2022 in Kasachstan wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an dortigen Protesten strafrechtlich ermittelt.

20:29 Das ukrainische Militär bestätigt, dass die Russen in der Nähe von Avdievka Bodengewinne erzielt haben.Das ukrainische Militär hat bestätigt, dass die Russen während einer zweimonatigen Bodenoffensive im Südosten der Ukraine Bodengewinne erzielt haben. „Seit dem 10. Oktober, als der Feind aktiver wurde, ist er an manchen Stellen 1,5 bis 2 Kilometer vorgerückt“, sagte Oberst Alexander Shtupun, der Pressesprecher der Armee für das Frontgebiet. „Aber es hat ihn viel gekostet“, fügte er hinzu. Im Mittelpunkt des Angriffs stand die Industriestadt Awdijiwka in der Nähe von Donezk, der Hauptstadt des von Russland kontrollierten Donbas. Shtupan gab in einer regelmäßigen Nachrichtensendung im ukrainischen Fernsehen zu, dass der Feind einen personellen Vorteil habe. Beobachter wie das Institute for War Studies (ISW) haben zudem den massiven Einsatz von Soldaten und Panzertechnik Russlands in der Region sowie die enormen Verluste Russlands bestätigt. Ihre Berichte deuten auch darauf hin, dass die Russen vorrücken und nun in Awdijiwka Druck auf die Ukraine ausüben.

20:02 „Nach 45 Tagen bricht fast jeder Soldat zusammen“ Kriegserlebnisse verarbeiten und Wege zur Wiederbelebung finden: Der Psychotherapeut Oleg Hukovsky versucht ukrainischen Soldaten bei der Bewältigung dieses Problems zu helfen. Unter den gegenwärtigen Umständen sei eine vollständige Genesung jedoch nahezu unmöglich, sagte er. Die Zustände, von denen die Menschen an der Front berichten, sind geradezu schrecklich.

