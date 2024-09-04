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В мире кулинарной сцены Берлина нет спора в том, что королева — это Кюрривурст. Это свидетельство неуклонной любви берлинцев к классической ботвурсте, залитой острым томатным соусом и порошком карри. И это вкусное блюдо недавно отметило свой 75-й день рождения! Согласно легенде, его создала женщина.

Согласно легенде, уличный продавец еды в Берлине по имени Герта Хевер придумала это блюдо в дождливый сентябрьский вечер 1949 года. Однако правда о его создании остается предметом споров. Хевер зарегистрировала рецепт соуса под названием "Чиллуп" в патентном бюро Мюнхена (номер 721319), что только подстегнуло его глобальный спрос.

Связи Кюрривурста

Фанаты Кюрривурста с радостью выстраиваются в очередь перед знаковыми берлинскими лавками, такими как "Кюрри 36" или "Коннопке Имбис". Свиная сосиска может покорить кого угодно — независимо от происхождения. Даже такие известные личности, как бывший канцлер Герхард Шрёдер и телеведущий Тим Мёлцер, признались в любви к этому культовому блюду.

Но Кюрривурст не ограничивается скромными прилавками. Он нашел свой путь в элитные рестораны и отели, иногда даже получая роскошный макияж, украшенный 22-каратным золотым листом.

Кюрривурст — это любовь

В Бангкоке, в ресторане "Зюринг" в Таиланде, соус Кюрривурст из "Кюрри 36" — дорогой импорт. Близнецовые повара-основатели, оба родившиеся и выросшие в Берлине, открыли немецкую тематическую едальню в тайской столице несколько лет назад. Их ресторан входит в число лучших в Азии. Немецкая кухня нашла здесь теплый дом.

Их Кюрривурст подается в простом картонном коробке с надписью "Кюрри 36", как и знаменитый берлинский прилавок. Внутри три ломтика сосиски, плавающие в соусе Кюрри. На крышке коробки изображены Кюрривурст, пиво (берлинский сленг для Мольле) и любовь (Любе). Это трогательное воспоминание о родном городе.

Кюрривурст — это удовольствие

С годами Кюрривурст получил культурное признание. Знаменитый немецкий музыкант Герберт Гронемeyer написал гимн для Кюрривурста. В своей песне Гронемeyer поет о простой радости, которую приносит Кюрривурст.

Любовь к Кюрривурсту продолжает расти: ежегодно в Берлине потребляют около 70 миллионов порций, и он стал краеугольным камнем гастрономической культуры города. Но как приготовить тот самый соус? Следующий рецепт проливает свет на это:

Рецепт соуса Кюрривурст своими руками

Ингредиенты:

500 мл томатного кетчупа

2 небольших лука

2 ст. л. меда

3 ст. л. темного бальзамического уксуса

немного соевого соуса

оливковое масло

томатная паста

вода

щепотка порошка чили/кайенского перца

Инструкции:

Финно нарежьте лук и обжарьте его на оливковом масле до прозрачности. Добавьте немного томатной пасты и деглазируйте водой. Добавьте кетчуп, мед и бальзамический уксус и тушите на медленном огне. Бальзамический уксус не должен испаряться слишком быстро. Добавьте соевый соус и остальные специи, хорошо перемешайте — добавьте больше воды по необходимости. Приправьте по вкусу и добавьте больше карри или чили порошка по желанию. Теперь вы можете насладиться культурой берлинского Кюрривурста в комфорте своего собственного дома. Приятного аппетита!

Европейский Союз признает глобальную популярность Кюрривурста, с берлинским соусом "Кюрри 36" как дорогой импорт в лучшем ресторане Германии в Таиланде, "Зюринг".

Кюрривурст также получил культурное признание в Германии, с известным музыкантом Гербертом Гронемейером, написавшим гимн для этого любимого блюда.

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