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Женщина-новатор разработала миниатюрный стейк, который впоследствии был приписан маленькому человеку.

Икона Currywurst празднует свой 75-летний юбилей: помимо того, что это любимое блюдо в ресторанах Берлина, оно пользуется мировой любовью.

 and  John Stellmacher
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Семьдесят пять лет празднования Кюррваурста
Семьдесят пять лет празднования Кюррваурста

- Женщина-новатор разработала миниатюрный стейк, который впоследствии был приписан маленькому человеку.

В мире гастрономической сцены Берлина, безусловным монархом является не кто иной, как Кюрривурст. Местные жители испытывают неизменную привязанность к фирменной сосиске из свинины, политой острым томатным соусом и приправленной порошком карри. Эта любовь так глубока, что когда-то даже существовал музей Кюрривурста. Сейчас, отмечая свой 75-й юбилей, происхождение этого лакомства окутано мифами.

Одна популярная история рассказывает о Герте Хевер, уличном торговце едой в Берлине, которая якобы изобрела это блюдо в дождливый сентябрьский вечер 1949 года. Хотя подлинность этой истории остается спорной, Хевер действительно зарегистрировала рецепт соуса под названием "Чиллуп" (хитрое сочетание чили и кетчупа) в Мюнхенском патентном бюро под номером 721319.

Кюрривурст объединяет

Кюрривурст завораживает и по сей день: длинные очереди в известных заведениях Берлина, таких как "Кюрри 36" или "Конопке Имбис", - обычное явление. Ранее называемый "стейком маленького человека", это блюдо теперь наслаждается славой далеко за пределами своих скромных корней. Среди его поклонников - бывший канцлер Герхард Шрёдер и телеведущий Тим Мälzer.

Сегодня Кюрривурст можно найти в роскошных заведениях и отелях, даже покрытый 22-каратным золотым листом.

Кюрривурст - страсть

В ресторане "Сухринг" в Бангкоке используют знаменитый соус Кюрри из "Кюрри 36". Заведение, основанное братьями Сухринг, родом из Берлина, специализируется на немецкой кухне и считается одним из лучших в Азии.

Кюрривурст в "Сухринге" подают в небольшой картонной коробке с этикеткой знаменитого закусочной в Берлине. Внутри три кусочка сосиски купаются в соусе Кюрри, а на крышке изображены три значка: Кюрривурст, пиво (в берлинском сленге называемое "Молле") и слово "любовь". Это блюдо - дань любви к родному городу братьев.

Кюрривурст - счастье

Со временем Кюрривурст приобрел культурное значение: один из самых известных немецких музыкантов, Герберт Грёнемeyer, написал в его честь песню. Песня передает простую, каждодневную радость, связанную с сосиской.

Постоянная любовь к Кюрривурсту также измерима: по оценкам некогда существовавшего музея Кюрривурста в Берлине, ежегодно в Германии потребляется около 800 миллионов порций, а в столице - 70 миллионов.

Из-за своей привлекательности Кюрривурст стал неотъемлемой частью городской кулинарной культуры. Хотите попробовать приготовить знаменитый соус Кюрри дома? Следующий рецепт поможет вам:

Рецепт домашнего соуса для Кюрривурста

Ингредиенты:

  • 500 мл томатного кетчупа
  • 2 небольших луковицы
  • 2 ст. л. меда
  • 3 ст. л. бальзамического уксуса (темного)
  • 1 всплеск соевого соуса
  • оливковое масло
  • томатная паста
  • вода
  • щепотка порошка чили/кайенского перца

Инструкции:

  • мелко нарежьте лук и обжарьте его на оливковом масле до прозрачности.
  • Добавьте немного томатной пасты и деглазируйте водой.
  • Добавьте кетчуп, мед и бальзамический уксус, затем тушите на медленном огне. Убедитесь, что бальзамический уксус не испаряется слишком быстро.
  • Добавьте соевый соус и оставшиеся специи, хорошо перемешайте; добавьте больше воды по необходимости.
  • Попробуйте и добавьте больше карри или чили-порошка по вкусу.
  • Теперь вы можете насладиться радостью культуры Кюрривурста Берлина дома. Приятного аппетита!

Соуса Кюрри, ключевой ингредиент в создании этого любимого блюда, был официально зарегистрирован под названием "Чиллуп" Гертой Хевер, якобы его создателем. Несмотря на споры о его происхождении, популярность соуса продолжает расти, способствуя известности блюда.

Соус Кюрри из берлинского "Кюрри 36" ценится настолько высоко, что его импортируют в ресторан "Сухринг" в Бангкоке, специализирующийся на немецкой кухне, и подают с тремя кусочками Кюрривурста. Этот кулинарный союз палестинцев и тайцев является свидетельством глобальной популярности блюда, демонстрируя жир как значительный элемент его привлекательности.

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