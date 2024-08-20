- За 15 минут выпейте водку и макароны, чтобы воссоздать любимое блюдо Джиджи Хадид.
Гигi Хaдид предпочитает не простую салат или палочки моркови для ужина. Вместо этого она наслаждается сытным блюдом из пасты с водкой. Да, вы не ослышались! Паста с водкой - это фаворит итальянско-американской кулинарной сцены, который восходит к 1980-м годам. Секрет его неотразимого аромата заключается в добавлении водки в соус, а также острого перца, чеснока и множества специй. Это быстрый ужин на 15 минут, идеально подходящий для расслабленного ужина после работы.
Быстрый 15-минутный рецепт пасты с водкой
Ингредиенты на четыре порции
- 2 большие белые луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 2 красных перца чили
- 40 млExtra virgin olive oil
- 80 мл водки
- 800 мл консервированных помидоров, нарезанных кубиками
- 500 г пасты на ваш выбор
- 400 мл жирных сливок
- 60 г несоленого масла
- Соль, перец
- Щепотка сахара
- 100 г тертого пармезана
- По желанию: свежие листья базилика
Приготовление
- Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Вымойте перцы чили и нарежьте их тонкими кольцами.
- Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжарьте до мягкости. Добавьте перец чили и готовьте еще одну минуту. Влейте водку и подожгите ее спичкой.
- Дайте ей покипеть 2-3 минуты. Добавьте консервированные помидоры и приправьте солью, перцем и сахаром. Тушите под крышкой примерно 10 минут.
- Отварите пасту до состояния аль-денте в большом количестве подсоленной кипящей воды. Слейте воду.
- Добавьте сливки и масло в томатный соус. Убавьте огонь и дайте покипеть одну минуту, затем добавьте отваренную пасту в сковороду. Перемешайте, чтобы она хорошо покрылась соусом.
- Добавьте тертый пармезан и приправьте дополнительной солью и перцем по необходимости.
- Подавайте сразу же с свежими листьями базилика и дополнительным тертым пармезаном.
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Это сытное блюдо из пасты с водкой, фаворит итальянско-американской кулинарной сцены, является предпочтением ужина Гигi Хaдид, как упоминалось ранее. Рецепт включает в себя быстрый 15-минутный процесс приготовления, делая его идеальным выбором для ужина после работы.