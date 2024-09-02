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В поздней ночи человек просит простой способ приготовления быстро приготовленной сковороды из сырного сырья, мяса и лука.

Несомненно удачное сочетание запуска, говяжий фарш и сыр, на этот раз сопечат gnocchi в восхитительном рецепте. Результат? Бесспорно, нежная и вкусная роскошь. Назначение блюда.

 and  Ann Bradley
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Сыр, лук-порей и бекон составляют непревзойденную троицу.С Ры amico gnocchi создают исключительную...
Сыр, лук-порей и бекон составляют непревзойденную троицу.С Ры amico gnocchi создают исключительную симфонию комфортной еды.

- В поздней ночи человек просит простой способ приготовления быстро приготовленной сковороды из сырного сырья, мяса и лука.

Простое согласие не всегда требует сложности. Эта философия верна и на кухне, где классические сочетания сияют в новом свете. Например, рассмотрите смесь сочного фарша, насыщенного сыра и острого лука, которая радовала наши вкусовые рецепторы в виде сытного супа или здорового запеканки уже много поколений. Тем не менее, эти компоненты также могут объединиться в различных формах.

В гармонии с Гnocchi, например, в этом рецепте, их настоящий потенциал расцветает. Известные своей исключительной способностью впитывать богатые соусы и ароматы, эти миниатюрные картофельные клецки - настоящее кулинарное открытие. Лучшая часть? Это блюдо готовится всего за 25 минут, что делает его идеальным выбором для ужина в будние дни.

Рецепт быстрого сковороды с Гnocchi, сыром, фаршем и луком

Ингредиенты на четыре порции

  • 1 лук-порей
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • 1 пучок свежей базилики
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 600 г свежих Гnocchi
  • 3 ст.л. оливкового маслаExtra virgin
  • 500 г фарша
  • 1 щепотка соевого соуса
  • 120 мл овощного бульона
  • Соль, перец
  • 1 ч.л. порошка чили
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • 1 ст.л. сушеного базилика
  • 200 г свежего сыра
  • 100 г чеддера

Инструкции

  1. Очистите лук-порей и нарежьте его кружочками. Очистите и мелко нарежьте чеснок и лук. Вымойте, высушите и мелко нарежьте базилик.
  2. Растопите сливочное масло в сковороде. Добавьте Гnocchi и обжаривайте до золотистого цвета. Удалите из сковороды.
  3. Добавьте оливковое масло в сковороду. Обжарьте чеснок и лук в течение короткого времени. Добавьте фарш и готовьте до его полного распада.
  4. Добавьте лук-порей. Деглазируйте небольшим количеством соевого соуса и овощного бульона. Приправьте солью, перцем, порошком чили и паприки, а также базиликом. Добавьте свежий сыр.
  5. Дайте ему потушиться примерно 5 минут с закрытой крышкой.
  6. Затем добавьте предварительно приготовленные Гnocchi. Готовьте еще 3 минуты. Добавьте сыр.
  7. Разделите на тарелки, украсьте свежим базиликом и подавайте на стол.

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