- В поздней ночи человек просит простой способ приготовления быстро приготовленной сковороды из сырного сырья, мяса и лука.

Простое согласие не всегда требует сложности. Эта философия верна и на кухне, где классические сочетания сияют в новом свете. Например, рассмотрите смесь сочного фарша, насыщенного сыра и острого лука, которая радовала наши вкусовые рецепторы в виде сытного супа или здорового запеканки уже много поколений. Тем не менее, эти компоненты также могут объединиться в различных формах.

В гармонии с Гnocchi, например, в этом рецепте, их настоящий потенциал расцветает. Известные своей исключительной способностью впитывать богатые соусы и ароматы, эти миниатюрные картофельные клецки - настоящее кулинарное открытие. Лучшая часть? Это блюдо готовится всего за 25 минут, что делает его идеальным выбором для ужина в будние дни.

Рецепт быстрого сковороды с Гnocchi, сыром, фаршем и луком

Ингредиенты на четыре порции

1 лук-порей

3 зубчика чеснока

1 луковица

1 пучок свежей базилики

1 ст.л. сливочного масла

600 г свежих Гnocchi

3 ст.л. оливкового маслаExtra virgin

500 г фарша

1 щепотка соевого соуса

120 мл овощного бульона

Соль, перец

1 ч.л. порошка чили

1 ч.л. сладкой паприки

1 ст.л. сушеного базилика

200 г свежего сыра

100 г чеддера

Инструкции

Очистите лук-порей и нарежьте его кружочками. Очистите и мелко нарежьте чеснок и лук. Вымойте, высушите и мелко нарежьте базилик. Растопите сливочное масло в сковороде. Добавьте Гnocchi и обжаривайте до золотистого цвета. Удалите из сковороды. Добавьте оливковое масло в сковороду. Обжарьте чеснок и лук в течение короткого времени. Добавьте фарш и готовьте до его полного распада. Добавьте лук-порей. Деглазируйте небольшим количеством соевого соуса и овощного бульона. Приправьте солью, перцем, порошком чили и паприки, а также базиликом. Добавьте свежий сыр. Дайте ему потушиться примерно 5 минут с закрытой крышкой. Затем добавьте предварительно приготовленные Гnocchi. Готовьте еще 3 минуты. Добавьте сыр. Разделите на тарелки, украсьте свежим базиликом и подавайте на стол.

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