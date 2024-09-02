- В поздней ночи человек просит простой способ приготовления быстро приготовленной сковороды из сырного сырья, мяса и лука.
Простое согласие не всегда требует сложности. Эта философия верна и на кухне, где классические сочетания сияют в новом свете. Например, рассмотрите смесь сочного фарша, насыщенного сыра и острого лука, которая радовала наши вкусовые рецепторы в виде сытного супа или здорового запеканки уже много поколений. Тем не менее, эти компоненты также могут объединиться в различных формах.
В гармонии с Гnocchi, например, в этом рецепте, их настоящий потенциал расцветает. Известные своей исключительной способностью впитывать богатые соусы и ароматы, эти миниатюрные картофельные клецки - настоящее кулинарное открытие. Лучшая часть? Это блюдо готовится всего за 25 минут, что делает его идеальным выбором для ужина в будние дни.
Рецепт быстрого сковороды с Гnocchi, сыром, фаршем и луком
Ингредиенты на четыре порции
- 1 лук-порей
- 3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 1 пучок свежей базилики
- 1 ст.л. сливочного масла
- 600 г свежих Гnocchi
- 3 ст.л. оливкового маслаExtra virgin
- 500 г фарша
- 1 щепотка соевого соуса
- 120 мл овощного бульона
- Соль, перец
- 1 ч.л. порошка чили
- 1 ч.л. сладкой паприки
- 1 ст.л. сушеного базилика
- 200 г свежего сыра
- 100 г чеддера
Инструкции
- Очистите лук-порей и нарежьте его кружочками. Очистите и мелко нарежьте чеснок и лук. Вымойте, высушите и мелко нарежьте базилик.
- Растопите сливочное масло в сковороде. Добавьте Гnocchi и обжаривайте до золотистого цвета. Удалите из сковороды.
- Добавьте оливковое масло в сковороду. Обжарьте чеснок и лук в течение короткого времени. Добавьте фарш и готовьте до его полного распада.
- Добавьте лук-порей. Деглазируйте небольшим количеством соевого соуса и овощного бульона. Приправьте солью, перцем, порошком чили и паприки, а также базиликом. Добавьте свежий сыр.
- Дайте ему потушиться примерно 5 минут с закрытой крышкой.
- Затем добавьте предварительно приготовленные Гnocchi. Готовьте еще 3 минуты. Добавьте сыр.
- Разделите на тарелки, украсьте свежим базиликом и подавайте на стол.
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