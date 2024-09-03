- Состязатель побила сольный рекорд, съев 83 хот-дога за 10 минут.

В схватке двух легендарных чемпионов по поеданию хот-догов, 40-летний американец Джоуи Честнут побит свой собственный мировой рекорд, съев 83 хот-дога за всего 10 минут, превзойдя свой предыдущий рекорд в 76 хот-догов. В то же время его японский соперник иrivals, Такеру Кобаяси, также улучшил свой личный рекорд, но смог съесть только 66 хот-догов на конкурсе по поеданию хот-догов в Лас-Вегасе.

Впервые за 15 лет эти два гастрономических титана сошлись в битве. Netflix транслировал это зрелище под названием "Незавершенный спор" в понедельник, когда пара запихивала хот-доги в себя обеими руками и запивала водой, пока взволнованная толпа наблюдала.

Честнут получил трофей и внушительный приз в $100,000 как победитель. После своей победы он признался, что уже много лет стремился съесть 80 хот-догов, и наличие Кобаяси в качестве соперника подтолкнуло его дать все, на что он способен.

Колоссальный 100-килограммовый Честнут и его более легкий противник, Кобаяси, последний раз встречались в битве в 2009 году, когда Честнут победил, съев 68 хот-догов.

Кобаяси является пионером в ежегодном конкурсе Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, проводимом в День независимости США в Нью-Йорке. Он правил этим событием с шестью подряд победами с 2001 года, но был запрещен к участию в 2010 году из-за спора по контракту с организатором, Major League Eating.

Честнут впервые завоевал титул "Nathan's Famous" в 2007 году и с тех пор завоевал его в общей сложности 16 раз. Однако он был исключен из события в прошлом июле из-за спонсорского соглашения с компанией Impossible Foods. В отсутствие Честнута американский Патрик Бертолетти завоевал свой первый титул, съев 58 хот-догов.

На интенсивном конкурсе зрители поддерживали обоих участников, показывая свою поддержку как американскому, так и японскому чемпионам по поеданию хот-догов. Несмотря на разные стратегии, tanto Joey Chestnut и Takeru Kobayashi продемонстрировали смесь стойкости и решимости во время конкурса.

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