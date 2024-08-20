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Гастрономический райНовостиСлово "озеро"

Сбор за 8 евро за номерные знаки приводит к многочисленным проблемам в Wörthersee.

Вниманию Христофа Хазльмайера было предъявлено дополнительное требование об оплате 8 евро при делении закуски со своей супругой во время обеда. При оплате счета в цифровом виде, Хазльмайер выразил свой гнев по поводу того, что его посчитали переплачивающим.

 and  John Stellmacher
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Сколько плата за тарелку блюда быстрого приготовления из говядины второй помощи - восемь евро
Сколько плата за тарелку блюда быстрого приготовления из говядины второй помощи - восемь евро

- Сбор за 8 евро за номерные знаки приводит к многочисленным проблемам в Wörthersee.

Десять баксов за дополнительное блюдо – это пункт меню в "Миралаго" на озере Вёртер-Зее, который вызвал резонанс. В меню это называется "лоот-плате". Владельцы, возможно, думают, что "помогут себе" с другого блюда – клиенты чувствуют, что их обокрали.

Критик ресторанов Кристоф Хазелмайер поднял шум, поделившись чеком, который показывает, что он хотел поделить закуску (Большой говяжий тартар, мягкий) со своей женой, что стоило дополнительных десяти долларов. Приборы уже стоили 3,50 долларов с человека. Тартар обошелся в 32 доллара.

Дополнительные усилия приводят к плате за тарелку

Ресторан оправдывает свои действия, ссылаясь на цены в меню и необходимость минимального дохода на гостя. В заявлении также говорилось, что плата за тарелку призвана "поощрять наших гостей больше ценить предложенные блюда и затраченные усилия". Представитель гостиниц Каринтии Штефан Штернад также защищал ресторан на ORF. "Кто-то должен подать это, кто-то должен убрать. Гость занимает дополнительное место. Я должен помыть тарелку, я должен убрать ее. Мне нужна дополнительная помощь персонала. Я не могу ожидать, что я потребляю дополнительную тарелку и стакан воды без оплаты за это. Это не сходится."

Плата за тарелку должна выразить благодарность

Тем не менее, понимание ресторана остается низким. По крайней мере, кажется, что это не сработало, и вместо благодарности гости проявляют гнев. Десять долларов – это просто слишком много.

Возможно, гости также так сильно реагируют из-за растущего числа скрытых дополнительных затрат в кулинарном мире. Будь то высокая плата за обслуживание в итальянских ресторанах, надбавки за столик с видом или обязательный сбор за бронирование отеля.

Спор не способствует кулинарной сцене на озере Вёртер-Зее, даже если есть отдельные комментаторы, которые проявляют понимание. Комментарии типа "Моя девушка и я хотели попробовать. Пусть они идут к черту. Десять долларов – это грабеж" или "И затем жалуются, что они не зарабатывают денег и могут нуждаться в помощи (если возможно). Это меня отвращает" распространены, как и предложения о том, что золотые дни озера давно прошли, но не цены.

Скандал вокруг "лоот-платы" в "Миралаго" на озере Вёртер-Зее распространился на стоимость приборов и дополнительных тарелок. Несмотря на оправдания владельца ресторана, что плата за тарелку призвана покрыть затраты и поощрить благодарность, гости почувствовали, что их переоценили, особенно за дополнительную тарелку, названную "Слово озеро".

Несмотря на защиту гостиничного владельца Каринтии, гости остались раздраженными и почувствовали себя переоцененными, особенно учитывая растущее число скрытых затрат в кулинарном мире, таких как плата за "Слово озеро" в "Миралаго".

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