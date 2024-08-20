- Приготовление удовлетворительного пира: шаговое руководство по приготовлению удовлетворительного однослойного туши

Рустикальный кулинарный горшок возвращает ностальгические воспоминания о юношеских поездках к бабушке. Бабушка владела искусством бросать все съедобные продукты в один горшок и готовить вкусное блюдо за считанные минуты. В результате, обильный деревенский горшок с сезонными овощами, фаршем и картофелем является "одноразовым" творением с классическим шармом, которое социальные сети reintroduцировали в наше современное время, известное как "одноразовое".

Несмотря на модность, деревенский горшок остается вкусным, простым в приготовлении и практически готовится сам. Кроме того, это идеальная емкость для переработки остатков. Картофель служит основой, а мясо и обильные овощи занимают центральное место. Вы можете заменить морковь, болгарский перец, цукини или помидоры на разные капусты, сельдерей или тыкву. Для вегетарианского варианта попробуйте заменители мяса, чечевицу или копченый тофу.

Вот пошаговое руководство для сытного одноразового деревенского горшка:

Ингредиенты на четыре порции:

800 г картофеля

3 разноцветных болгарских перца

3 крупные моркови

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. канолы масла

500 г фарша

3 ст. л. кетчупа

300 мл богатого говяжьего бульона

1 щедрая порция красного вина

1 банка консервированных помидоров (400 г)

1 ч. л. сушеного розмарина

1 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. сладкой паприки

Соль, перец

1 щепотка сахара

Для украшения: сметана, нарезанная кинза

Процедуры:

Почистите и нарежьте кубиками картофель. Очистите болгарский перец, удалите семена и нарежьте. Очистите и нарежьте морковь. Нарежьте лук и чеснок. Вымойте и нарежьте кинзу. Нагрейте немного масла в большой кастрюле. Обжарьте фарш в масле. Добавьте чеснок, лук и кетчуп и готовьте около 5 минут. Добавьте картофель, быстро обжарьте и добавьте оставшиеся овощи, продолжайте готовить. Деглазируйте красным вином. Добавьте говяжий бульон, консервированные помидоры и специи. Хорошо перемешайте и тушите под крышкой около 25 минут, пока картофель не станет мягким. Подавайте со сметаной и нарезанной кинзой.

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В этом одноразовом блюде вы можете заменить некоторые овощи на другие, такие как морковь, болгарский перец, цукини или помидоры, чтобы добавить разнообразия. После сытного одноразового блюда деревенский горшок отлично подходит для переработки остатков, позволяя использовать другие овощи в новом блюде.

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