Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Гастрономический райНовостиСахар

Неожиданное содержание сахара в популярных коктейлях: Пина-Колада и другие напитки могут вас удивить

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Неожиданное содержание сахара в популярных коктейлях: Пина-Колада и другие напитки могут вас удивить

Эта статья взята из архива Stern и была первоначально опубликована 19 октября 2018 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает ограничить потребление сахара до шести чайных ложек или 25 граммов в день. Это составляет пять процентов от нашей общей ежедневной энергетической потребности. Это существенное изменение по сравнению с предыдущими рекомендациями ВОЗ, которые советовали ограничивать потребление сахара до не более чем десяти процентов от дневных калорий, чтобы минимизировать риски излишнего веса и кариеса.

Если вы думаете, что ограничение сахара в кофе достаточно, подумайте еще раз. Настоящая проблема - скрытый, добавленный сахар, содержащийся во многих продуктах и напитках. Это включает в себя сахар, содержащийся в меде, сиропах, фруктовых соках и концентрированном фруктовом соке. Естественно содержащийся сахар в фруктах, овощах и молоке не представляет опасности, так как ученые еще не обнаружили никаких вредных последствий. Но настоящая проблема - скрытый сахар, содержащийся в обработанных продуктах.

Кетчуп содержит суточную норму сахара в одной порции

Кетчуп - яркий пример: одна столовая ложка содержит примерно одну чайную ложку сахара, что составляет одну шестую рекомендуемой суточной нормы. Газировка еще более тревожна: 250 миллилитров колы содержат 27 граммов сахара, превышая суточную норму.

Коктейли, часто потребляемые в качестве закуски перед ужином, могут быть настоящими калорийными бомбами. Например, в Мохито содержится 23,47 грамма сахара, а в Маргарите - 55 граммов. Эти данные получены из калькулятора калорий "Fatsecret". Чтобы узнать содержание сахара в ваших любимых коктейлях, нажмите на следующую фотогалерею.

С 18 февраля по 24 марта ведущий "stern TV на воскресенье" Дитер Кёhn приглашает зрителей присоединиться к нему в течение пяти недель, чтобы сократить потребление сахара под девизом "Простота без сахара". Актриса Тина Руланд добавляет свой вес, а также двое других участников, бросая вызов холодной индейке сахарной детоксикации. "stern TV на воскресенье" выходит на RTL в 23:00 и одновременно на RTL+.

Обратите внимание на прозрачность: Stern принадлежит RTL Germany.

Несмотря на рекомендацию ВОЗ ограничить потребление сахара, многие продукты и напитки содержат скрытые источники сахара. Например, одна столовая ложка кетчупа содержит достаточно сахара, чтобы превысить одну шестую суточной нормы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сообщается, что эксперт по питанию Себастьян Леге из телешоу 'besseresser' на ZDF обвиняется в...
Гастрономический рай

ZDF защищает программу Себастьяна от обвинений в нарушениях

ZDF придерживается своей программы 'Кому лучше', ведущей её Себастьян Лёг, مستقل 集ную критику журналистов: Сетичка выделяет педантичность расследований и учебную ценность серии.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Некоторые наиболее подходящие кофейные напитки без дефектов вкуса
Гастрономический рай

Мой любимый мгновенный кофе, безусловно доставляющий удовлетворение, далеко не уступающий

Рецепты корма для нутрии включают обычную цельнозерновую импульсную пищу, уменьшенную в вводе полезных пылесосов.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Множество возможностей делает нож-кондык идеальным универсальным ножом
Гастрономический рай

Многогранность ножа - превосходное универсальное оружие

Верещатинский поварской нож, способный резцить, соломить, порубить и даже собрать - неожиданное применение ножниц обратит на себя внимание.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно