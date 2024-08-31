- Неожиданное содержание сахара в популярных коктейлях: Пина-Колада и другие напитки могут вас удивить

Эта статья взята из архива Stern и была первоначально опубликована 19 октября 2018 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает ограничить потребление сахара до шести чайных ложек или 25 граммов в день. Это составляет пять процентов от нашей общей ежедневной энергетической потребности. Это существенное изменение по сравнению с предыдущими рекомендациями ВОЗ, которые советовали ограничивать потребление сахара до не более чем десяти процентов от дневных калорий, чтобы минимизировать риски излишнего веса и кариеса.

Если вы думаете, что ограничение сахара в кофе достаточно, подумайте еще раз. Настоящая проблема - скрытый, добавленный сахар, содержащийся во многих продуктах и напитках. Это включает в себя сахар, содержащийся в меде, сиропах, фруктовых соках и концентрированном фруктовом соке. Естественно содержащийся сахар в фруктах, овощах и молоке не представляет опасности, так как ученые еще не обнаружили никаких вредных последствий. Но настоящая проблема - скрытый сахар, содержащийся в обработанных продуктах.

Кетчуп содержит суточную норму сахара в одной порции

Кетчуп - яркий пример: одна столовая ложка содержит примерно одну чайную ложку сахара, что составляет одну шестую рекомендуемой суточной нормы. Газировка еще более тревожна: 250 миллилитров колы содержат 27 граммов сахара, превышая суточную норму.

Коктейли, часто потребляемые в качестве закуски перед ужином, могут быть настоящими калорийными бомбами. Например, в Мохито содержится 23,47 грамма сахара, а в Маргарите - 55 граммов. Эти данные получены из калькулятора калорий "Fatsecret". Чтобы узнать содержание сахара в ваших любимых коктейлях, нажмите на следующую фотогалерею.

С 18 февраля по 24 марта ведущий "stern TV на воскресенье" Дитер Кёhn приглашает зрителей присоединиться к нему в течение пяти недель, чтобы сократить потребление сахара под девизом "Простота без сахара". Актриса Тина Руланд добавляет свой вес, а также двое других участников, бросая вызов холодной индейке сахарной детоксикации. "stern TV на воскресенье" выходит на RTL в 23:00 и одновременно на RTL+.

Обратите внимание на прозрачность: Stern принадлежит RTL Germany.

Несмотря на рекомендацию ВОЗ ограничить потребление сахара, многие продукты и напитки содержат скрытые источники сахара. Например, одна столовая ложка кетчупа содержит достаточно сахара, чтобы превысить одну шестую суточной нормы.

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