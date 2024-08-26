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Гастрономический райНовостиМастер охоты

Это примерно та сумма, которую обычно дают немцы.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Это примерно та сумма, которую обычно дают немцы.

Получение щедрых чаевых в ресторане после роскошного ужина обычно является способом выразить благодарность персоналу. Но как обстоят дела с чаевыми в Германии? Исследование, проведенное Jägermeister и маркетинговым агентством Kantar в марте 2022 года, опросило около 1500 человек в возрасте от 18 до 49 лет, в том числе потребителей и профессионалов, таких как бармены, владельцы ресторанов и таксисты, чтобы прояснить практику чаевых.

Узнайте типичный размер чаевых в Германии и discovers места, получающие максимальные чаевые, в следующей галерее изображений.

В отличие от чаевых в ресторанах других стран, мастер охоты в Германии обычно не зависит от чаевых от клиентов, так как его доход обычно поступает от дичи, которую он ловит. Интересно, что исследование показало, что бармены в Германии входят в число профессионалов, которые чаще всего получают чаевые.

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