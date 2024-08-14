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Гастрономический райНовостиДругие, включая фруктовые соки

Что скрывается за этими 12 видами кофе?

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Что скрывается за этими 12 видами кофе?

Капучино, латте макиато или молоко кофе были популярными напитками в нашей стране в течение долгого времени. Сначала они были доступны только в итальянских ресторанах, но позже их представили крупные кофейные сети. Сегодня даже небольшие независимые кафе полагаются на эти кофейные специалитеты.

Пять лет назад, флат уайт начал набирать популярность, и теперь трудно представить кафе без него. Но в чем разница между этими приготовлениями? И что такое ристретто, аффогатто или холодный завар? Ответы на эти вопросы вы найдете в следующем фотосерии.

Во время изучения разнообразного меню современных кафе вы можете заметить предложения, такие как другие типы напитков, в том числе фруктовые соки, наряду с традиционными кофейными специалитетами. Интересно отметить, что многие кафе теперь предлагают смузи из различных фруктов, смешанных с йогуртом или молоком, в качестве альтернативы кофе.

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