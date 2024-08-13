- Быстрый рецепт на конец дня: картофельный гриль из одного горшка с пятью ингредиентами

Блюда в одной кастрюле всегда отличная идея

Они готовятся в миг, готовятся сами и вызывают минимальную уборку. Плюс, благодаря их длительному времени приготовления, они часто особенно ароматны.

Как следует из названия, все ингредиенты для блюд в одной кастрюле помещаются в одну кастрюлю или форму и готовятся или запекаются вместе. В конце концов, это всего лишь вопрос приправы и наслаждения. Преимущество: пока блюдо томится на плите или в духовке, у вас есть много времени, чтобы заняться другими делами - или просто расслабиться на диване и ждать обеда.

Блюда в одной кастрюле экономят время, усилия и уборку

Как насчет попытки приготовить вкусный картофельный гратен в одной кастрюле в следующий раз? Подготовка этой сливочной духовки занимает максимум 15 минут, а затем все отправляется в духовку и печется счастливо. В своем первоначальном виде рецепт требует всего пять ингредиентов, которые обычно есть в каждом доме: помимо картофеля, сливки, молоко, тертый сыр и специи добавляются в блюдо. Если вы ищете разнообразия или ваш холодильник может предложить больше, не стесняйтесь придать картофельному гратену немного изюминки.

Любой вид овощей идеально подходит для добавления под картофельные ломтики перед запеканием. Особенно вкусны лук-порей, лук, мелко тертая цукини и/или грибы. Для мясоедов жареное фарш, кубики бекона или куриные полоски придают гратену много остроты; вегетарианцы и веганы могут выбрать тофу и альтернативы мясу. Также отлично: экспериментировать с разными специями, чтобы сделать блюдо в одной кастрюле более разнообразным. Ниже вы найдете несколько предложений по созданию своего гратена.

Совет: Используйте твердые картофели whenever possible. Они становятся красиво мягкими при запекании, но все еще сохраняют свою хрусткость.

Рецепт сливочного картофельного гратена в одной кастрюле

Ингредиенты

600 г твердых картофелей

150 мл сливок или растительного аналога

200 мл молока или растительного аналога

150 г тертого сыра или растительного аналога

2 зубчика чеснока

Соль, перец, мускатный орех

Инструкции

Разогрейте духовку до 200°C верхнего/нижнего тепла. Смешайте сливки, молоко и специи по вкусу. Очистите и выдавите зубчики чеснока и добавьте их. Доведите до кипения и дайте покипеть примерно 5 минут. Очистите картофель и нарежьте его ломтиками. Смажьте форму для запекания. Смешайте соус с картофельными ломтиками, поместите их в форму, посыпьте сыром и запекайте в разогретой духовке примерно 30 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым.

Жаждете разнообразия? Вот несколько идей для вкусных вариаций картофельного гратена:

Итальянский: с Пармезаном, спелыми помидорами, свежим базиликом, орегано и тимьяном

Средиземноморский картофельный гратен с фетой, запеченными овощами и оливковым маслом

В стиле Эльзаса с кубиками бекона, эмментальским сыром, сметаной и луком

Фруктовый с яблоком или грушей, chanterelles и розмарином

Добавление других овощей, таких как лук-порей, цукини или грибы, в картофельный гратен может усилить его вкус и текстуру. Включение альтернативных ингредиентов, таких как тофу или альтернативы мясу, может создать вегетарианскую или веганскую версию сливочного картофельного гратена в одной кастрюле.

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