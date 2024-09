Zelenskyy revela "estratégia de sucesso" proposta por Biden em setembro

22:59 Rússia Desvia Foco para o Sul

O conflito na parte oriental do país prossegue, segundo os relatórios do Exército Ucraniano. Houve 115 engajamentos hoje, conforme o boletim vespertino do Estado-Maior em Kyiv. Eles destacaram que os combates mais intensos ocorreram na direção de Kurachowe, com o inimigo também ativo nas direções de Lyman e Pokrovsk. Kurachowe é uma cidade pequena localizada ao sul de Pokrovsk, que anteriormente era considerada a direção principal do ataque das tropas russas. No entanto, a Rússia conseguiu apenas ganhos territoriais limitados nessa área recentemente. Em vez disso, eles expandiram seu eixo de ataque para o sul, com o objetivo de tomar a cidade mineira de Hirnyk, situada perto de Kurachowe.

22:18 Zelenskyj: Avanço na Região de Kursk Traz Desfecho Desejado

O Presidente Ucraniano Volodymyr Zelenskyj comentou o avanço na região russa de Kursk, afirmando que foi bem-sucedido em deter o inimigo na região de Charkiv e desacelerar o avanço em Donetsk. A Rússia não teve nenhum sucesso significativo em seu contra-ataque em Kursk, segundo Zelenskyj. Embora alguns esperassem a realocação de maiores formações de tropas russas de outras regiões para Kursk, a Rússia alega ter retomado 10 das 100 aldeias ocupadas.

21:46 Zelenskyy Critica Aliados - "Eles Estão com Medo"

O Presidente Ucraniano Volodymyr Zelenskyy acusou o Ocidente de estar "com medo" quando se trata de discutir a ajuda à Ucrânia no abate de mísseis russos. Ele expressou sua incredulidade de que não haveria uma decisão semelhante para abater mísseis russos e drones Shahed iranianos no céu acima da Ucrânia, mesmo quando os aliados conseguiram fazer isso no Oriente Médio. Ele considerou isso "vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Rússia Utiliza Mais de 8000 Drones Iranianos

De acordo com o governo ucraniano, a Rússia lançou 8060 drones Shahed iranianos contra a Ucrânia desde o início do conflito. Não há declarações da Irã ou da Rússia sobre o assunto até agora. A Ucrânia acusou o Irã de fornecer drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 Aprovação de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia - EUA Ficam em Silêncio

O Primeiro-Ministro do Reino Unido Keir Starmer e o Presidente dos EUA Joe Biden estão prestes a se encontrar em Washington, o que dá origem a especulações sobre possíveis anúncios sobre a aprovação de armas de alcance longo para a Ucrânia. Embora fontes sugiram que o Reino Unido tenha concedido permissão a Kiev para utilizar mísseis Storm-Shadow, não se espera nenhum anúncio durante a reunião. John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que ainda estavam discutindo o assunto com o Reino Unido, França e outros aliados. Quando questionado sobre qualquer mudança na posição do governo dos EUA, ele foi evasivo.

20:00 Força Aérea Alemã Intercepta Avião Russo sobre o Mar Báltico

Eurofighters da Força Aérea Alemã decolaram para investigar aviões russos, como relatado em um X-post. Uma aeronave de patrulha marítima/antisubmarina do tipo Tu-142 Bear foi detectada sem plano de voo ou transponder, de acordo com a força aérea. Os jatos alemães escoltaram o avião russo, tendo encontrado incidentes semelhantes anteriormente.

19:32 Lançamento de Armas Poderia Ser um "Passo Crucial para o Fim da Guerra de Agressão" - Osatchuk

A Ucrânia vem pedindo o lançamento de foguetes de alcance longo no interior russo há algum tempo, com o Reino Unido e os EUA atualmente considerando essa opção. O Coronel Sergii Osatchuk explicou os benefícios disso para a Ucrânia no contexto da guerra em andamento.

19:06 Zelensky Convida Rússia para Cúpula da Paz - Participação Incerta

O Presidente Ucraniano Zelensky afirmou que a Rússia seria convidada para a próxima cúpula da paz na Suíça, agendada para novembro. Embora tanto a Ucrânia quanto seus parceiros ocidentais tenham confirmado a participação potencial da Rússia no passado, permanece incerto se a Rússia se comprometerá a participar. Representantes de alto escalão têm rejeitado consistentemente esse convite, enquanto a Rússia continua a exigir o cumprimento de todos os seus objetivos de guerra na Ucrânia ou estabelece condições prejudiciais para negociações de paz.

18:40 Lange Desconversa com Ameaças do Kremlin - "Não Deve se Dar Muita Importância às Palavras de Putin"

O especialista em segurança Nico Lange viu as ameaças de Vladimir Putin como "jogos psicológicos" após o lançamento de armas de alcance longo para a Ucrânia. Além disso, ele expressou surpresa com as interpretações das recentes declarações de Putin pelo Chanceler Alemão.

18:07 Restrições de Voo e Pouso? UE Considera Novas Sanções contra o Irã

Diante das alegações de que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia, os 27 países da UE estão considerando novas sanções contra o Irã. "A União Europeia já alertou repetidamente o Irã contra a transferência de mísseis balísticos para a Rússia", diz um comunicado. Essa medida é considerada uma ameaça direta à segurança e constitui uma escalada significativa. A resposta será rápida e abrangente, incluindo restrições para o setor aeronáutico iraniano. A Alemanha está ativamente discutindo a imposição de novas sanções, incluindo potenciais restrições de voo ou pouso, com seus pares da UE e internacionais.

17:25 Ex-Foreign Minister Ivanov Prevê Mais Hostilidades de Putin - "Objetivo é Humilhação"

O ex-Ministro das Relações Exteriores da Rússia Andrei Ivanov alerta o Ocidente sobre a agressão russa adicional. "Se for recompensado na Ucrânia, Putin, convencido da inépcia e covardia da NATO, atacará os estados bálticos da NATO antes de receber quaisquer garantias da NATO", escreve Ivanov, uma figura pró-Ocidente que serviu de 1990 a 1996, no X. "O objetivo de Putin não é uma parte específica ou o todo, mas a humilhação e descredibilização dos EUA e da NATO".

17:04 Debate sobre Touro resurge: Políticos de partidos da coalizão defendem autorização para uso de armas de longo alcance pela UcrâniaPolíticos de partidos da coalizão defendem que a Ucrânia seja autorizada a usar armas de longo alcance contra alvos na Rússia em território russo. "Precisamos fortalecer a Ucrânia, ao lado de outros Estados europeus e do Reino Unido e dos EUA, para também destruir alvos militares no território russo", diz a política do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, segundo o "Spiegel", e acrescenta: "Isso significa que a Alemanha deve finalmente entregar o Touro. Porque o Touro foi projetado especificamente para esse propósito - para neutralizar alvos militares antes que eles possam realizar ataques pesados". Da mesma forma, o político do Verde Toni Hofreiter se expressa. "Para que a Ucrânia possa reconstruir de forma sustentável as instalações energéticas danificadas, é necessário o uso de armas de longo alcance para combater as bases de lançamento russas", diz o membro do partido Verde.

16:35 Lutando ferozmente em Kurachove - Ucrânia relata grandes ofensivasSegundo relatórios ucranianos, as forças russas estão intensificando seus ataques no leste da Ucrânia perto da cidade sitiada de Kurachove. Os combates mais pesados deste mês ocorreram, segundo o governo em Kyiv. Ao mesmo tempo, tropas russas também estão avançando em direção à cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilômetros ao norte de Kurachove. A Rússia visa estabelecer novas linhas de frente, desestabilizar a logística ucraniana e tomar o controle do restante da região de Donetsk oriental. O exército ucraniano teria repelido 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia suas tropas por manter suas posições em Pokrovsk e Kurachove, descrevendo-os como os dois setores mais desafiadores na frente oriental.

15:56 Drones ucranianos a 1900 quilômetros da fronteira? Região russa fecha espaço aéreoAs autoridades da região russa do norte de Murmansk estão novamente preocupadas com a ameaça de drones ucranianos. Como precaução, o governador Andrei Chibis ordenou o fechamento do espaço aéreo, segundo o Telegram. A região fica a approximately 1,900 quilômetros de distância da Ucrânia. A Agência Federal de Aviação Rosaviatsiya suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity devido a preocupações com a segurança. A Frota do Norte e uma base aérea, de onde decolam bombardeiros estratégicos para ataques à Ucrânia, estão localizadas no extremo norte da Rússia.

15:22 Londres revela detalhes - Esses mísseis iranianos agora em posse da RússiaO Ministério da Defesa britânico revelou detalhes sobre os mísseis iranianos supostamente fornecidos à Rússia, de acordo com alegações ocidentais. São mísseis balísticos de curto alcance do tipo Fath-360, também conhecidos como BM-120. Revelados pela primeira vez em 2020, esses mísseis podem carregar uma ogiva de 150 quilogramas a uma distância de 120 quilômetros e atingir o alvo com uma precisão alegada de 30 metros. A capacidade da Rússia de realizar ataques precisos contra a infraestrutura militar ou civil ucraniana perto da frente é saida ter sido reforçada por isso, de acordo com o relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa em Londres sobre a guerra na Ucrânia.

14:45 Polônia ainda não contribuiu para a iniciativa de artilharia tchecaDe acordo com o jornal polonês Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não contribuiu com nenhum financiamento para a iniciativa de artilharia tcheca, que visa adquirir munição para a Ucrânia globalmente usando fundos de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é dita a maior e mais rápida contribuinte financeira. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia receberá 100.000 projéteis neste mês, com o objetivo de um total de 500.000 projéteis até o final de 2024, e mais a seguir em 2025. As atividades russas no mercado também estão causando problemas, de acordo com relatórios de Praga.

14:20 Pistorius sugere que a aprovação de armas de longo alcance para a Ucrânia é legalmente justificada sob o direito internacionalO ministro federal da Defesa da Alemanha, Pistorius, vê a possível aprovação por parceiros da NATO para a Ucrânia usar armas de longo alcance contra alvos na Rússia como legalmente justificada sob o direito internacional. Ele afirma que os EUA e o Reino Unido são livres para tomar essa decisão em relação às armas que forneceram. "Isso é com eles", diz ele. "O direito internacional permite isso". Em resposta aos avisos do presidente russo Putin de que a NATO então estaria em guerra com seu país, Pistorius diz: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Não há muito mais a dizer sobre isso. Ele ameaça sempre que quer, e ele seduz sempre que acha certo."

13:57 Zelenskyy recebe de volta 49 prisioneiros de guerraO presidente ucraniano Zelenskyy recebeu de volta 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da fábrica de aço Azovstal em Mariupol, que estava sob cerco pelo exército russo na primavera de 2022. "49 ucranianos estão de volta ao lar", diz Zelenskyy, compartilhando fotos de soldados e mulheres soldadas enroladas na bandeira nacional ucraniana. De acordo com ele, eles vêm do exército, da guarda nacional, da polícia nacional, da guarda de fronteira e de civis. Relatórios iniciais da mídia ucraniana sugerem que 23 dos 49 retornados são mulheres. Zelenskyy não discute inicialmente se seu retorno é devido a um intercâmbio de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk's Take on Putin's Threats: "Keep Things in Perspective"O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, não está preocupado com as recentes ameaças de Vladimir Putin em relação a armas de longo alcance que poderiam atingir a Rússia. Enquanto reconhece a seriedade dos eventos na Ucrânia e na frente russo-ucraniana, Tusk aconselha: "Não entremos em pânico com as últimas declarações de Putin. Elas apenas refletem os desafios que o exército russo enfrenta na frente." Putin havia sugerido anteriormente que o Ocidente estaria em guerra contra a Rússia se permitisse à Ucrânia atacar território russo com mísseis de longo alcance produzidos no Ocidente.

13:21 Pequim defende diálogo como forma de acabar com a guerra na UcrâniaO ministro da Defesa da China, Dong Jun, defendendo a "diálogo" como a única solução para conflitos como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, durante um fórum de segurança internacional em Pequim. Para resolver "a crise na Ucrânia e o conflito israelense-palestino", ele diz: "O diálogo e só o diálogo pode resolver o problema".

12:58 Scholz busca aumentar importações de petróleo do Cazaquistão pela segurança energéticaO governo alemão busca aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão antes da viagem do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão. "Bem-vindos ao potencial aumento das suprimentos de petróleo do Cazaquistão", diz um representante do governo. O plano é assegurar suprimentos alternativos de petróleo para a refinaria PCK em Schwedt, e mais petróleo do Cazaquistão é uma opção. No entanto, outras opções também são necessárias devido à dependência do petróleo cazaque de oleodutos russos, dando a Moscou uma alavanca. Desde o ataque da Rússia à Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A viagem de Scholz também discutirá suprimentos de gás da Ásia Central. O representante diz: "Precisamos obter gás de algum lugar, e a Ásia Central é rica em recursos nesse sentido".

12:26 França convoca diplomata iraniano por entregas de mísseis balísticos à RússiaA França convocou o representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris devido a relatórios de entregas de mísseis balísticos à Rússia. De acordo com fontes diplomáticas, o motivo da reunião são as alegadas entregas de mísseis à Rússia, que seriam implantados na Ucrânia nas próximas semanas. O Irã negou as alegações.

12:03 Pentágono minimiza contraofensiva russa em KurskO porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, afirma que a contraofensiva russa em Kursk é modesta em escala. "Observamos unidades russas tentando uma contraofensiva na região de Kursk, mas até agora é de escala modesta", diz ele. O Ministério da Defesa russo afirma que suas tropas recapturaram dez assentamentos na região de Kursk.

11:38 Despite Multiple Shootdowns: Drone Attacks Cause DamageA Força Aérea Ucraniana relata ter abatido 24 dos 26 drones durante a noite anterior. Na região de Odessa e Mykolayiv, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas, enquanto uma fábrica de processamento de alimentos na região de Mykolayiv sofreu danos devido a detritos de drones. O Ministério da Energia relatou danos à infraestrutura energética na região de Ivano-Frankivsk.

11:16 Shoigu se encontra com Kim em PyongyangO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. Os encontros ocorreram em um "ambiente agradável e amistoso", de acordo com a declaração do Conselho de Segurança da Rússia. Shoigu e Kim deverão discutir maneiras de implementar o pacto de defesa assinado por Kim e o presidente russo Vladimir Putin em junho. Putin afirma que o pacto prevê "assistência mútua em caso de agressão contra qualquer uma das partes contratantes". Países ocidentais acusam Moscou de usar foguetes e munição de artilharia da Coreia do Norte na Ucrânia.

10:46 Presidente da Duma: NATO está em guerra com a RússiaO presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de estar em guerra com a Rússia. "Eles estão em guerra contra o nosso país", diz Volodin no Telegram. Ele sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a escolher cidades russas para ataques, coordenando operações militares e dando ordens ao governo ucraniano.

10:17 Munz sobre a ameaça de guerra de Putin à NATO: "A declaração de Putin nem mesmo é notícia matinal"No mundo ocidental, há preocupações de que permitir à Ucrânia lançar ataques de longo alcance em território russo possa levar a uma escalada. De fato, o presidente russo Vladimir Putin fez outra ameaça semelhante. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, vê várias razões pelas quais a postura agressiva de Putin pode não ter substância.

09:42 Família: líder da oposição belarussa está em estado críticoA saúde da líder da oposição belarussa presa, Maria Kalesnikava, está em estado crítico, de acordo com sua irmã. Ela tem sido mantida em más condições por quatro anos e atualmente pesa apenas 45 kg para uma altura de 1,75 metro. Tatjana Chomitsch, sua irmã, compartilha essa informação de ex-prisioneiros. "Acredito que este é um momento crítico", diz ela, "pois ninguém pode suportar tais condições por muito tempo". Ela acusa as autoridades de tortura psicológica e física de sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a um pedido sobre as condições de detenção de Kalesnikava. Kalesnikava, de 42 anos, que tem sido um símbolo de resistência desde os protestos de 2020 contra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por suposta conspiração para tomar o poder.

09:20 Acordo sobre a estação de uma brigada da Lituânia foi assinado

08:56 Rússia Expulsa Diplomatas Britânicos

A Rússia ordenou a saída de seis diplomatas britânicos do país sob acusações de espionagem. O FSB alega ter documentos que mostram que o Foreign Office do Reino Unido apoia a escalada política e militar contra a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores explica que seu objetivo é assegurar a derrota estratégica da Rússia no conflito com a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias TASS. O Foreign Office do Reino Unido nega essas alegações como "infundadas". A expulsão de diplomatas britânicos pela Rússia é uma resposta às medidas tomadas pela Grã-Bretanha contra as "atividades" russas na Europa e no Reino Unido, de acordo com um relatório da BBC.

08:31 Putin Avisa Ocidente sobre Armas de Alcance Longo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, vem exigindo o uso de mísseis de alcance longo contra posições militares russas há algum tempo. Os EUA e o Reino Unido agora estão considerando isso em conjunto. O presidente russo, Vladimir Putin, não demorou a responder, emitindo um aviso ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece Compartilhar Conhecimento sobre Armas Ocidentais

A Rússia propôs compartilhar seu conhecimento sobre armas ocidentais adquirido durante a guerra na Ucrânia. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, declarou em uma conferência de segurança na China que a Rússia tem experiência única em lutar contra diversas armas ocidentais, de acordo com a agência de notícias russa RIA. A Rússia está disposta a compartilhar esse conhecimento com seus parceiros. Os conflitos levaram à guerra moderna, com armas russas provando serem capazes de contra-atacar armas ocidentais.

07:34 Serviço de Segurança da Ucrânia Anuncia Prisões: Homens Realizaram Atentados a Bomba em Kyiv a Pedido da Rússia

Cinco homens foram presos por terem ateado fogo a veículos militares em Kyiv a pedido de uma agência de inteligência russa, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia. Os homens são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos para descreditar as forças armadas. De acordo com o Serviço de Segurança, os homens presos vieram de diferentes regiões da Ucrânia, em busca de trabalho e dinheiro fácil na capital. Eles foram contatados por agentes russos via Telegram. Os homens também gravaram a si mesmos cometendo esses atos para receber o dinheiro prometido que nunca chegou.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho Adotivo Morto no Conflito

O Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Reuven Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborsky, que morreu durante a invasão russa. Soldados, veteranos e outros participaram de um serviço memorial em Kyiv na quinta-feira para homenagear o homem de 32 anos, que desapareceu no final de julho. Sua morte foi confirmada após semanas de incerteza. Samborsky se tornou pai de uma filha em maio, escreveu o Rabino Azman nas redes sociais. Ele o adotou quando tinha 10 anos, como órfão. Ele foi ouvido pela última vez em 17 de julho.

06:29 Japão Enfrenta Incidentes com Aviões Russos

A força de autodefesa aérea do Japão reagiu rapidamente na quinta-feira ao enviar caças de combate devido a dois aviões russos que circundaram o país de forma incomum. Os aviões russos não violaram o espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Ao longo do dia, dois aviões Tu-142 voaram em direção à região sul de Okinawa, saindo do mar. A Força de Autodefesa Aérea do Japão convocou seus caças de combate em resposta a essa situação. No final, os aviões russos viraram para o norte, passando pela região em disputa das Ilhas Curilas. Recentemente, navios navais russos e chineses iniciaram ações conjuntas no Mar do Japão para seus exercícios navais extensos. Aviões russos circularam o Japão pela última vez em 2019.

06:07 Moscou: Estados Unidos Implementa Estratégia de Contenção contra Rússia e China

De acordo com o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexandr Fomin, durante uma conferência na China, os Estados Unidos estão implementando uma estratégia de contenção contra a Rússia e a China, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Moscou e Pequim defendem a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na unidade e no respeito mútuo, enquanto as nações ocidentais se preparam para potenciais guerras na Ásia ao formar novas parcerias de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Navio de Carga Sofre Ataque Aéreo

A Marinha Ucraniana relatou mais detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio de carga não militar no Mar Negro. Um bombardeiro Tu-22 pode ter lançado um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio, que estava situado fora dos limites territoriais ucranianos. Voando sob a bandeira do país caribenho de São Cristóvão e Neves, o navio de carga estava a caminho do Egito, transportando trigo do porto meridional ucraniano de Chornomorsk. A BBC relatou que o navio estava navegando dentro da zona econômica exclusiva da Romênia. Em vez do Ch-22, um míssil Ch-31 menos potente - principalmente usado para interferência de radar - foi dito ter sido empregado, de acordo com o relatório.

03:19 Tragédia na Linha de Demarcação: Soldado Moldova Morre

Um soldado moldavo morreu em um incidente na linha de demarcação entre a Transnístria e a Moldávia, de acordo com fontes oficiais moldavas. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira, quando um grupo de soldados moldavos foi atacado por um grupo armado não identificado. O soldado morto foi identificado como Victor Munteanu, de 24 anos. As autoridades moldavas estão investigando o incidente.

14:18 Ministro do Reino Unido: "Sem Desejo de Conflito com a Rússia"

13:09 Antigo Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Provavelmente Mostraria "Feroz" Apoio à Ucrânia

William B. Taylor, o antigo Embaixador dos EUA na Ucrânia, acredita que, se Harris conquistasse a presidência, ela provavelmente demonstraria "feroz" apoio à Ucrânia, ultrapassando os esforços de Biden. Ela já demonstrou essa inclinação em algumas áreas, disse Taylor durante uma palestra na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido um pouco hesitante em alguns processos de tomada de decisão, como autorizar HIMARS, Abrams e caças F-16, bem como tomar uma decisão para permitir que a Ucrânia realize ataques em território russo. Taylor prevê uma postura mais "feroz" de Harris, o que também pode levar a uma substituição de seus conselheiros de política externa na Casa Branca.

12:27 Zelensky Elogia a Estónia pelo Apoio Militar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressa sua gratidão ao Presidente da Estónia, Alar Karis, em Kyiv pelo apoio militar. O membro da União Europeia e da NATO no Báltico comprometeu-se a destinar 0,25% do seu PIB anual às necessidades de defesa da Ucrânia. Durante a reunião, também foram discutidos os esforços de reconstrução da Ucrânia e suas aspirações à UE. Em seguida, a Primeira-Ministra da Letónia, Evika Siliņa, expressou gratidão e prometeu mais ajuda durante uma consulta privada com Zelensky.

21:06 Políticos da Coligação Defendem o Uso de Armas de Alcance Longo Contra a Rússia

Membros do governo de coalizão defendem a permissão a Kyiv para utilizar armas de longo alcance contra alvos russos. De acordo com o especialista de política externa do SPD Michael Roth, falando com o T-Online, é justificado e de acordo com o direito internacional atacar instalações militares russas com mísseis ocidentais de longo alcance. Roth sugere como potenciais alvos campos militares, centros de comando e bases de lançamento, uma vez que servem como bases para os "ataques hediondos contra alvos civis ucranianos" e podem ser neutralizados mais efetivamente lá. O presidente do comité de defesa do FDP, Marcus Faber, acrescenta que a autorização para atacar aeroportos militares russos com armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, já deveria ter sido dada. O político verde Anton Hofreiter enfatiza a necessidade de proteger a população civil ucraniana, uma vez que a Rússia utiliza ataques de foguetes contra hospitais, casas e o suprimento de energia diariamente.

20:55 Vance Discute as Propostas de Política da Ucrânia de Trump

O candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance acredita que o plano de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo poderia incluir a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Como Vance discutiu com o produtor de TV Shawn Ryan, Trump poderia potencialmente reunir russos, ucranianos e europeus para explorar uma solução pacífica. "Acho que ele poderia fechar um acordo muito rapidamente", comentou Vance. Trump tem uma longa afinidade pelo Presidente russo Vladimir Putin e tem criticado repetidamente a ajuda dos EUA à Ucrânia. O antigo presidente também afirma que poderia pôr fim à guerra em 24 horas se eleito, embora sem detalhes para apoiar seu plano.

20:03 "Somos Russos. Deus está conosco" - Comício Fascista em São Petersburgo

Embora não possam alegar uma autoridade superior, também não podem negá-la: "Somos Russos. Deus está conosco", ecoam os gritos de numerosos nacionalistas e fascistas russos participando de uma marcha em São Petersburgo. Seu grito é repetido: "Avante, russos!" A marcha comemora o aniversário do translado de relíquias de Alexander Nevsky, reconhecido como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

19:28 Propagandista do Kremlin: "A ideal barreira é o Atlântico"

O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov defende que a Rússia vise além da Ucrânia. "Acho que a ideal barreira é o Atlântico. Uma barreira natural", diz ele. "O local perfeito para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles pareciam bonitos em Paris." Quando lembrado da população russa limitada, ele responde: "Os irmãos bielorrussos estão conosco." Alternativamente, a Rússia também poderia recorrer à China.

19:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno

Em numerous Ukrainian homes still standing after the shelling, windows are missing - a devastating predicament approaching winter. The British NGO "Insulate Ukraine" aims to address this issue by traveling to war zones and installing temporary windows.

