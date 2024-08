Zelenskyy destitui o chefe do departamento da Força Aérea da Ucrânia

A primeira parte desta semana testemunhou um infeliz incidente onde um caça F-16 caiu sobre a Ucrânia. Alguns parlamentares sugeriram a possibilidade de um acidente amigável. Após isso, o Presidente Zelensky decidiu pôr fim à sua chefia da Força Aérea, Nikolai Oleshuk. O anúncio da demissão de Oleshuk foi feito público na plataforma online do presidente. Durante seu discurso noturno, Zelensky expressou sua preocupação com a segurança das pessoas, soldados e pessoal militar, enfatizando a necessidade de fortalecer a liderança da Força Aérea ucraniana. O presidente também reconheceu as significativas contribuições dos membros da Força Aérea que tiveram um impacto positivo na Ucrânia.

Oleshuk liderava a Força Aérea ucraniana desde 2021. Ele será temporariamente substituído pelo Tenente-General Anatoly Kryvonos, que anteriormente era responsável pelas operações da Força Aérea no centro da Ucrânia.

A demissão de Kryvonos ocorreu logo após o infeliz incidente envolvendo um dos poucos caças F-16 fornecidos pelo Ocidente. Os dados sugerem que o avião caiu durante um massive ataque de drones e mísseis liderado pela Rússia. No entanto, políticos e ativistas ucranianos não descartaram completamente a possibilidade de um cenário de fogo amigo.

Antes de sua demissão, Oleshuk expressou seu descontentamento com a deputada Marina Besugla, membro do Comitê de Defesa, no Telegram, devido à sua dúvida pública sobre a explicação oficial do acidente. Ele a acusou de ajudar a propaganda russa e ameaçou tomar medidas legais. No entanto, ele prometeu conduzir uma investigação aprofundada, com a cooperação dos Estados Unidos como país fabricante.

O piloto do F-16 morreu após o avião cair na segunda-feira sobre a Ucrânia. Parece ser a primeira baixa de um F-16 para Kyiv no conflito russo em andamento. Os aviões foram fornecidos à Ucrânia pelo final de julho por seus aliados internacionais. Os relatórios sugerem que pelo menos seis desses aviões foram fornecidos por nações europeias.

Após a demissão do chefe da Força Aérea, o Presidente Zelensky enfatizou a importância de fortalecer a liderança das forças armadas ucranianas, destacando a necessidade de maior estabilidade militar. As forças armadas serão temporariamente lideradas pelo Tenente-General Anatoly Kryvonos, que anteriormente supervisionava as operações da Força Aérea no centro da Ucrânia.

Leia também: