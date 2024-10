Zelenskyy demonstra menos destreza estratégica no pôquer em comparação com Putin.

ntv.de: A Ucrânia relatou combates intensos ao longo do fim de semana em Wuhledar e Pokrovsk. Pode lançar alguma luz sobre essa situação?

Markus Reisner: O ponto alto da ofensiva de verão da Rússia está atualmente em andamento. A Rússia está buscando resultados antes da chegada da temporada de lama em três a quatro semanas. No Donbass, os russos estão atacando em vários locais. Na região de Kupyansk, eles estão avançando em Pishchevik e estão próximos do rio Oskil. No entanto, a situação está se tornando mais crítica na região central do Donbass, incluindo Pokrovsk, o assunto em questão.

Qual é a situação atual em Pokrovsk?

Não espero que os russos capturem a cidade antes do início da temporada de lama. Pokrovsk era um importante centro logístico na terceira e última linha de defesa da Ucrânia. Com nada atrás dela até o rio Dnieper, o fato de Pokrovsk agora estar ao alcance da artilharia russa nos leva a presumir que os russos reduzirão a cidade a escombros para enfraquecê-la para um ataque, como fizeram com outras cidades ucranianas como Lysychansk ou Bakhmut.

A cidade de Wuhledar, situada ao sul de Pokrovsk, está relatadamente à beira do colapso.

Os russos estão avançando em direção a Pokrovsk em suas laterais, em Torez ao norte e Wuhledar ao sul. Wuhledar está prestes a cair. A cidade está operacionalmente cercada pelos russos, com suas rotas de fuga sob fogo. A 72ª Brigada Mecanizada está basicamente presa em Wuhledar. Seu comandante foi removido no domingo.

Dadas as reportagens sobre o tratamento de prisioneiros de guerra ucranianos pela Rússia, pode Kyiv permitir que essas tropas caiam nas mãos dos russos?

A brigada initially tinha 2.000 a 3.000 soldados. Agora, há relatos de centenas a poucos milhares presos na cidade. Estão ocorrendo negociações para a retirada dos soldados ucranianos, com a questão sendo se os russos concederão essa permissão. Também há a possibilidade de um contra-ataque ucraniano local para auxiliar na retirada de Wuhledar. No entanto, os russos trouxeram mais 5.000 soldados para selar definitivamente o cerco. Caso sejam capturados pela Rússia, os ucranianos correm o risco de tortura e inanição. As imagens de prisioneiros ucranianos devolvidos após trocas de prisioneiros servem como um lembrete sombrio disso.

Vamos discutir a região russa de Kursk, onde a Ucrânia detém consideráveis territórios. O que está acontecendo lá?

A Rússia lançou uma contra-ofensiva na frente ocidental dos territórios controlados pelos ucranianos há aproximadamente dez dias. Os russos inicialmente ganharam algum terreno, mas agora o combate está principalmente restrito a contra-ataques localizados de ambos os lados. Os russos mantêm a pressão no flanco ocidental dos ucranianos usando artilharia e ataques aéreos. Esses são ataques de desgaste que a Ucrânia encontra difícil de lidar. Para fazê-lo, eles precisariam atacar aeroportos e depósitos de munição profundamente na Rússia, mas os aliados ocidentais de Kyiv ainda não estão dispostos a permitir isso.

Estamos falando sobre a viagem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos EUA, onde ele apresentou seu chamado plano de vitória. A resposta foi menos do que entusiástica.

Zelensky não conseguiu alcançar seus objetivos. Está claro: Putin é um negociador mais habilidoso do que Zelensky. Um relatório do "New York Times" indica que Moscou pode retaliar contra ataques ucranianos utilizando mísseis ocidentais de longo alcance ao atacar diretamente os EUA e a Europa. Além disso, o artigo sugere que Washington não espera incursões extensas na Rússia terem o mesmo impacto que Kyiv espera.

Quais foram as consequências dessas avaliações dos EUA para o próximo grande pacote de armas antes das eleições presidenciais dos EUA?

O pacote consiste principalmente em sistemas de defesa aérea, armas e munição. Também inclui mísseis ar-superfície AGM-154 Joint Standoff Weapon, bombas planadoras altamente precisas com um alcance de 160 quilômetros. Kyiv esperava por AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missiles, que têm um alcance de até 1.800 quilômetros. Zelensky não receberá mísseis de tão longo alcance dos EUA, Alemanha (que não entregará o sistema Taurus) ou Reino Unido (que está retendo os deles).

O que resta da visita de Zelensky? Ele estava tentando demonstrar que a Ucrânia poderia fazer Putin ceder com seus ataques de bombardeio?

Os meios de comunicação dos EUA avaliaram criticamente essa estratégia. Interpreto as ações do governo dos EUA como um sinal para Kyiv de que a Ucrânia precisa de uma estratégia mais realista. O governo dos EUA aparentemente não acredita que a Ucrânia possa recuperar totalmente os territórios ocupados. Um cessar-fogo só poderia resultar de um compromisso difícil. Isso não significa que os EUA abandonarão a Ucrânia; ela é vital como uma zona tampão entre a Rússia e a NATO. No entanto, Washington parece estar incentivando Kyiv a buscar um nível mais alto de compromisso.

Apesar dos ataques de drone da Ucrânia profundamente no território russo, não mostraram que podem prejudicar a Rússia? Ou esses ataques são apenas para show?

Considerando o ataque ao depósito de munições em Toropets, onde a Ucrânia conseguiu eliminar cerca de 30.000 toneladas métricas de munições. Para contexto, a potência explosiva das bombas de Hiroshima e Nagasaki foi de 16.000 e 22.000 toneladas, respectivamente. O desafio reside em um termo militar chamado "saturação": ataques consecutivos são cruciais para sobrecarregar o inimigo. É como uma luta de boxe, o oponente não deveria ter chance de se recuperar. Infelizmente, a Ucrânia só pode desferir alguns golpes por rodada, esperando que seu oponente enfraqueça. Assim, a guerra de desgaste em andamento, que dura 950 dias, não mostra sinais de desistência da Rússia até agora.

O complexo militar-industrial da Rússia é fortalecido por aliados como o Irã, mas e se o Irã estiver sob pressão devido aos seus fundos serem desviados para o conflito do Hezbollah com Israel?

Isso poderia impactar a Rússia negativamente.

No caso de os fornecedores do Irã cortarem as entregas, a Rússia pode ter dificuldades para manter seu esforço de guerra. As pressões atuais enfrentadas pelo Irã incluem o alvo agressivo do Israel contra o Hezbollah, que é patrocinado por Teerã, bem como conflitos com os aliados do Hezbollah, os rebeldes houthistas apoiados pelo Irã no Iêmen. Como resultado, o Irã pode reprioritizar suas exportações de armas para ajudar o Hezbollah e os houthistas.

A Ucrânia está competindo com Israel pelo apoio dos EUA?

É um cenário plausível considerando as restrições dos recursos dos EUA. Quanto menos apoio a Ucrânia receber, mais o Israel depende dos suprimentos dos EUA. As preocupações já estão sendo levantadas nos EUA sobre os estoques esgotados. Por exemplo, desde o ano passado, os EUA enviaram cerca de 8.500 mísseis antitanque Javelin à Ucrânia. No entanto, a produção anual é de apenas 800 peças, o que significa que os EUA já forneceram mais de dez anos de produção apenas neste categoria.

Sebastian Huld entrevistou Markus Reisner

