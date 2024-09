Zelenskyy compartilha sua "estratégia de vitória" com Biden em setembro

19:06 Zelensky Convida Rússia para Próxima Cimeira de Paz - Sucesso IncertoDe acordo com o Presidente ucraniano Zelensky, a Rússia será convidada para a próxima cimeira de paz na Suíça em novembro, segundo o "Le Monde" entre outros. Tanto Kyiv como os parceiros ocidentais confirmaram repetidamente isto. No entanto, é completamente incerto se a Rússia concordará. Representantes de alto nível rejeitaram repetidamente isto. Além disso, Moscovo continua a afirmar que quer alcançar todos os seus objetivos de guerra na Ucrânia ou impõe condições envenenadas de paz ou negociação que equivalem a um ditado para a Ucrânia.

19:32 Osatschuk sobre Possível Lançamento de Armas: "Contribuição Valiosa para o Fim da Guerra Agressiva"A Ucrânia tem vindo a pressionar pelo uso de foguetes de longo alcance no coração da Rússia há algum tempo. O Reino Unido e os EUA estão atualmente a debater isto. O coronel Sergii Osatschuk explica como a Ucrânia se beneficiaria disso no conflito:

20:00 Aviões Alemães Interceptam Aviões Russos sobre o Mar BálticoAviões Eurofighter alemães decolaram para identificar aviões russos. Um avião de reconhecimento marítimo/antissubmarino do tipo Tu-142 Bear, acompanhado por uma escolta Su-30, estava a voar sem plano de voo e transponder, segundo um post da Força Aérea alemã no X. Os Eurofighters, alertados de Laage e Lielvarde na Lituânia, escoltaram os aviões russos. Incidentes deste tipo com aviões russos ocorreram repetidamente nos últimos meses.

20:43 Aprovação para Armas de Longo Alcance para a Ucrânia? EUA Evitam PerguntasEm Washington, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente americano Joe Biden estão prestes a se encontrar para conversações. Há expectativa sobre se haverá anúncios sobre a aprovação do uso de armas de longo alcance para a Ucrânia. Segundo fontes do jornal britânico "Guardian", o Reino Unido permitiu à Ucrânia lançar ataques com mísseis Storm-Shadow. No entanto, segundo o comunicado, não haverá anúncios sobre este tema durante a reunião de hoje. "Não esperaria um anúncio hoje sobre o uso de armas de longo alcance dentro da Rússia - certamente não dos EUA", diz John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele só partilha que eles continuam a discutir com o Reino Unido, França e outros aliados "o tipo de capacidades que serão disponibilizadas à Ucrânia". Ele também evita dar uma resposta clara quando perguntado se o governo dos EUA anunciará alguma mudança. "Não vou participar de uma discussão hipotética sobre o que poderíamos ou não dizer numa determinada altura."

21:30 Rússia Usou Mais de 8000 Drones Iranianos até AgoraA Rússia disparou 8060 drones Shahed desenvolvidos pelo Irão na Ucrânia desde o início da guerra, segundo o governo em Kyiv. Não há declarações disponíveis até agora do Irão ou da Rússia. A Ucrânia acusou pela primeira vez o governo em Teerão de fornecer drones suicidas à Rússia no outono de 2022.

21:46 "O Ocidente Tem Medo" - Zelensky com Palavras Claras sobre AliadosO Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa o Ocidente de ter "medo" de abordar a ajuda à Ucrânia no abate de mísseis russos. "Se os aliados juntos abatem mísseis e drones nas regiões do Médio Oriente, por que ainda não há uma decisão semelhante para abater mísseis russos e Shaheds no céu da Ucrânia?" disse Zelensky numa conferência em Kyiv. "Eles têm medo de mesmo dizer: 'Estamos a trabalhar nisso.' E isto acontece não apenas quando mísseis e drones estão literalmente a dirigir-se para o território dos nossos vizinhos", disse o chefe de Estado ucraniano. Isto é "vergonhoso para o mundo democrático."

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Traz Alívio DesejadoO avanço ucraniano na região russa de Kursk está a trazer a vitória desejada, segundo o Presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi contido, e no Donetsk, o avanço russo abrandou, diz ele. A Rússia ainda não conseguiu nenhuma vitória significativa na sua contra-ofensiva em Kursk. Especialistas questionaram repetidamente a realocação de maiores formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma ter recapturado dez das 100 aldeias ocupadas.

22:59 Agressão Russa Desloca Foco para o SulAs batalhas intensas continuam no leste do país, segundo o relatório da situação vespertina do Estado-Maior em Kyiv. Houve 115 engajamentos, segundo o relatório. "A situação foi mais intensa hoje na direção de Kurachove, além do inimigo também ter sido ativo na direção de Lyman e Pokrovsk", disse. Kurachove é uma pequena cidade a sul de Pokrovsk. Pokrovsk tinha sido considerada a direção de ataque principal das tropas russas. Recentemente, no entanto, as forças russas só conseguiram ganhos territoriais mínimos nessa área. Em vez disso, expandiram o eixo de ataque para sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Anuncia Reunião em Setembro com o Presidente Americano Joe BidenO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou uma reunião em Setembro com o Presidente americano Joe Biden. "Apresentarei-lhe o plano para a vitória", declarou o chefe de Estado durante uma aparição na capital ucraniana, Kyiv. Refere-se a uma série interligada de decisões que fornecerão à Ucrânia tropas suficientes para conduzir o conflito para a paz. "Such victorious wars can be concluded in several moral methods: either the invading army is forced out by force or by diplomacy", explicou Zelensky. Isto garantirá a soberania genuína da nação. No entanto, Kyiv depende do apoio americano para uma posição sólida.

18:07 UE Considera Novas Sanções contra Irão por Transferência de Mísseis para RússiaEm resposta a alegações de que o Irão está a fornecer mísseis à Rússia, a União Europeia está a ponderar novas sanções contra o Irão. Um comunicado revela que a UE tem vindo a alertar o Irão sobre a transferência de mísseis balísticos para a Rússia. A entrega representa uma ameaça direta à segurança e marca uma escalada significativa, o que está a levar a uma resposta rápida e abrangente, incluindo sanções no setor da aviação iraniana. A Alemanha está supostamente a discutir ativamente a imposição de novas sanções, incluindo potenciais restrições de voo ou aterragem, com os seus pares europeus e internacionais.

17:25 Kosyrev Avisa Ocidente sobre Nova Agressão Russa - Objetivo é EmbaraçoO antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Andrei Kosyrev, alerta o Ocidente para a próxima agressão russa. Se Putin for recompensado na Ucrânia, Kosyrev, um aliado de longa data do Ocidente, afirma que Putin, percebendo a fraqueza e a covardia da NATO, atacará os estados membros da NATO nos Bálticos antes que quaisquer garantias da NATO sejam dadas. O objetivo principal de Putin não é a aquisição de território, mas a humilhação e a descredibilização dos EUA e da NATO.

17:04 Debate sobre Taurus Reacende-se: Políticos do Ampel Advogam pelo Desploiamento de Armas de Alcance LongoPolíticos dos partidos do Ampel defendem o uso de armas de alcance longo pela Ucrânia contra alvos russos. A política do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sugere que a Alemanha, juntamente com os estados europeus e os EUA e o Reino Unido, deve armar a Ucrânia para destruir alvos militares russos antes que os ataques intensifiquem. Da mesma forma, o político do Verde, Toni Hofreiter, destaca que as armas de alcance longo são essenciais para a reconstrução de instalações energéticas danificadas e para combater as bases de ataque russas.

16:35 Luta Intensa em Kurachove - Ucrânia Relata Assaltos MaioresFontes do governo ucraniano relatam que as forças russas estão a intensificar os seus ataques no leste da Ucrânia perto da cidade sitiada de Kurachove. Os combates mais intensos deste mês têm ocorrido, segundo Kyiv. Simultaneamente, os soldados russos estão a avançar em direção à cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilómetros a norte de Kurachove. A Rússia tem como objetivo estabelecer novos frentes, perturbar as linhas de abastecimento ucranianas e capturar o resto do setor oriental da região de Donetsk. As tropas ucranianas afirmam ter repelido 100 ataques perto de Kurachove e 64 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, elogia as suas tropas por manterem as suas posições nas seções desafiadoras de Pokrovsk e Kurachove.

15:56 Norte da Rússia Cautelosa com a Possível Ameaça de Drones UcranianosAs autoridades russas na região de Murmansk, a cerca de 1.900 quilómetros da Ucrânia, expressaram preocupação com a possibilidade de ataques de drones ucranianos. Como precaução, o governador Andrei Chibis declarou o fechamento do espaço aéreo, de acordo com uma atualização do Telegram. A Rosaviatsiya, a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia, suspendeu os decolagens e aterragens nos aeroportos de Murmansk e Apatity devido a preocupações com a segurança. A região de Murmansk é a casa da frota do Norte da Rússia e uma base aérea militar de onde os bombardeiros estratégicos atingem a Ucrânia.

15:22 Reino Unido Revela Informações - Mísseis Iranianos Agora nas Mãos da RússiaO Ministério da Defesa do Reino Unido partilhou detalhes sobre os mísseis iranianos relatados que foram fornecidos à Rússia. De acordo com o seu relatório diário de inteligência sobre a guerra na Ucrânia, estes são mísseis balísticos de curto alcance chamados Fath-360 ou BM-120. Primeiro introduzidos em 2020, estes mísseis podem transportar uma carga útil de 150 quilogramas até 120 quilómetros, com uma precisão alegada de 30 metros. O ministério afirma que a capacidade da Rússia de lançar ataques precisos contra a infraestrutura militar ou civil ucraniana perto da linha frontal foi reforçada por estes mísseis.

14:45 Iniciativa de Artilharia Checa Ainda não Obteve Financiamento PolacoO Gazeta Wyborcza relata que a Polónia não contribuiu com fundos para a iniciativa de artilharia checa destinada a fornecer munições à Ucrânia. Embora a Alemanha seja o principal e mais rápido financiador, a falta de fundos da Polónia pode apresentar desafios. Se tudo correr segundo o planeado, a Ucrânia deverá receber 100.000 rodadas este mês, com um total de 500.000 rodadas até ao final de 2024, e mais suprimentos em 2025. Allegadamente, problemas estão a surgir no mercado devido às atividades russas.

14:20 Pistorius Afirma que a Aprovação dos Parceiros da NATO para as Armas de Alcance Longo da Ucrânia é LegalO ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, opina que uma hipotética aprovação dos parceiros da NATO para que a Ucrânia utilize armas de alcance longo contra alvos russos é legal de acordo com o direito internacional. Ele explica que os EUA e o Reino Unido têm a autonomia para tomar as suas próprias decisões sobre as armas que deram à Ucrânia. Em resposta às ameaças de Putin de que a NATO então estará em guerra com a Rússia, Pistorius rejeita tais ameaças como vazias, dizendo que Putin faz ameaças e oferece incentivos de acordo com a sua situação.

13:57 Zelenskyy Anuncia a Libertação de 49 Prisioneiros de Guerra

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anuncia o regresso a casa de 49 prisioneiros de guerra, incluindo combatentes da planta de aço Azovstal de Mariupol, que esteve sob cerco das forças russas na primavera de 2022. Zelenskyy partilha imagens de soldados e membros dos serviços que regressam a casa, envolvidos em bandeiras ucranianas. O grupo consiste em pessoal militar do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Os relatórios iniciais sugerem que 23 desses regressados são do sexo feminino. Zelenskyy não especifica se este regresso a casa se deve a uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk sobre Ameaças de Putin: "Não Exagerem"O primeiro-ministro polonês Donald Tusk mantém a compostura diante das advertências do presidente russo Vladimir Putin sobre armas de longo alcance que visam a Rússia. Enquanto reconhece a gravidade do conflito na Ucrânia e as tensões ao longo da fronteira ucraniano-russa, Tusk aconselha contra uma reação exagerada às declarações de Putin, suspeitando que elas apenas refletem a posição precária do exército russo na linha de frente.

13:21 Pequim Enxerga Negociações como a Única Solução para o Conflito na UcrâniaO ministro da Defesa chinês Li Shangfu revela que as negociações são o único meio de lidar com conflitos como o da Ucrânia e da Faixa de Gaza. Li enfatiza que resolver "a crise da Ucrânia e o conflito israelense-palestino" requer a promoção da paz e o encorajamento das negociações, sendo essa a única opção viável.

12:58 Petróleo e Gás são Fatores-Chave na Viagem de Scholz pela Ásia CentralO governo alemão deseja aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão, segundo um oficial que fala sobre a viagem do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão. O objetivo é diversificar as fontes de suprimento para o refino de PCK em Schwedt, com o petróleo cazaque sendo uma opção potencial. No entanto, o petróleo cazaque é transportado por meio de pipelines russos para a Alemanha, dando a Moscou uma alavanca. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo, com a visita de Scholz se concentrando nos suprimentos de gás da Ásia Central, como o oficial nota, "Precisamos obter gás de algum lugar, e esta região é abundante nele."

12:26 França Recua Diplomata Iraniano por Fornecimento de Mísseis à RússiaA França convocou o representante diplomático iraniano na França, citando o fornecimento de mísseis balísticos à Rússia como motivo. Anteriormente, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que a Rússia havia adquirido mísseis do Irã, destinados a serem implantados na Ucrânia em algumas semanas. O Irã negou essas alegações.

12:03 Pentágono Desconsidera Contraofensiva Russa em Kursk como 'Mínima'O Pentágono permanece indiferente à contraofensiva russa em Kursk. O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, disse: "Observamos unidades russas tentando algum tipo de contraofensiva na região de Kursk". Ryder descreveu-a como "mínima", mas reconheceu que está monitorando seu progresso. O Ministério da Defesa russo afirma ter recapturado dez assentamentos, mas não confirma esses relatórios. As forças ucranianas iniciaram uma ofensiva na região russa de Kursk, próxima à fronteira, há cerca de cinco semanas, alegando ter capturado cerca de 100 aldeias e quase 1.300 quilômetros quadrados de território desde então.

11:38 Apesar de Muitos Abates: Ataques de Drone Resultam em DanosA força aérea ucraniana alega ter abatido 24 dos 26 drones durante a noite anterior. Em Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas, enquanto em Mykolaiv, detritos de drones acenderam um incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos. A infraestrutura energética em Ivano-Frankivsk também sofreu danos, de acordo com o Ministério da Energia.

11:16 Chefe de Segurança de Putin se Reune com Kim em PyongyangO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang, segundo o Conselho de Segurança da Rússia. As reuniões ocorreram em um ambiente de confiança e camaradagem sem precedentes e foi previsto que contribuiriam significativamente para a implementação do acordo de defesa assinado entre Kim e o presidente russo Vladimir Putin em junho. O acordo de defesa prevê auxílio mútuo na defesa de um país signatário contra a agressão, de acordo com Putin. O Ocidente suspeita que Moscou esteja usando foguetes e munições de artilharia da Coreia do Norte na Ucrânia, à medida que a guerra prossegue, e a Rússia está ativamente buscando mais munições de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte para continuar sua ofensiva na Ucrânia.

10:46 Presidente da Duma Russa: NATO Luta Contra o Nosso PaísO presidente da Duma Russa, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de participar no conflito ucraniano, afirmando que "eles estão lutando contra o nosso país". Ele sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas para ataques, dirigindo operações militares com o exército ucraniano e comandando as ações do governo de Kyiv.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: "Declaração de Putin Não Chega nem para o Café da Manhã"No Ocidente, persistem preocupações de que permitir que a Ucrânia ataque território russo com foguetes de longo alcance possa desencadear uma escalada. No entanto, o presidente russo Vladimir Putin ameaça novamente essa escalada. O correspondente da ntv Rainer Munz explica várias razões pelas quais as ameaças de Putin provavelmente não são credíveis.

09:42 Belarus: Condição Crítica da Lídera da Oposição PrisioneiraA líder da oposição bielorrussa Maria Kolesnikova está em estado crítico, revela sua irmã. Ela está detida em condições duras há quatro anos, pesando apenas 45 kg em 1,75 metro de altura, e sofre abuso psicológico e físico pelas autoridades, segundo Tatyana Khomitsa, com base em informações de ex-prisioneiros. "Acredito firmemente que este é um ponto crítico, pois ninguém pode suportar tais maus-tratos por um longo período." O Ministério do Interior da Bielorrússia não comentou sobre a situação da detenção de Kolesnikova. Kolesnikova, de 42 anos, é um símbolo da resistência após os protestos de 2020 contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko e está cumprindo uma pena de 11 anos por suposta trama para tomar o poder.

08:56 Diplomatas Britânicos Expulsos pela Rússia por Acusações de EspionagemA Rússia expulsou seis diplomatas britânicos sob alegações de espionagem. O FSB alega ter documentos que provam que o Foreign Office de Londres organiza a escalada política e militar. Segundo o comunicado do FSB, seu papel é garantir a derrota da Rússia na guerra na Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou a embaixada britânica de prejudicar intencionalmente o povo russo, segundo a Tass. O Foreign Office britânico rejeitou as acusações como "infundadas". As ações da Rússia são uma retaliação às medidas britânicas após supostas atividades estatais russas na Europa e no Reino Unido, revelou a BBC.

08:31 Putin Avisa Sobre Aprovação de Mísseis de Alcance LongoO presidente ucraniano Selenskyj vem defendendo a autorização do uso de mísseis de alcance longo contra bases militares russas há algum tempo. Os EUA e o Reino Unido agora estão planejando uma revisão conjunta desse assunto. Putin não perdeu tempo em emitir um aviso ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece Insights Sobre Armas OcidentaisA Rússia está disposta a compartilhar suas insights da guerra na Ucrânia com seus aliados. Ela alega ter expertise exclusiva no combate a diversas armas ocidentais, de acordo com o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, em uma conferência de segurança na China, segundo a RIA. A Rússia está aberta ao compartilhamento desse conhecimento com seus parceiros, afirmando que os conflitos têm levado a avanços na guerra moderna. As armas russas, eles afirmam, podem neutralizar armas ocidentais.

07:34 Arrestos Anunciados pelo Serviço de Inteligência Interna: Incêndios em Kyiv Realizados pela RússiaCinco suspeitos estão sendo investigados por ataques de incêndio em Kyiv a serviço de uma agência de inteligência russa, de acordo com o serviço de inteligência interna da Ucrânia. Os homens são acusados de queimar cinco veículos militares e espalhar desinformação contra as forças armadas. De acordo com o serviço de inteligência interna, os homens que foram presos se mudaram para a capital de várias regiões ucranianas em busca de emprego. Eles foram contatados por agentes russos pelo Telegram. Os homens também documentaram suas ações em seus telefones para receber o pagamento prometido, que nunca chegou.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho Adotivo na GuerraO Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu durante a invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira para prestar homenagem ao homem de 32 anos, que estava desaparecido desde o final de julho. A confirmação de sua morte veio após semanas de incerteza. Em maio, Samborskij se tornou pai e foi enviado para a frente de batalha algumas semanas depois. Asman falou pela última vez com seu filho em 17 de junho.

06:29 Japão Reporta Invasão de Aviões de Caça RussosA força aérea do Japão mobilizou aviões de caça após dois aviões russos se aproximarem do país. Os aviões de guerra não invadiram o espaço aéreo japonês, segundo o Ministério da Defesa. Das manhãs até às tardes, os aviões, Tu-142s, circularam pela região de Okinawa, segundo o ministério. Em resposta, "despachamos rapidamente aviões de defesa aérea da Força de Autodefesa Aérea", explicou o ministério. Os aviões russos concluíram sua missão no norte, também cruzando as Kurilas, uma área disputada entre Japão e Rússia. Navios de guerra russos e chineses iniciaram exercícios conjuntos no Mar do Japão nesta semana. Os exercícios fazem parte de uma operação naval em grande escala. Aviões militares russos sobrevoaram o Japão em 2019. [Leia mais aqui.]

06:07 Moscou Crítica a Política de Contenção dos EUA Contra a Rússia e a ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma estratégia de contenção contra a Rússia e a China. A agência de notícias russa TASS relatou isso. Fomin informou à agência que a Rússia e a China defendem a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente planeja guerras na Ásia através da formação de novas alianças de segurança na região.

05:27 Incidentes no Mar Negro: Navio Civil Atacado por Mísseis RussosA marinha ucraniana forneceu informações atualizadas sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio civil no Mar Negro. Um bombardeiro Tu-22 supostamente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio, posicionado fora das águas territoriais ucranianas. O navio, que navegava sob a bandeira de São Cristóvão e Nevis, transportava uma carga de trigo do porto meridional ucraniano de Chornomorsk para o Egito. De acordo com um relatório da BBC, o navio estava dentro da zona econômica exclusiva da Romênia na época. O relatório também afirmou que um míssil Ch-31, menos potente, usado para interferência de radar, foi empregado em vez disso.

03:19 Morte Trágica na Fronteira: Soldado Moldavo MorreUm soldado moldavo morreu em circunstâncias não esclarecidas enquanto estava em serviço na fronteira com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia confirmou que o soldado foi fatalmente atingido por sua própria arma durante o serviço. As autoridades estão investigando o incidente, incluindo policiais e peritos forenses. Desde 1992, após o colapso da União Soviética, soldados da Moldávia, Transnístria e tropas russas estão estacionados na fronteira que divide as duas partes. A Moldávia comprometeu-se a reintegrar a Transnístria em seu território, e incidentes na fronteira são raros.

02:18 PM do Reino Unido: Não Há Conflito com a Rússia PretendidoO primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, rebateu as afirmações do presidente Putin de que a entrega de armas de alcance longo para ataques profundos no território russo equivalia à participação da OTAN na guerra. Starmer reconheceu o direito da Ucrânia à autodefesa, enfatizando que "não estamos buscando um conflito com a Rússia" - uma convicção que ele enfatizou. Leia mais aqui.

01:09 Harris' Stronger Support for UkraineDe acordo com o ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, Kamala Harris, uma potencial candidata presidencial democrata, demonstraria um compromisso mais forte com o apoio à Ucrânia do que o atual ocupante, Joe Biden. Harris já demonstrou esse apoio em áreas específicas, como Taylor afirmou em um evento em Kyiv. Em contraste com as decisões mais lentas de Biden, como as relacionadas a HIMARS, Abrams e caças F-16, bem como sua relutância em permitir que a Ucrânia ataque profundamente a Rússia, Taylor prevê uma abordagem mais enérgica de Harris devido aos possíveis ajustes na política externa da Casa Branca.

00:27 Zelensky Louva Ajuda Militar da EstôniaO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu em Kyiv o presidente estoniano, Alar Karis, e expressou gratidão pela ajuda militar. A Estônia, membro da UE e da NATO, comprometeu-se a destinar 0,25% de seu PIB anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. Eles discutiram esforços de reconstrução e as aspirações da Ucrânia à UE. A primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, também prometeu apoio adicional durante sua reunião com Zelensky.

23:19 BND Não Deve Compartilhar Avaliação sobre Ucrânia com JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar se caracterizou uma vitória militar da Ucrânia como desafiadora ou impossível em discussões em segundo plano. Os jornalistas que colaboram nessas discussões também permanecem desconhecidos, como decidido pelo Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O pedido do jornalista para uma ordem interlocutória foi principalmente negado, embora o BND deva fornecer informações sobre o número de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar da Ucrânia neste ano.

22:06 Políticos da Coligação Apoiam Uso de Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos da coligação de trânsito defendem a permissão a Kyiv para utilizar armas de alcance longo contra alvos russos. O porta-voz de política externa do Partido Social Democrata, Michael Roth, afirmou que o alvo de bases militares russas, como aeroportos, centros de comando ou bases de lançamento, com foguetes ocidentais de longo alcance era justificado e estava de acordo com o direito internacional. Ele destacou que essas bases desempenharam um papel significativo no lançamento de ataques contra alvos civis ucranianos. O presidente do Comitê de Defesa, Marcus Faber, argumentou que a autorização para atacar aeroportos militares russos com armas de alcance longo, como ATACMS e Storm Shadow, havia sido adiada por muito tempo. O político verde Anton Hofreiter enfatizou que os ataques diários da Rússia contra a população civil ucraniana com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e infraestrutura energética exigiam proteção ao atacar bases militares em território russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute Ideias de Trump para Resolver Conflito na UcrâniaO candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance acredita que a estratégia de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo-ucraniano em andamento poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada designada entre as duas nações. Vance desenvolve essa ideia durante uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, sugerindo que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para negociações para explorar a possibilidade de uma resolução pacífica. "Acho que ele poderia alcançar um acordo rapidamente", diz Vance. Trump já expressou publicamente sua simpatia pelo presidente russo Vladimir Putin e suas críticas à ajuda dos EUA à Ucrânia. Além disso, o ex-candidato à presidência afirma que poderia concluir o conflito em 24 horas, se eleito, mas não revela os detalhes de sua estratégia.

21:03 "Somos Russos, Deus Está do Nosso Lado" - Comício Fascista em São PetersburgoEmbora não possam reivindicar uma autoridade última, também não podem ser desafiados: "Somos russos, Deus está do nosso lado", gritam numerosos nacionalistas e extremistas russos durante sua marcha por São Petersburgo. Uma e outra vez, eles gritam: "Avante, russos!" O evento é em comemoração à transferência de relíquias de Alexander Nevsky, reverenciado como herói nacional e santo na Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista Russo Advoga por Barreira AtlânticaO popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov defende as ambições da Rússia além da conquista apenas da Ucrânia. "Acho que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. "O local ideal para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles pareciam bem em Paris." Quando lembrado da população limitada da Rússia, ele retruca: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Ou, alternativamente, a China também poderia ser considerada.

20:01 Preparativos dos Voluntários Britânicos para o InvernoEm numerous Ukrainian residences that have miraculously survived the bombardments, windows remain absent - a critical predicament on the cusp of winter. The British non-profit organization "Insulate Ukraine" seeks to rectify this issue: they embark on war-stricken areas and install provisional windows.

