Zelenskyy afirmou perante o Conselho: "A guerra não desaparece por magia"

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mostra extrema relutância em discutir com a Rússia a interrupção do atual ataque ao seu país. Zelensky afirma que a Rússia está cometendo uma violação internacional, sugerindo que o conflito não pode desaparecer ou ser amenizado através de negociações. Ele enfatizou, falando em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, que "ação é necessária".

Às 22:00, Trump, candidato presidencial republicano, expressou a opinião de que os EUA deveriam se retirar do conflito na Ucrânia. Ele acusou o Presidente Biden e a Vice-Presidente Harris, seus oponentes na campanha eleitoral, de arrastar os EUA para a guerra, afirmando em um comício na Geórgia, "Eles não conseguem nos tirar. Eles não conseguem fazer isso." Só sob seu comando, ele afirmou, os EUA poderiam se desvencilhar do conflito, alegando, "Eu cuidarei disso. Eu negociarei isso. Nós temos que sair."

Às 21:30, fontes sugeriram que os EUA fornecerão nova assistência militar à Ucrânia, no valor de cerca de $375 milhões. O pacote inclui munições de alcance médio, foguetes, artilharia e veículos blindados, segundo fontes do governo dos EUA. Um anúncio oficial é esperado para amanhã. Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, em 2022, os EUA já forneceram mais de $56,2 bilhões em assistência militar à Ucrânia.

Às 20:54, a Ucrânia rejeitou categoricamente qualquer menção a uma ocupação temporária de seus territórios pela Rússia em negociações de paz. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que a retirada total dos territórios ucranianos dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas é uma das condições essenciais da fórmula de paz do Presidente Volodymyr Zelensky. A Rússia atualmente possui cerca de um quinto de seu país vizinho e alega controle sobre pelo menos cinco distritos administrativos no sudeste, além da Península da Crimeia, anexada em 2014.

Às 20:25, a legislatura russa aprovou um projeto de lei permitindo que o exército recrute suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. De acordo com a legislação proposta aprovada pela Duma na terça-feira, até mesmo aqueles implicados, mas não ainda julgados, podem se alistar. Se forem condecorados ou feridos em combate, suas acusações serão arquivadas. A legislação ainda precisa ser aprovada pela Câmara Alta e assinada pelo Presidente Vladimir Putin. O exército russo vem efetivamente recrutando criminosos para o serviço de combate há algum tempo, oferecendo-lhes liberdade em troca de serviço na linha de frente. O grupo mercenário Wagner também recrutou combatentes dessa forma.

Às 19:43, fontes da mídia relataram que soldados ucranianos podem receber em breve 59 tanques M1A1 Abrams aposentados da Austrália, fabricados nos EUA, para ajudá-los em sua luta contra os invasores russos. Relatos da mídia sugerem que o governo australiano está colaborando com a administração Biden para enviar esses tanques para o campo de batalha. O Sydney Morning Herald relatou que esses 59 tanques M1A1 Abrams, que nunca viram combate, estão sendo substituídos por modelos mais novos. Relatos indicam que a comunidade ucraniana na Austrália também defendeu essa medida, após revelações de que equipamentos militares australianos em excesso estavam sendo vendidos em sites de leilão on-line para colecionadores.

Às 18:50, duas adolescentes russas foram detidas na Sibéria por supostamente terem incendiado um helicóptero militar. O tribunal de Omsk ordenou a detenção por dois meses das meninas de 16 anos, acusadas de "ato terrorista", de acordo com o serviço de imprensa do tribunal no Telegram. Elas podem pegar até 20 anos de prisão se condenadas. De acordo com um canal do Telegram próximo às autoridades, as duas estudantes invadiram uma base militar no sábado e jogaram uma coquetel molotov em um helicóptero MI-8. Elas afirmaram em um vídeo publicado no Telegram que foram recrutadas para o ato na plataforma e prometeram cerca de 18.000 euros. A identidade do recrutador permanece desconhecida.

Às 18:17, um propagandista do Wagner e seu assistente foram detidos no Chade, tensionando as relações entre Moscou e o país africano central. Maxim Shugaley, sancionado pela UE como propagandista do grupo mercenário Wagner, e seu empregado Samer Sueifan foram detidos após sua chegada ao aeroporto do Chade em 19 de setembro. Relatos indicam que um terceiro russo e um quarto de nacionalidade belarussa foram presos em 21 de setembro. O embaixador do Chade em Moscou disse à agência de notícias russa RIA Novosti que os homens devem ser entregues às autoridades russas sem demora. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia já havia pedido sua libertação, e as acusações contra eles permanecem incertas.

Às 17:40, o Presidente iraniano Massoud Peshrawi visitará a Rússia em outubro e se encontrará com o Presidente russo Vladimir Putin durante a cúpula do BRICS. Ela anunciou que Peshrawi participará da cúpula do BRICS e terá encontros bilaterais com Putin. Ela acrescentou que um acordo sobre uma "parceria estratégica" entre o Irã e a Rússia está quase pronto, mas não forneceu mais detalhes.

17:07 Strack-Zimmermann Mantém-se Firme na Política da UcrâniaA presidente da Comissão de Defesa do Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), manifestou-se firmemente contra alterar a posição do seu partido sobre a Ucrânia. Diante das recentes eleições, ela acredita ser importante esclarecer ao público que apoiar a Ucrânia serve "ao nosso próprio interesse". "Estou enfatizando isso porque, se Putin prevalecer (...), se deixarmos isso acontecer, não será o último conflito", alertou a política do FDP durante o programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:25 Registro Alemão para Carros de Refugiados Ucranianos a partir de OutubroA partir de outubro, refugiados ucranianos residindo na Alemanha por mais de um ano serão obrigados a registrar seus veículos após a implementação de rígidas regulamentações pelo governo federal. Os veículos estarão sujeitos a regras provisórias do estado até 30 de setembro. O novo procedimento está detalhado em um questionário desenvolvido pelo Ministério Federal dos Transportes e pelas autoridades estaduais nos últimos meses. Será necessária documentação, incluindo um documento de identificação com nomes baseados no alfabeto latino, certificados de registro ucranianos e comprovante de seguro. Documentos ucranianos digitais não serão aceitos. As placas de licença ucranianas deverão ser substituídas após o registro.

15:40 Vítimas Civis na Cidade Ucraniana de KharkivApós ataques com bombas guiadas na cidade ucraniana de Kharkiv, foram relatadas vítimas civis. O número de mortos chegou a três, de acordo com o governador Oleh Synyehubov no Telegram. Vários indivíduos ficaram feridos. Uma bomba guiada atingiu diretamente um edifício residencial de alto padrão. O prefeito, Ihor Terechov, havia anunciado anteriormente ataques com bombas em quatro distritos e dois edifícios residenciais danificados pelo Telegram.

15:15 Preparação Militar Alemã no Escenário de Defesa do Porto de HamburgoDe 11 a 13 de agosto, a militar alemã realizará um exercício de defesa significativo no porto de Hamburgo, sob o título "Tempestade Vermelha Alpha". O Landeskommando Hamburgo protegerá uma parte do porto ao deployar forças de defesa caseira, incluindo a instalação de um ponto de controle, como revelado pela militar. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura de defesa crítica, manter a conscientização situacional em todos os níveis e comunicar-se rapidamente e de forma segura com todos os membros. O tráfego civil não será incluído no exercício e não será afetado. Após a violação de leis internacionais pela Rússia em sua invasão da Ucrânia, considera-se viável uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos, como afirmado. Para contra-atacar, a OTAN visa colaborar por meio do rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua posição geográfica estratégica, serve como um hub. Portanto, a coordenação do transporte militar por ferrovia, estrada ou ar, o suprimento de comida, camas ou combustível, ou a proteção de colunas inteiras de veículos requer prática para alcançar um impacto dissuasório convincente", afirma a declaração.

14:30 Zelensky Procura Líderes de Negócios dos EUA para Investir no Setor de Energia da UcrâniaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem pedido a líderes de negócios dos EUA que invistam no setor de energia danificado de seu país. "O foco principal foi na preparação do sistema de energia ucraniano para o inverno", ele compartilhou nas redes sociais. O país teme sofrer outra rodada de quedas de energia neste inverno devido aos danos causados pela guerra da Rússia. Zelensky ofereceu incentivos. "Isso é uma proposta nossa. Isso é um dos elementos do nosso plano de vitória", ele declarou em um vídeo publicado. Os participantes do evento em Nova York incluíam representantes de empresas de energia, finanças e seguros, e Samantha Power, chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional.

13:55 Ofensiva Ucraniana em Kursk Avaliada como Sucesso por Especialista MilitarEntre os observadores, há uma discordância sobre o sucesso ou fracasso da ofensiva ucraniana na região russa de Kursk. O especialista militar Nico Lange considera isso um sucesso, afirmando no X: "Imagine se o presidente Zelensky tivesse que discutir seu plano de paz sem a ofensiva de Kursk. Isso sozinho enfatiza o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk."

13:17 "Plano de Vitória" de Kyiv Inclui Convite da OTANUm convite da OTAN para a Ucrânia está incluído no "Plano de Vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Os parceiros que apoiam a Ucrânia em seu conflito com a Rússia devem emitir um convite para adesão à OTAN, ignorando as ameaças de escalada de Moscou, afirma Andrij Jermak, chefe da equipe de Zelensky, de acordo com uma declaração em uma aparição em Nova York. O plano incorpora elementos militares e diplomáticos. A Rússia invadiu a Ucrânia, em parte, devido às aspirações de Kyiv de se juntar à OTAN.

12:42 Após Propostas de Paz de Zelensky, Rússia Mantém Objetivos de Guerra Apesar da iniciativa de Kyiv para conversações de paz, Moscou mantém firme seus objetivos na Ucrânia. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a brutal invasão russa, em andamento há 2,5 anos, só terminará quando seus objetivos forem alcançados, de qualquer maneira. Seus comentários vêm em resposta à declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua viagem aos EUA, sugerindo que o fim da guerra pode estar mais próximo do que se pensava. Zelensky está apresentando seu suposto plano de vitória nos EUA para obrigar Moscou a negociar. Os objetivos de guerra da Rússia incluem o controle de territórios ucranianos como Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Moscou também busca evitar que a Ucrânia se junte à OTAN. Anteriormente, também foi mencionada a meta de derrubar o governo de Kyiv. Muitos analistas acreditam que o objetivo final da Rússia é a dominação sobre toda a Ucrânia.

11:59 Situação Tensa em Wuhledar Agrava-se - Rússia Possivelmente Usando Tacticas DesonestasDe acordo com uma fonte do Deepstate próxima à militar ucraniana, a situação em torno de Wuhledar está ficando cada vez mais crítica. "Os russos estão tentando cercar o assentamento e, ao mesmo tempo, nivelá-lo com artilharia e outros meios." O Deepstate não confirma a entrada de tropas russas (anunciada às 09h27). "A resistência até o fim significa sacrificar nossas forças militares a um preço maior do que o valor dos escombros. Devíamos ter previsto hoje como consequência, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada estão determinados e continuam sua resistência." De acordo com a Nexta, a Rússia está novamente empregando a estratégia de "terra arrasada" ao bombardear pesadamente Wuhledar do ar.

11:15 Imagens de satélite de alta definição revelam extensos danos em depósitos de munições russos A Ucrânia recentemente realizou vários ataques bem-sucedidos contra depósitos de munições, destruindo grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros suprimentos russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos recentes ataques em Oktyabr'sky e Toropets:

10:46 Ataques devastadores em Saporizhzhia: uma fatalidade, vários feridos e destruição substancial Os ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia resultaram em uma morte e seis feridos, de acordo com relatórios oficiais. A área foi atingida por "ataques aéreos intensos" dentro de duas horas na noite de segunda-feira, de acordo com o serviço de proteção civil do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador regional Ivan Fedorov no serviço de mensagens Telegram. Além disso, uma instalação de infraestrutura e estruturas residenciais foram incendiadas. Um funcionário da prefeitura relatou que 74 edifícios residenciais e 24 casas particulares foram danificados em várias seções da cidade.

10:07 Pensamentos de Munz sobre a tripulação do porta-aviões russo: "Porta-aviões provavelmente não voltará ao mar" A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo mobilizada para a frente, de acordo com um artigo da Forbes. O navio é conhecido por sua série de problemas, explica o correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou. A mobilização da tripulação pode ser outro indício das dificuldades financeiras da Rússia:

09:27 Wuhledar em risco: Forças russas podem ter penetrado As forças russas estão avançando em direção à cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com relatórios de mídia estatais e blogueiros. "Unidades russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreve, por exemplo, o blogueiro militar pró-russo Yuri Podolyaka. Outros blogueiros de guerra pró-russos também relatam o ataque. A mídia estatal russa afirma que Wuhledar está cercada e que os combates estão ocorrendo no leste da cidade. O analista militar coronel Reisner diz à ntv.de que as forças russas estão se movendo em direção à cidade a partir de várias direções, como uma pinça. "Wuhledar está em risco de ser cercada. Deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de defender a área."

08:59 Troca de ataques entre Rússia e Ucrânia usando drones durante a noite De acordo com declarações oficiais, a defesa aérea russa teria derrubado 13 drones ucranianos durante a noite. Seis deles foram abatidos sobre as regiões de Belgorod, Kursk e Bryansk, e um sobre a região de Bryansk, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, citando a agência de notícias TASS. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, a Rússia atacou a Ucrânia com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones supostamente foram abatidos ou forçados a cair. Os primeiros relatórios não revelam vítimas ou danos.

08:17 Posição clara da Dinamarca sobre ataques de longo alcance contra a Rússia A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, defende que os aliados da Ucrânia aceitem o uso de armas ocidentais com maior alcance contra a Rússia. "Proponho que acabemos com as conversas sobre linhas vermelhas", diz Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. "A linha vermelha mais importante já foi ultrapassada. E isso foi quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela nunca permitirá que a Rússia diga o que é aceitável dentro da NATO, da Europa ou da Ucrânia, diz Frederiksen.

07:38 Enterros secretos e mortes subnotificadas para economizar custos no Exército Russo De acordo com uma ligação telefônica vazada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos no campo de batalha estão sendo enterrados secretamente e relatados como desaparecidos para evitar pagar uma compensação substancial às suas famílias. "Eles os matam, a batalha está fervendo, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos bem ali, e então eles não são mais encontrados. Se eles não são encontrados, a família não recebe pagamento. Entendeu?" diz um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, de acordo com o relatório da ligação telefônica do Independent de Kiev. O pagamento por cada soldado morto é alegado estar entre $67.500 e $116.000.

06:59 Nenhum Sinal de Paz da Rússia no Conflito em Andamento Apesar do presidente ucraniano Zelensky ter apresentado seu "plano de vitória" nos EUA, não há indicação de que a Rússia esteja interessada em se retirar do conflito. "O Kremlin persiste em comunicar sua aversão a uma solução negociada que não exija a submissão total do governo ucraniano e a aniquilação do estado ucraniano", diz o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Recentemente, altos funcionários russos expressaram oposição a participar da próxima conferência de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia não está preparada para negociar sob quaisquer condições além da submissão ucraniana, mencionando o Ocidente e a NATO como um inimigo comum. "O ISW prevê que o Kremlin não está interessado em negociações sérias com a Ucrânia e só invocará a ideia de 'acordos de paz' e 'diálogos' para pressionar o Ocidente a fazer concessões preventivas à Ucrânia em relação à sua soberania e integridade territorial."

06:27 Fim de Agressão Russa em Breve Possível com Medidas Preventivas dos EUA, Afirma Zelensky O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que uma ação decisiva do governo dos EUA pode acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia nos próximos meses. "À medida que nos aproximamos do final do ano, temos uma verdadeira oportunidade de intensificar a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelensky em uma publicação em seu canal do Telegram, após sua reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelensky está atualmente nos EUA para sessões da Assembleia Geral da ONU e para compartilhar seu "plano de vitória" com o governo dos EUA.

05:44 Helicóptero Mi-8 Sabotado por Adolescentes em Omsk Dois adolescentes supostamente incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado utilizando uma coquetel molotov, de acordo com o canal do Telegram Baza. Os dois adolescentes, com 16 anos, foram posteriormente detidos e confessaram ter recebido uma oferta de $20.000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com meios de comunicação russos. Este incidente segue um episódio semelhante em 11 de setembro, no qual dois menores acenderam um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Noyabrsk, na região de Tyumen. Incidentes de sabotagem, incluindo descarrilamentos, têm ocorrido em várias regiões russas. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas foram danificadas por "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

04:44 G7 Discute Possíveis Envios de Mísseis para Kyiv Os ministros das Relações Exteriores do G7 realizarão discussões sobre possíveis entregas de mísseis que poderiam alcançar território russo à Ucrânia na segunda-feira, anunciou o chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Ele também confirmou a aquisição de novas armas, incluindo foguetes iranianos, pela Rússia, apesar da negação contínua de Teerã.

03:50 Zelensky: "Paz Provavelmente Mais Próxima do Que Pensamos" O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou otimismo sobre um possível fim rápido do conflito com a Rússia em uma entrevista à emissora de TV americana ABC News. "Acredito que estamos mais perto da paz do que pensamos", disse Zelensky. Ele pediu ao EUA e seus aliados que continuem apoiando a Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia As forças russas realizaram ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na noite de terça-feira, resultando em uma morte, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário municipal citado pela emissora pública Suspilne relatou cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas foram feridas em ataques anteriores à cidade, e outro incidente ocorreu na noite anterior. Fedorov escreveu no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi usado. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, resultando em um incêndio que foi rapidamente apagado pelos serviços de emergência sem causar vítimas.

01:29 Forças Ucranianas sob Pressão em Pokrovsk O exército ucraniano relata pressão contínua na região leste da Ucrânia. "A situação em torno de Pokrovsk e Kurakhove remains tensa", relata o exército ucraniano em sua atualização diária. Mais de 50 dos 125 ataques russos ao longo da linha de frente foram realizados neste setor. "O foco principal dos esforços do inimigo é em Pokrovsk", confirma a liderança do exército ucraniano. Observadores independentes atribuem aos ucranianos a desaceleração do avanço russo em Pokrovsk estrategicamente valioso, mas a situação permanece perigosa para os defensores perto de Kurakhove ao sul. Os avanços das forças russas perto da cidade mineira de Hirnyk representam uma ameaça às unidades ucranianas vizinhas. Um contorno semelhante de posições defensivas também é inferido ainda mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que as forças russas já tentaram capturar por meio de ataques frontais.

00:28 Cidadão Americano Condenado na Rússia por Kidnapping de Criança Um cidadão americano recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. Um tribunal na enclave de Kaliningrad o considerou culpado de "sequestro" e ordenou que cumpra sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a decisão, o homem americano tentou sair com seu filho de quatro anos para a Polônia em julho de 2023. "Sem obter o consentimento da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", explicou o tribunal via serviço de mensagens Telegram. Ele supostamente tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal antes de ser parado pela patrulha de fronteira. As relações entre os EUA e a Rússia estão atualmente bastante tensas, especialmente em meio ao conflito na Ucrânia.

22:13 Zelensky Elogia Scholz por Ajuda Alemã Após Encontro em Nova IorqueApós encontrar-se com o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Nova Iorque, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou a sua gratidão à Alemanha pelo seu apoio. "Estamos imensamente gratos à Alemanha pela sua ajuda", disse Zelensky no X. "Juntos, temos impedido que muitas vidas se perdessem, e podemos contribuir ainda mais para fortalecer a segurança em toda a Europa". No entanto, Scholz reiterou a política do governo alemão de não fornecer armas avançadas à Ucrânia.

A Rússia possui um único porta-aviões, o "Almirante Kuznetsov", que tem chamado a atenção da mídia devido às suas poucas missões desde a sua comissão nas décadas de 80, apesar dos muitos contratempos. Agora, a Forbes revela que um número crescente de marinheiros da tripulação de 15.000 do Almirante Kuznetsov estão a ser enviados para lutar na Ucrânia, não no seu porta-aviões, mas como parte do seu próprio batalhão. De acordo com a Forbes, esta é uma das medidas para alcançar a cota mensal de recrutamento da Rússia, estimada em 30.000 novos soldados. Enquanto isso, o Almirante Kuznetsov está a deteriorar-se e parece cada vez mais provável que se torne num residente permanente na costa de Murmansk, onde tem estado ancorado há algum tempo.

A União Europeia tem sido um apoio consistente à Ucrânia, fornecendo ajuda militar significativa e defendendo os seus interesses no palco internacional.

