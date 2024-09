Zelensky sugere obrigar Moscou a estabelecer acordos de paz.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em um discurso inflamado ao Conselho de Segurança da ONU, instou seus aliados a pressionar a Rússia no campo de batalha. "Este conflito não pode ser resolvido por meio de negociações", declarou Zelensky durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU. Ele explicou ainda: "É preciso tomar ação. O presidente russo Vladimir Putin violou tantas leis e regulamentações internacionais que não vai parar sozinho. A Rússia só pode ser forçada à paz, e isso é o que é necessário", disse Zelensky. Zelensky demonstrou significativo ceticismo em relação a negociar com a Rússia para pôr fim à invasão em andamento de seu país. "A Rússia está cometendo atrocidades internacionais. É por isso que este conflito não pode simplesmente desaparecer".

Enquanto Zelensky falava, o embaixador russo Vasily Nebenzya folheava despreocupadamente seus papéis e dava uma olhada no telefone. Durante seu discurso, o representante russo ridicularizou Zelensky, chamando-o de "queridinho que quer ser legal". Sob o governo de Zelensky, a Ucrânia havia se tornado um "regime autoritário de um homem só", e o exército ucraniano estava à beira do colapso. Zelensky havia saído da sala uma hora antes e estava inconsciente desses comentários.

Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky havia levantado esperanças para um muito aguardado "plano de vitória" que ele apresentaria primeiro ao presidente dos EUA, Joe Biden. De acordo com uma reportagem do Times of London, o plano incluía demandas por garantias de segurança ocidentais semelhantes à adesão à NATO, armas específicas que ainda não foram especificadas e ajuda financeira adicional.

Baerbock: A Paz Deve Proteger a Ucrânia como uma Nação Soberana

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, apresentou pontos-chave para possíveis negociações de paz. "A paz significa proteger a existência da Ucrânia como uma nação soberana. Significa garantias de segurança", disse Baerbock em sua proposta para pôr fim à guerra durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. "Quando falamos de paz, queremos dizer uma paz justa e duradoura", enfatizou a política verde.

Ela acrescentou: "Quando falamos de paz, para a Ucrânia, isso significa poder garantir que o fim dos combates não signifique outra rodada de preparativos na Rússia". Isso se aplica tanto à Ucrânia quanto à Moldávia ou Polônia. A paz deve ser justa e duradoura.

Reino Unido: A Rússia é um Estado Criminal

A secretária das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, dirigiu-se diretamente a Putin, dizendo para a câmera: "Sua invasão só serve aos seus próprios interesses, para expandir seu estado criminal em um império criminal, construído sobre corrupção e explorando tanto o povo russo quanto a Ucrânia". Esse império de Putin é baseado em mentiras e espalha desinformação tanto domesticamente quanto internacionalmente para criar instabilidade.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, instou a uma ação mais decidida contra aqueles que apoiam a Rússia no conflito da Ucrânia. "O caminho mais rápido é deter aqueles que estão apoiando a agressão de Putin", disse Blinken. Ele também enfatizou a necessidade de uma paz justa que respeite os princípios da Carta das Nações Unidas. Em particular, Blinken destacou o apoio da Rússia à Coreia do Norte e ao Irã.

O novo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou que não pode haver imunidade para os crimes da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou a maiores esforços em direção às negociações de paz na Ucrânia. "A prioridade número um é aderir a três princípios: não expansão da zona de conflito, não escalada dos hostilidades e não provocações de nenhuma parte". Quanto mais armas forem enviadas para os campos de batalha, mais difícil será alcançar um cessar-fogo, disse ele.

Antony Blinken, após instar a uma ação mais decidida contra aqueles que apoiam a Rússia no conflito da Ucrânia, mencionou a importância de uma paz justa que respeite os princípios da Carta das Nações Unidas. Em outra parte da reunião, o embaixador russo Vasily Nebenzya foi visto folheando despreocupadamente seus papéis e dando uma olhada no telefone enquanto Zelensky falava.

Leia também: