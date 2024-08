- Zelensky recorda os militares ucranianos mortos

O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, prestou homenagem aos muitos soldados ucranianos falecidos. Em uma mensagem de vídeo, ele recordou a longa batalha da Ucrânia contra os ataques russos. "2014 marca a ocupação da Crimeia. Confrontos nas regiões de Donetsk e Luhansk. Início da guerra híbrida brutal da Rússia contra a Ucrânia. E a resistência militar da Ucrânia", declarou em Kyiv.

De acordo com ele, em 2022, a Rússia tentou exterminar os ucranianos com uma invasão em larga escala. "Defesa completa da Ucrânia. A bravura do nosso povo. A robustez do espírito ucraniano. E a gratidão de toda a nação, de todo o estado a cada soldado", disse Zelensky. Ele prestou homenagem "a todos os heróis ucranianos caídos que retornam como portadores de escudo".

Zelensky encontrou-se com as famílias dos soldados falecidos na ocasião do Dia da Memória dos Soldados Mortos, concedeu condecorações póstumas e presenteou 20 famílias com vouchers de habitação. O número de soldados que a Ucrânia perdeu desde fevereiro de 2022 devido a baixas não é revelado em Kyiv. Zelensky mencionou 31.000 soldados mortos em fevereiro, mas analistas militares consideram esse número maior.

