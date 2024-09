- Zelensky defende atacar bases aéreas russas.

Após os últimos ataques aéreos russos em cidades ucranianas, o Presidente Zelenskyy reiterou seu pedido ao Ocidente para autorização para lançar ataques além das fronteiras russas. Em uma mensagem de vídeo noturna, Zelenskyy afirmou que os ataques aéreos russos só poderiam ser detidos ao atingir bases militares russas em território inimigo e desestabilizar a logística do terror russo.

Para alcançar isso, oficiais ucranianos estão discutindo com seus contrapartes americanos em Washington. De acordo com fontes de notícias ucranianas, os EUA receberam uma lista de potenciais alvos para esses ataques ucranianos usando armas de longo alcance fabricadas nos EUA ou em outros países ocidentais.

"Limpar os céus ucranianos de bombas guiadas russas é um passo crucial para forçar a Rússia a buscar um fim ao conflito e uma paz justa", disse Zelenskyy. Em Kharkiv, seis pessoas morreram e 99 ficaram feridas em um ataque aéreo russo que atingiu um prédio residencial de vários andares, de acordo com relatórios recentes da Ucrânia. "E isso é só Kharkiv, e isso é só um dia de ataques russos", enfatizou Zelenskyy.

Zelenskyy apelou aos EUA, Reino Unido, França e Alemanha, dizendo: "Precisamos ser capazes de proteger adequadamente e completamente a Ucrânia e o povo ucraniano". Ele acrescentou: "Precisamos de autorização para ataques de longo alcance e seus mísseis e foguetes de longo alcance".

Até agora, os aliados ocidentais negaram à Ucrânia permissão para atacar alvos dentro do território russo com as pesadas armas fornecidas. Como resultado, o Exército Ucraniano está planejando atacar esses alvos usando drones de combate domésticos, embora seu poder explosivo seja limitado.

A Ucrânia aguarda ansiosamente por sistemas adicionais de defesa aérea

À medida que se aproxima o novo ano letivo, a Ucrânia aguarda urgentemente os sistemas de defesa aérea prometidos. Zelenskyy disse que eles são necessários "para proporcionar mais segurança às nossas crianças ucranianas nas escolas, às nossas cidades e ao nosso setor energético". Ele espera a implementação imediata dos acordos previamente alcançados, mas não forneceu detalhes.

Há vários confrontos ao longo das linhas de frente do leste ucraniano

Há numerosos conflitos entre defensores ucranianos e atacantes russos ao longo das linhas de frente do leste da Ucrânia. De acordo com o Estado-Maior em Kyiv, houve um total de 109 conflitos armados ao longo do dia.

Mais uma vez, o foco dos combates esteve nas proximidades da cidade de Pokrovsk nas proximidades de Donbass. Lá, as unidades russas lançaram 23 ataques com apoio de artilharia contra as linhas de defesa ucranianas, que foram relatadas como repelidas. Ataques russos também foram relatados nas proximidades da vila próxima de Kuracheve. No entanto, esses relatórios não puderam ser verificados independentemente.

O forte bombardeio de artilharia russa sacudiu a região de Sumy, com pelo menos 15 assentamentos diferentes relatando ataques. Sumy é onde ficam as linhas de suprimento das tropas ucranianas que operam na região de Kursk russa. Não há atualizações do lado ucraniano sobre o progresso desse ataque.

Massivos ataques de artilharia russa também foram relatados na cidade ocupada pela Ucrânia de Sudja na região de Kursk. O Exército Russo está destruindo sua própria cidade, onde cerca de 200 dos 5.000 residentes iniciais ainda permanecem, segundo a mídia ucraniana. "Mesmo que Sudja já esteja atrás das linhas de frente, os russos estão nivelando a cidade", relatou a agência de notícias Unian. A Ucrânia declarou Sudja como sede do seu comando na região de Kursk.

O Presidente Zelenskyy está apelando aos parceiros, ou seja, EUA, Reino Unido, França e Alemanha, para autorização para lançar ataques de longo alcance. Os oficiais ucranianos atualmente estão discutindo potenciais alvos com seus contrapartes americanos.

Leia também: