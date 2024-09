Zelensky anuncia que a "Estratégia da Vitória" foi completamente formulada

Estratégia "Vitória" da Ucrânia Contra a Rússia é Finalizada pelo Presidente Zelensky, Ele Pretende Discuti-la com Biden O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky supostamente concluiu o plano de ação estratégica da Ucrânia contra a Rússia, que ele pretende discutir com o presidente dos EUA, Joe Biden, durante seu encontro mais tarde neste mês. Apesar de manter os detalhes sob sigilo, Zelensky confirmou que a estratégia consiste em quatro pontos principais, com uma quinta seção focando nas circunstâncias pós-conflito. Além disso, a avançada estratégica para a região russa de Kursk está incluída na estratégia geral, de acordo com a declaração de Zelensky.

Reino Unido Convoca Embaixador Russo sob Acusações de Espionagem contra Diplomatas Britânicos O governo britânico convocou uma reunião com o embaixador russo em Londres após a Rússia ter retirado as credenciais de seis funcionários diplomáticos britânicos na semana passada. O embaixador russo, Andrei Kelin, foi notificado pelo Ministério das Relações Exteriores de que as ações da Rússia, incluindo as "infundadas e maliciosas" acusações de espionagem contra os seis diplomatas britânicos, violam a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O governo britânico condenou a "campanha hostil não provocada e infundada" da Rússia contra o Reino Unido, de acordo com o comunicado à imprensa do ministério.

Presidente Finlandês Quer que a Rússia seja Expulsa do Conselho de Segurança da ONU O presidente finlandês Alexander Stubb defende o fortalecimento do Conselho de Segurança da ONU, a abolição do direito de veto dos membros e a exclusão da Rússia do conselho. De acordo com a Reuters, Stubb planeja compartilhar essas opiniões durante a próxima Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele argumenta que qualquer membro do Conselho envolvido em um conflito ilegal, como o atual engajamento militar da Rússia na Ucrânia, deveria ser suspenso. A Rússia é um dos cinco membros permanentes do conselho, ao lado dos Estados Unidos, Reino Unido, França e China. Os outros dez membros são eleitos em rodízio. Stubb também propôs aumentar o número de membros permanentes de cinco para dez, com representantes adicionais da América Latina, África e Ásia.

Próxima Presidente do México Recusa Convite de Zelensky para Visitar a Ucrânia A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, recusou o convite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para visitar a Ucrânia, segundo o site de notícias online espanhol "FuserNews". Sheinbaum explicou que vai manter a política do país de não se envolver em questões estrangeiras e seguir a agenda de seu antecessor. A posse de Sheinbaum está marcada para 1º de outubro.

Wagenknecht Crítica a Posição de Merz sobre o Fornecimento de Armas à Ucrânia A política alemã Sahra Wagenknecht expressou suas preocupações sobre a posição do líder do CDU, Merz, quanto ao fornecimento de mísseis à Ucrânia, descrevendo-a como "um assunto muito significativo que Merz está colocando a Alemanha em perigo com suas decisões de política externa". Wagenknecht descreveu a proposta de Merz de fornecer mísseis Taurus à Ucrânia como altamente arriscada. Ela expressou a esperança de que haverá debates internos dentro do CDU antes de uma decisão final sobre o assunto, uma vez que Merz pode se tornar o próximo chanceler.

Guarda Nacional da Ucrânia Limita Despachos Diários de Drones A Guarda Nacional da Ucrânia impôs uma limitação no despacho de dez drones de reconhecimento por dia, de acordo com o brigadeiro-general Vadym Hladkov em uma entrevista ao site de notícias "Ukrinform". A quantidade disponível de drones de visão em primeira pessoa é significativamente maior, especialmente em resposta aos ataques contínuos das forças russas nas linhas de frente, momento em que são despachados em maior número. A limitação de drones permanece em vigor devido ao custo proibitivamente alto de cada drone, uma vez que eles podem ser derrubados pelas tropas russas se voarem muito baixo.

Ucrânia Pede à Romênia para Abater Drones Russos no Espaço Aéreo A Ucrânia pediu à aliada da NATO, Romênia, para abater drones russos que entram no espaço aéreo romeno após a queda de detritos de drones russos na Romênia perto da fronteira ucraniana várias vezes, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, após reuniões com seu colega romeno, Luminita Odobescu, em Bucareste, de acordo com a agência de notícias romena Mediafax. O caso de um drone russo detectado a 45 quilômetros da fronteira ucraniana sobre o delta do Danúbio romeno levantou preocupações, fazendo com que caças F-16 da Romênia escoltassem o drone até que ele entrasse no espaço aéreo ucraniano. A possibilidade de modificar a legislação doméstica para permitir a derrubada de drones inimigos no espaço aéreo romeno está sendo debatida entre os oficiais romenos.

Alemanha Planeja Contrapor a Rússia no Ártico com Nova Estratégia O governo alemão anunciou sua intenção de aumentar seu envolvimento no Ártico, incluindo um foco na segurança. A agressividade russa aumentada no Ártico, como consequência de seu ataque à Ucrânia, "irreversivelmente transformou o cenário político no Alto Norte", disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock. A Rússia está expandindo sua presença estratégica no Ártico, representando uma ameaça cada vez maior aos países fronteiriços da NATO na região, ela acrescentou. A região do Ártico tem "importância central" para a segurança da Europa como um todo, de acordo com a ministra, o que motiva o governo alemão a ajustar sua política do Ártico para enfrentar os desafios de segurança aumentados e proteger a ordem baseada em regras global no Ártico.

16:43 "Isso é um Sonho?": Testemunhas Troca de Prisioneiros entre Rússia e Ucrânia O "Kyiv Post" esteve presente durante a troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia em 14 de setembro e registrou as primeiras interações entre soldados ucranianos recentemente libertados e suas famílias. Esta troca resultou no retorno de 103 soldados aos seus países de origem. Os soldados russos foram capturados durante a contraofensiva ucraniana em Kursk.

16:03 Ucrânia: Avanço Russo em Kursk ParalisadoO avanço russo na região russa de Kursk foi interrompido, de acordo com relatórios ucranianos. Um porta-voz do comando regional ucraniano informou à agência de notícias AFP que "os russos tentaram atacar pelos lados, mas foram repelidos". A situação está estável e agora "sob controle", afirmou o porta-voz Oleksiji Dmitratschkiwsky. Embora a Rússia tenha relatado alguns sucessos menores, sua situação agora se transformou em uma espécie de cerco, acrescentou o porta-voz militar. Segundo suas declarações, vários milhares de civis russos permanecem nas terras russas controladas pelo exército ucraniano na região de Kursk.

15:42 Alemanha Fornece Ajuda Médica Adicional à UcrâniaO governo alemão está fornecendo mais €50 milhões para o cuidado e tratamento de soldados ucranianos feridos. "Continuamos firmes em nosso apoio à Ucrânia", diz o ministro federal das finanças, Christian Lindner. "Com essa solução, garantimos os cuidados médicos necessários na Alemanha". De acordo com o ministro federal do interior, Nancy Faeser, a Alemanha evacuou e tratou até agora 1.173 soldados e civis ucranianos gravemente feridos em hospitais alemães. "Essa ajuda é um esforço humanitário - e continuaremos essa ajuda com todas as nossas forças", diz ela. Os custos com o tratamento de soldados feridos serão cobertos no futuro pela Administração Federal.

15:07 Tentativa de Ato de Força na Sede da Varejista Online RussaTrês pessoas ficaram feridas em uma tentativa de ato de força na sede de Moscou da varejista online russa Wildberries, informou a empresa. A mídia russa também relatou uma morte. A fundadora Tatjana Bakaltschuk explicou no serviço de mensagens Telegram que seu ex-marido Vladislav Bakaltschuk e dois ex-gerentes da empresa tentaram "se apossar das instalações da Wildberries em Moscou". Três pessoas ficaram feridas durante a tentativa de ato de força. Vladislav Bakaltschuk afirmou que visitou a sede para negociações. Ele e seus companheiros estavam desarmados, mas tiros foram disparados "do prédio". A Wildberries é a maior varejista online da Rússia, processando mais de dez milhões de pedidos diariamente, de acordo com as próprias declarações da empresa.

14:43 Índia Pode Continuar a Comprar Óleo Russo - A menos que Haja SançõesO governo indiano confirmou que continuará a comprar óleo russo sem reservas, desde que a Índia não esteja sujeita a sanções. O site de notícias online "Ukrajinska Prawda" relatou isso, citando a agência de notícias Reuters. "Se as empresas não forem afetadas por sanções, certamente comprarei do fornecedor mais barato", disse o ministro indiano do petróleo e gás, Hardeep Singh Puri. Ele acrescentou que a Índia não está sozinha nisso, já que países europeus e empresas japonesas também estão comprando óleo russo. A Índia depende em 88% das importações de petróleo e é o terceiro maior consumidor e importador de petróleo do mundo, de acordo com o relatório.

14:05 Munz: Kremlin Despreocupado com Caças Ocidentais na UcrâniaOs primeiros caças F-16 ocidentais já estão operando na Ucrânia. No entanto, devido à falta de permissão para lançar mísseis profundamente na Rússia, o Kremlin mal se preocupa com isso, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou.

13:45 Kremlin Condena Observações de Stoltenberg sobre Armas de Longo Alcance como PerigosasA Rússia criticou as observações do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, como "perigosas". Em uma entrevista ao jornal "The Times", ele sugeriu que não seria uma linha vermelha para a Rússia se a Ucrânia fosse permitida a atacar alvos profundamente na Rússia usando armas ocidentais com alcance estendido. "Este descaso flagrante pelas declarações do presidente russo é um passo míope e pouco profissional", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O presidente russo Putin havia alertado que, se os países permitissem o uso de mísseis de alcance estendido pela Ucrânia, eles seriam diretamente atraídos para o conflito.

13:17 IAEA: Tropas Armadas e Equipamento Militar Estão na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaTropas russas armadas e equipamento militar foram estacionados na usina nuclear ocupada de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Além disso, minas antipessoais foram plantadas entre as cercas interna e externa. Isso foi relatado pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). De acordo com o relatório, especialistas da IAEA foram impedidos de acessar algumas partes das salas de turbinas durante todo o período de relatório. A usina nuclear foi ocupada por soldados russos no início da guerra, e especialistas internacionais vêm monitorando a situação de segurança com preocupação desde então. Há apenas quatro semanas, uma torre de resfriamento pegou fogo.

12:41 Kremlin Advertiu sobre Escalada de Tensões no Oriente Médio Após Explosões de PagerApós a explosão em massa de centenas de bipes no Líbano, o Kremlin em Moscou emitiu um alerta sobre uma "escalada de tensões" em uma "região volátil". "O que quer que tenha acontecido, certamente levará a uma escalada de tensões", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na quarta-feira. A região está em uma "situação volátil", e "todo esse incidente tem o potencial de ser um gatilho". O Ministério das Relações Exteriores da Rússia considera o incidente como outra "ação de guerra híbrida contra o Líbano".

22:24 Ucrânia Aumenta Orçamento em Mais de 10 Bilhões de Euros, Principalmente para MilitarA Ucrânia aprovou um orçamento adicional de mais de dez bilhões de euros, principalmente destinado ao seu exército. Isso aumenta o orçamento total para mais de 81 bilhões de euros, tornando-se o maior registro de despesas da Ucrânia. As ajustes orçamentários foram cruciais para pagar os soldados pelas suas incentivos de frente de setembro, além de outras necessidades.

20:36 Sharma: Caças F-16 Não Resolverão Todos os ConflitosO presidente ucraniano Zelenskyj está pedindo a entrega de 128 caças F-16 para alcançar a supremacia aérea. No entanto, apenas cerca de 60 caças foram prometidos pelos países ocidentais, muito longe dos 128 exigidos. Apesar disso, a correspondente de televisão Kavita Sharma vê esse desenvolvimento como um passo positivo, uma vez que a entrega e o treinamento dos pilotos já começaram. No entanto, alguns problemas iniciais relacionados ao sistema de armas já surgiram.

20:16 Inteligência Ucraniana: Nós lideramos ataque a depósito de muniçõesFontes da agência de inteligência ucraniana SBU confirmaram ao Independente de Kiev o ataque à instalação de armazenamento de munições significativa em Toropez, na Rússia, na noite anterior. O depósito continha mísseis balísticos, como o Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas planadoras. O ataque resultou na quase total destruição do depósito, de acordo com uma fonte da agência de inteligência. Após o deployment de drones ucranianos, uma explosão poderosa ocorreu. "A SBU está colaborando com suas contrapartes militares para estratégica e significativamente reduzir a capacidade de foguetes do inimigo, que está causando danos a cidades ucranianas", declarou a fonte. Há intenções de realizar ataques semelhantes a outras instalações militares russas.

18:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Agora Qualificados para Contratos de RamsteinPela primeira vez, fabricantes de drones ucranianos podem apresentar propostas para os editais organizados pela Coalizão de Drones dentro da plataforma Ramstein. Representantes de apoiadores da Ucrânia ocidental se reúnem regularmente em Ramstein. O Ministério da Defesa ucraniano viu esse convite para propostas como um grande impulso à produção ucraniana. A série de editais consiste em duas seções: uma para a criação de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e outra para drones de interceptação. Os vencedores receberão pedidos de testes adicionais, e se forem bem-sucedidos, os estados de Ramstein planejam encomendar a produção de drones.

18:27 Evidências em Vídeo do Ataque ao Depósito de Munições RussoApesar de o Kremlin não ter reconhecido oficialmente o incidente, o governador da região de Tver havia postado anteriormente no Telegram sobre um ataque de drone ucraniano, resultando em um incêndio. acredita-se que seja um depósito substancial de munições e armas. Os residentes assustados foram evacuados, e footage do incêndio se espalhou online.

16:39 Vítimas Relatadas em Kharkiv, ZaporizhzhiaA cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, foi submetida a outro bombardeio aéreo russo no dia anterior. O número de feridos agora é de nove, em meio a uma série de recentes ataques civis. No domingo, uma bomba de precisão matou uma mulher e feriu 43 civis, incluindo quatro crianças, na região de Zaporizhzhia. A Rússia alvoou assentamentos na região de Zaporizhzhia, resultando na morte de mais dois cidadãos.

15:46 Infraestrutura de Energia em Sumy Atacada NovamenteDe acordo com autoridades locais, instalações de energia na cidade nordeste ucraniana de Sumy foram atingidas novamente por drones russos. No momento, não há relatos de vítimas; no entanto, os ataques repetidos ao sistema de energia colocaram uma grande pressão na infraestrutura. Na terça-feira, a Rússia bombardeou a cidade e a região de Sumy com mísseis e drones, causando uma queda de energia para mais de 280.000 lares, de acordo com o ministério de energia.

14:55 Ucrânia: Planos de Desploiamento de F-16 FinalizadosA Força Aérea Ucraniana concluiu seus preparativos para a integração de caças de combate ocidentais F-16. Em seu discurso noturno em vídeo, o presidente Zelenskyy delineou as tarefas para as forças armadas e o Ministério da Defesa. Além disso, foram realizadas discussões com a liderança da Força Aérea envolvendo a possível expansão da frota de aeronaves e treinamento adicional de pilotos. Diante das frequentes baixas, muitas vozes em Kiev defendem um treinamento básico de piloto mais amplo, que atualmente está em 40 dias. A Ucrânia deve receber cerca de 60 caças F-16, mas apenas alguns já foram entregues.

14:19 Rússia: Repelindo Ataques de Drones Ucranianos em Várias RegiõesA Rússia relata a neutralização de ataques de drones ucranianos em várias regiões. Durante a noite, o sistema de defesa aérea destruiu 54 drones ucranianos em cinco regiões russas, de acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o Ministério da Defesa. Cerca de metade dos drones foram abatidos na região fronteiriça de Kursk, com o restante caindo nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, e nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não mencionou a região de Tver, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone ucraniano a um depósito de munições russo em Toropets, causando um incêndio que exigiu a evacuação de residentes.

06:20 Vice-líder do Partido Verde: AfD e BSW Promovem Propaganda RussaO vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde, Konstantin von Notz, sugere um debate parlamentar no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. Com base em análises internas de papéis da fábrica de propaganda russa SDA, entidades russas empregam táticas astutas para manipular a democracia, os discursos públicos e as eleições alemãs, afirma von Notz. Com partidos como a AfD, BSW e seus aliados espalhando narrativas russas, alianças prejudiciais são formadas para minar os interesses alemães. Indivíduos que apoiam a Ucrânia são monitorados, espionados e tentativas são feitas para descreditar publicamente.

05:42 Russos Disseminam Vídeos Falsos sobre a Vice-Presidente HarrisPesquisas da Microsoft revelam que atores russos estão intensificando suas campanhas de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. O grupo Storm-1516, ligado ao Kremlin, lançou dois vídeos enganosos desde agosto para minar as campanhas de Harris e de seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra supostos apoiadores de Harris agredindo um participante de um comício do Trump, enquanto outro fabrica alegações de que Harris teria ferido uma menina em um acidente em 2011, deixando-a deficiente e fugindo do local. Ambos os vídeos já foram vistos por milhões de pessoas.

05:19 Explosões e Incêndio em Tver, RússiaUm ataque de drone da Ucrânia, segundo relatado pela Rússia, causou um incêndio na região russa de Tver. Detritos de um drone ucraniano destruído aparentemente iniciaram um incêndio na cidade de Toropez, resultando em evacuações parciais de moradores. O governador Igor Rudenya anunciou isso na plataforma de mensagens Telegram. Bombeiros estão trabalhando para controlar o fogo, e a origem do incêndio ainda não está clara. A defesa aérea russa ainda está defendendo contra um "ataque em massa de drones" na cidade. A cidade, com uma população de mais de 11.000 habitantes, supostamente abriga um arsenal russo de mísseis, munições e explosivos, conforme relatado pela RIA em 2018.

03:57 Governadores Russos Advertem sobre Ataques de DronesDe acordo com governadores regionais, a Ucrânia está lançando ataques de drones em várias regiões russas ao redor da Bielorrússia. Sete drones ucranianos foram abatidos na região de Smolensk pelo sistema de defesa aérea russo, anunciou o governador Vasily Anochin. Um drone também foi abatido na região de Oryol, com o governador Andrei Klichkov confirmando a notícia no Telegram. Pelo menos 14 drones foram interceptados sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador Alexander Bogomaz. Kyiv afirma que os ataques visam infraestrutura militar, energética e de transporte essenciais aos esforços de guerra de Moscou.

02:56 Escândalo Suspeito de Contornar Proibição de UrânioO governo dos EUA está examinando alegações de que a China está contornando a proibição de importação de urânio da Rússia. Há suspeitas de que a China esteja obtendo urânio enriquecido da Rússia enquanto exporting seu próprio suprimento para os EUA, segundo fontes da Reuters. Jon Indall, da Associação de Produtores de Urânio dos EUA, expressou preocupações com o contorno da proibição. "Não queremos cortar o fluxo russo e de repente todo o material vir da China", disse ele. O Departamento de Comércio dos EUA não comentou Initially about the matter.

01:54 Fontes Internas dos EUA: Reservas de Petróleo para Serem ReabastecidasUma fonte não identificada sugere que o governo dos EUA planeja reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo em resposta aos baixos preços. Os EUA pretendem comprar até seis milhões de barris de petróleo, segundo a fonte. Se a aquisição for concretizada, será a maior compra desde um lançamento histórico em 2022. Diante dos altos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas no ano passado, o que marcou o maior lançamento de reservas de petróleo da história.

00:45 Ataque em Saporishia Deixa Dois Mortos e Cinco FeridosO governador Ivan Fedorov relatou que a Rússia atacou a região de Saporishia durante a noite, resultando na morte de pelo menos duas pessoas e no ferimento de cinco. Komyshuvakha, uma comunidade na região, foi "massivamente atacada", disse Fedorov. Várias casas e uma instalação de infraestrutura foram danificadas. Os serviços de emergência ainda estão no local, e a extensão total dos danos está sendo avaliada. Notícias do "Kyiv Independent" relataram o incidente.

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU: Vimos o Plano de Paz de ZelenskyA embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, compartilhou que os EUA revisaram o "plano de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em uma conferência de imprensa na sede da ONU, ela disse que os EUA apoiam a estratégia, que poderia potencialmente levar a progressos no processo de paz. No entanto, ela não forneceu mais detalhes sobre como os EUA poderiam contribuir para o plano. Thomas-Greenfield provavelmente se refere ao "plano de vitória" de Zelensky, que o presidente anunciou no mês passado.

22:29 Falso Alarme de Invasão de Espaço Aéreo na Letônia: Objeto Misterioso Era uma Turma de AvesUm possível violação do espaço aéreo da Letônia por um objeto voador enigmático não passou de um incidente inofensivo. O objeto não identificado, que veio da vizinha Bielorrússia e cruzou a fronteira no setor oriental de Kraslava, era nada mais do que um grupo de aves. Essa informação foi divulgada pela agência de notícias leta, citando a força aérea da Letônia. Inicialmente, o Ministério da Defesa em Riga havia relatado a detecção de um objeto voador não identificado, o que levou os interceptadores da NATO estacionados na base aérea de Lielvarde a avaliar a situação. Infelizmente, eles não conseguiram identificar nenhum objeto questionável no espaço aéreo.

21:59 Moldávia e Alemanha Fecham Pacto de CibersegurançaEm um esforço para fortalecer suas defesas contra a "guerra híbrida de Putin", a Moldávia e a Alemanha assinaram um acordo focado em cibersegurança. De acordo com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, falando em Chisinau, o presidente russo Vladimir Putin persistentemente busca empregar suas táticas de guerra híbrida, especificamente contra a Moldávia, como meio de desestabilizar a Europa. Para contra-atacar, as duas nações pretendem fortalecer sua infraestrutura de TI, compartilhar informações e realizar treinamentos de cibersegurança. Seu objetivo é proteger a Moldávia de ataques cibernéticos e expor a desinformação.

A estratégia finalizada pelo presidente Zelensky da Ucrânia inclui planos para uma avanço estratégico na território russo de Kursk.

Despite the Russian ambassador's summoning by the British administration over spying allegations, Russia has continued its unprovoked and unfounded public hostile campaign against the United Kingdom.

