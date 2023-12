YouTuber conduz as autoridades a restos mortais que se crê serem de um homem desaparecido desde 2013

Num comunicado de imprensa, o gabinete do xerife disse que James Hinkle, um videógrafo local que opera o canal do YouTube Echo Divers, avistou um veículo submerso num lago privado enquanto filmava com o seu drone.

Hinkle estava a procurar na zona pistas relacionadas com o desaparecimento de Donnie Erwin, que tinha 59 anos quando desapareceu de Camdenton, Missouri, em dezembro de 2013.

"Quando descobri que Donnie era um veterano e vivia a uma hora e meia da minha casa em Clinton, Missouri, soube que podia ajudar nas buscas", disse Hinkle, que supervisiona uma equipa de mergulho de busca e salvamento, à CNN através do Facebook.

Num comunicado de imprensa de 16 de dezembro, o gabinete do xerife disse que os mergulhadores confirmaram que o número da matrícula do veículo correspondia ao de Donnie Erwin, mas não conseguiram encontrar quaisquer restos mortais.

Durante o fim de semana antes do Natal, as autoridades trouxeram cães farejadores de cadáveres, que alertaram os detectives para uma área específica da lagoa. No domingo, os mergulhadores recuperaram os restos mortais e "uma anca artificial compatível com a que o Sr. Erwin tinha", segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Camden.

"Embora um patologista forense tenha de examinar os restos mortais para determinar com certeza se são de facto os do Sr. Erwin, os investigadores estão confiantes de que a anca e os restos mortais lhe pertencem", afirmou o gabinete do xerife.

De acordo com um alerta de pessoa desaparecida, Erwin foi visto pela última vez por volta das 9h30 do dia 29 de dezembro de 2013.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com