Wüst, Günther e Kretschmann defendem uma política de imigração mais rigorosa.

Em relação às políticas de imigração, o CDU e os Verdes têm posições diferentes no nível federal. No entanto, nos estados de Renânia do Norte-Vestfália, Baden-Württemberg e Schleswig-Holstein, onde esses partidos compartilham o poder, eles se uniram para adotar uma posição mais firme contra a imigração ilegal. Eles apresentaram duas propostas ao Bundesrat, pedindo medidas mais rigorosas contra a imigração ilegal. Como o Ministro-Presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, colocou, "Esta é uma ponte que precisa ser cruzada rapidamente", referindo-se ao governo federal e às frações da coalizão do SPD, Verdes e FDP. O objetivo é gerenciar a questão da imigração ilegal a partir de uma perspectiva política.

As moções sugerem medidas adicionais, como processos de asilo acelerados para solicitantes de países com uma taxa de reconhecimento abaixo de 5%, avaliações de asilo nas fronteiras externas da UE e transferências rápidas de casos de Dublin para outros países da UE. Pessoas condenadas do Afeganistão e da Síria devem ser "expulsa imediatamente utilizando todos os meios disponíveis".

A resolução de medidas de segurança também propõe acesso seletivo a dados de tráfego e uma reformulação da coleta de dados de localização de celular. Muitas dessas medidas são opostas pelos Verdes no nível federal, mas agora são defendidas pelos Verdes nos governos estaduais negros-verdes de Renânia do Norte-Vestfália e Schleswig-Holstein, assim como pelo governo verde em Baden-Württemberg. "Estamos tomando medidas", disse o Ministro-Presidente de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.

O pacote apresentado demonstra "nossa capacidade de tomar decisões e medidas consistentes que são viáveis", apesar de nossas visões diferentes, como os Verdes e o CDU. O Ministro-Presidente de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, destacou a importância de "regras claras" sobre imigração. Hesse também apresentou um projeto de lei sobre armazenamento de endereços IP, que provavelmente obterá uma maioria entre os 16 estados federais. No entanto, no governo federal, especialmente o FDP, se opõe a esse armazenamento, também exigido pelo SPD. "É um sinal de fracasso" que a pornografia infantil não pode ser efetivamente processada na Alemanha devido à incapacidade de armazenar endereços IP, disse o Ministro-Presidente de Hesse, Boris Rhein. "Esta é a única maneira de rastrear os infratores". Ele está "otimista" de que o Bundesrat agora aprovará isso e o encaminhará ao Bundestag.

No contexto das políticas de imigração, Boris Rhein, o Ministro-Presidente de Hesse, criticou a oposição do governo federal ao armazenamento de endereços IP, dizendo que é um "sinal de fracasso" na efetiva perseguição da pornografia infantil. Esta proposta, também exigida pelo SPD, é esperada para obter uma maioria entre os 16 estados federais.

Apesar de terem visões diferentes sobre o armazenamento de endereços IP no nível federal, Boris Rhein e o governo verde em Baden-Württemberg compartilham uma posição comum, defendendo essa medida para ajudar a rastrear os infratores.

Leia também: