Wüst entrega as responsabilidades da disputa de chanceler a Merz, e dá uma advertência a Söder.

Suas chances de se tornar o candidato a Chanceler da União nas eleições federais de 2025 já eram escassas. Agora, o Ministro-Presidente do NRW, Hendrik Wüst, declarou não ter interesse em concorrer a esse cargo. Essa notícia efetivamente elimina, pelo menos por enquanto, o líder da CDU, Friedrich Merz, e o líder da CSU, Markus Söder, da disputa.

A decisão de Wüst não foi surpreendente. Ele tinha apenas chances marginais de garantir a indicação. Apesar disso, ele afirmou nas últimas semanas e meses que diversas pessoas e corporações o haviam incentivado a assumir um papel federal mais alto, citando seus bons números nas pesquisas.

Interessantemente, Wüst expressou seu apoio a Merz como candidato a Presidente Federal. Ele também pediu ao CSU que apoiasse sua candidatura, afirmando que isso Would significantly aumentar as chances da União de vencer nas próximas eleições.

No dia anterior a esses anúncios, Wüst havia pedido ao Ministro-Presidente da Baviera, Markus Söder, que demonstrasse unidade pelo bem de apresentar uma frente unida. "Ele sabe muito bem que é crucial para nós parecermos uma União para que possamos formar um melhor governo federal o mais breve possível", afirmou Wüst na ARD. "E ele também sabe que '21 não foi tão bom". Nas eleições federais de 2021, Söder teve dificuldades em concorrer contra o líder da CDU, Armin Laschet, para a candidatura, acabando por perder, mas continuando a empurrar por ela; no final, a União perdeu as eleições.

Söder havia afirmado repetidamente que não repetiria 2021. No entanto, ele recentemente pareceu recuar dessa posição e engajou-se publicamente na disputa pela candidatura. A CDU sempre manteve que Merz tinha o direito de primeira recusa.

Merz havia recentemente afirmado que a decisão deveria ser tomada no final do verão. Alguns especulavam que o partido estava esperando pelos resultados das eleições estaduais de três estados do leste, incluindo Saxônia e Turíngia. Agora, as eleições em Saxônia e Turíngia já ocorreram. Neste domingo, haverá eleições em Brandemburgo para eleger um novo parlamento estadual.

Hoje de manhã, o líder do grupo parlamentar da Baviera, Klaus Holetschek, sugeriu que uma decisão sobre a candidatura seria tomada nas próximas dias. "Markus Söder pode ser Chanceler. Os membros de sua fração do parlamento estadual concordam com isso". A fração também expressou seu apoio a Söder continuando como Ministro-Presidente da Baviera.

Holetschek acrescentou que a decisão sobre a candidatura seria discutida nos próximos dias. No entanto, também é possível que a decisão seja adiada até depois das eleições estaduais em Brandemburgo no domingo.

Apesar do apoio de Wüst a Merz como candidato a Presidente Federal, as chances de Merz se tornar o candidato a Chanceler da União permanecem incertezas. Se Soeder decidir concorrer e garantir o apoio do CSU, ele poderia emergir como o candidato mais forte, potencialmente ofuscando Merz.

