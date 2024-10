Woidke, Kretschmer e Voigt emitem um pedido coletivo pela Ucrânia

Após as eleições na Saxônia, Turíngia e Brandemburgo, tanto a CDU quanto a SPD precisam da ajuda do BSW para formar um governo. No entanto, a aliança da Esquerda estabeleceu condições para a política externa. Como resultado, os três estados estão defendendo coletivamente uma iniciativa diplomática.

Os líderes da CDU na Turíngia e os ministros-presidentes da Saxônia e do Brandemburgo pediram à Alemanha que intensifique seus esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito da Rússia contra a Ucrânia. "Queremos que a Alemanha jogue um papel mais ativo na diplomacia, trabalhando em colaboração com seus vizinhos e parceiros europeus", eles escreveram em uma coluna conjunta para o "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Todos os três dependem do apoio do BSW para formar uma coalizão após as eleições em seus respectivos estados. Em troca, o BSW exige uma posição contra o deslocamento de mais mísseis de alcance maior dos EUA na Alemanha e apoio a um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia invadida - um cessar-fogo que a Ucrânia rejeita nos termos da Rússia.

" Ainda muito hesitante em seguir esse caminho"

"Para pressionar a Rússia a negociar, é necessária uma aliança poderosa e unida. A Alemanha e a UE têm sido excessivamente relutantes em seguir esse caminho", observaram os três políticos estaduais. Quanto maior a aliança internacional, maior a pressão. "O objetivo é alcançar um cessar-fogo e garantir a segurança confiável da Ucrânia". Eles não forneceram detalhes adicionais sobre os termos.

Eles também mencionaram o papel de seus vizinhos do leste. "Como alemães, nos beneficiaríamos ao escutar nossos parceiros do leste, como a Polônia e os Estados Bálticos, nessas questões fundamentais de segurança e paz", eles escreveram, sem elaborar mais. No entanto, a Polônia e os Bálticos adotam uma posição significativamente mais dura contra a Rússia, sentindo-se diretamente ameaçados militarmente devido a experiências passadas.

A Alemanha também deve se concentrar em sua defesa, argumentaram os ministros-presidentes e o líder estadual da CDU. "Isso só pode ser alcançado a partir de uma posição de força, como na época da Guerra Fria. Os planos para o deslocamento de mísseis de médio alcance nos estados federais ocidentais deveriam ter sido mais amplamente discutidos", eles declararam. A força militar é apenas eficaz quando combinada com diplomacia estratégica.

Apenas uma ordem internacional baseada em regras garante a liberdade. "É nossa responsabilidade, como políticos estaduais, proteger e promover essa liberdade e essa ordem. Nenhuma cooperação política estadual mudará isso."

A Comissão do Partido da Esquerda (BSW) estabeleceu condições para a política externa, especificamente contra o deslocamento de mais mísseis dos EUA e a favor de um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Junto com a CDU e a SPD, a Comissão está defendendo uma iniciativa diplomática para pôr fim ao conflito da Rússia contra a Ucrânia.

Leia também: