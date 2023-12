Whelan afirma estar a ser alvo de um funcionário do campo de prisioneiros

Whelan disse que está a ser alvo de um funcionário de um campo de prisioneiros remoto na Mordóvia em retaliação por o funcionário ter sido admoestado pela agressão de 28 de novembro.

Whelan - que tem nacionalidade dos Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido e Canadá - foi detido num hotel de Moscovo em dezembro de 2018 pelas autoridades russas que o acusaram de ser espião. O veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos foi condenado a 16 anos de prisão por uma acusação de espionagem que ele nega veementemente.

Whelan disse anteriormente à CNN que foi atacado numa fábrica da prisão por um homem turco recém-chegado de 50 anos que tem opiniões antiamericanas.

Whelan disse à CNN que o funcionário da prisão, cujo nome não revelou, apelou aos prisioneiros para que instigassem lutas com ele, com o objetivo de o disciplinar.

Whelan disse ainda que "os prisioneiros, em nome do (funcionário), me pediram 1.100 dólares de dinheiro para proteção".

"Essa quantia é o montante exato da minha conta na prisão e os prisioneiros não o saberiam, a não ser que lhes tivesse sido dito", disse Whelan à CNN.

"Não tendo conseguido obter o dinheiro, ordenou-me que me mudasse para outra caserna, o que me expunha a comportamentos criminosos e a potenciais agressões", disse Whelan. "A maioria das pessoas anda com facas aqui e muitas usam estimulantes que as podem tornar selvagens e violentas - uma combinação mortal quando existe qualquer tipo de conflito, especialmente um incidente provocado pelo diretor-adjunto."

A CNN contactou a prisão para comentar o assunto.

Whelan disse que falou com representantes dos direitos humanos do grupo de supervisão das prisões e disse que "insistiu em falar com o procurador".

"O Governo russo tem de fazer mais para garantir a minha segurança aqui e a principal ameaça é o (funcionário)", afirmou, apelando ao Governo russo para que o afaste.

Whelan referiu ainda que se sente ameaçado por ser americano e que os prisioneiros do seu campo "não vêem com bons olhos" o apoio dos EUA a Israel em Gaza.

Whelan disse à CNN que, quando falou com os funcionários da prisão sobre suas preocupações, eles lhe disseram que ele poderia ir para a solitária 24 horas por dia.

Whelan disse ter falado com o Gabinete do Enviado Especial Presidencial para os Assuntos dos Reféns e com a Embaixada dos EUA sobre as suas preocupações relativamente ao funcionário.

"Estão a considerar as medidas que podem tomar. Vão discutir o assunto com os funcionários russos com quem negoceiam, bem como protestar contra a atividade através dos canais oficiais", disse.

A agressão veio sublinhar as preocupações de Whelan, de 53 anos, e da sua família quanto à continuação da sua detenção na prisão devido à sua idade e à sua vulnerabilidade enquanto cidadão americano.

Whelan assistiu ao momento em que os EUA conseguiram a libertação de outros americanos detidos na Rússia, incluindo a jogadora da WNBA Brittney Griner e Trevor Reed, outro veterano da Marinha.

Griner e Reed foram libertados numa série de trocas de prisioneiros no ano passado. Os EUA disseram que os russos se recusaram a incluir Whelan nessas trocas.

O Departamento de Estado, que classificou Whelan como detido injustamente, renovou os apelos para que a Rússia liberte Whelan e outros cidadãos americanos detidos. O jornalista americano Evan Gershkovich está detido na Rússia desde março e também foi considerado detido injustamente.

"Instamos o governo russo a garantir um tratamento justo e cuidados médicos adequados para todos os cidadãos americanos detidos na Rússia", disse um porta-voz do Departamento de Estado na quarta-feira.

