West Point pode continuar a considerar a raça como parte das admissões durante a batalha legal em curso, decide o juiz

O Students for Fair Admissions, um grupo conservador, alegou, numa ação judicial de 2023, que a utilização da raça em admissões por parte de West Point era inconstitucional e pediu ao tribunal que o proibisse de "considerar ou conhecer" a raça de um candidato durante o processo de admissão.

A providência cautelar teria proibido a academia militar de Nova Iorque de considerar a raça durante o seu processo de admissão, enquanto a ação judicial estiver em curso. Os alunos para admissões justas entraram com um aviso de recurso de emergência na quarta-feira, de acordo com os registros do tribunal.

Em junho de 2023, a Suprema Corte decidiu que faculdades e universidades não poderiam mais levar a raça em consideração como uma base específica para a concessão de admissões - exceto para academias de serviço militar. Foi uma decisão significativa contra as políticas de ação afirmativa, que se concentraram em melhorar as oportunidades para minorias historicamente excluídas.

Nessa decisão, o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, afirmou que os programas de admissão de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte violavam a Cláusula de Proteção Igualitária porque não apresentavam objectivos "mensuráveis" para justificar a utilização da raça. Numa nota de rodapé, Roberts deixou em aberto a possibilidade de existirem "interesses potencialmente distintos que as academias militares possam apresentar" num caso futuro.

Na sua decisão de quarta-feira relativa a West Point, o juiz distrital Philip M. Halpern escreveu que, embora seja possível que a academia militar tenha de deixar de considerar a raça como as outras universidades civis na conclusão deste processo, também é possível que West Point consiga provar que tem "interesses governamentais imperiosos" para conduzir o seu processo de admissão da forma como o faz.

"Conceder uma moção desta importância com tanta coisa em aberto seria imprudente", escreveu o juiz.

"Um registo factual completo é vital para responder a esta questão crítica de saber se a utilização da raça no processo de admissão em West Point promove interesses governamentais imperiosos e se a utilização da raça pelo governo é feita à medida para atingir esse interesse", acrescentou.

"O Tribunal não pode ordenar a utilização da raça em West Point nas admissões sem uma compreensão total, informada por uma base factual completa, sobre quais são exatamente os interesses imperiosos afirmados, a quem pertencem esses interesses imperiosos e como, neste caso específico, são ou não estreitamente adaptados para alcançar esses interesses".

A CNN contactou a Students for Fair Admissions e West Point para comentar a decisão do juiz.

West Point tem quase 4,400 alunos de graduação, 2,693 dos quais são brancos, 483 negros ou afro-americanos, 545 hispânicos / latinos, 414 asiáticos e 38 índios americanos ou nativos do Alasca, de acordo com dados de outubro de 2022 do site de West Point.

