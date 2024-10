Wagenknecht e Wadephul elogiam Woidke, Voigt e Kretschmer pelo seu esforço em assuntos ucranianos.

15:30 Crítica ao Apelo dos Políticos do Leste pela Ucrânia: "Valores Trocados por Avanço de Poder"

A postura coletiva em relação à Ucrânia defendida pelos líderes da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, além do presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, tem sido amplamente criticada por sua abordagem à política ucraniana. No entanto, a líder da BSW, Sahra Wagenknecht, recebeu feedback positivo. Ela descreveu a declaração conjunta como "uma abordagem cuidadosa e sutil" em entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Além disso, o especialista em política externa da CDU, Johann Wadephul, endossou a proposta, afirmando sua adesão aos fundamentos normativos: reconhecendo a violação do direito internacional pela Rússia, sua forte aliança com a UE e a NATO, e uma resolução apenas consistente com a Carta da ONU. Wadephul interpretou o artigo convidado como "um esforço ambicioso para estabelecer uma conexão para potenciais discussões de coalizão enquanto preserva crenças individuais". A aliança de membros do CDU e SPD envolvidos nesta empreitada envia "uma mensagem forte".

15:30 Crítica se Intensifica ao Projeto de Lei dos Políticos do Leste pela Ucrânia: "Valores Trocados por Avanço de Poder"

O líder do CDU, Friedrich Merz, criticou o apelo urgente para negociações diplomáticas para resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia por parte de políticos do leste proeminentes. "A Ucrânia está lutando pela sua sobrevivência. O nosso apoio contínuo é essencial para os nossos próprios interesses. As negociações de paz só podem ocorrer quando ambas as partes estiverem dispostas", explicou Merz ao "Süddeutsche Zeitung". Merz foi acompanhado em sua crítica pelo chefe do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, Michael Roth. "Eu aconselho cautela em relação à carta dos três potenciais ministros se foi intencionada como um prelúdio para negociações de coalizão com a BSW", alertou Roth, referindo-se à aliança de Wagenknecht e aos recentes resultados das eleições. A eurodeputada do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, disse ao "Rheinische Post": "Parece-me que os valores liberais do nosso país estão sendo trocados por poder temporário e campanha política".

15:05 Autópsia do "Baleia Espia" da Noruega: "Infeção Bacteriana Provável Causa da Morte"

Contrariamente aos rumores dos defensores dos direitos dos animais, a "baleia espiã" da Noruega não foi intencionalmente ferida. Os médicos que realizaram a autópsia concluíram que "a provável causa da morte foi uma infeção bacteriana". Isso pode ter origem numa ferida na boca que a polícia mencionou no seu análisis do relatório da autópsia. Experts do Instituto Veterinário da Noruega e da polícia forense não encontraram evidências de ferimentos por tiros ou outros objetos estranhos na baleia.

14:33 Novos Ataques de Drone: Kyiv Relata Danos

A força aérea ucraniana afirma ter sido alvo de ataques de drones russos durante a noite, com alvos em infraestrutura crítica. A força aérea mantém que abateu nove dos 19 drones e perturbou sete mais através de interferência eletrónica. Incidentalmente, o destino dos restantes três drones permanece incerto. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, declarou que um edifício residencial foi danificado na capital, causando um incêndio rápido. Além disso, na área sul de Kherson, o governador regional relatou ataques recorrentes a infraestrutura vital, instalações de serviços públicos e 35 casas privadas no dia anterior, resultando em uma morte e quatro feridos.

14:04 Kremlin: "Kyiv Continua a Brincar com Fogo"

"Kyiv continua a brincar com fogo, e nós certamente iremos levar este assunto à atenção dos representantes da IAEA", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à Reuters, referindo-se à Agência Internacional de Energia Atómica, a agência de supervisão nuclear da ONU. Ontem, as forças russas afirmaram ter interceptado um drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk, e alguns grupos de notícias relataram um incêndio a alguns quilômetros de distância. Anteriormente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, negou as alegações de que a Ucrânia tinha lançado armas perto da usina.

13:46 França Envia 12 Canhões Caesar para a Ucrânia

O consórcio franco-alemão de defesa KNDS conseguiu um contrato para a entrega de 12 canhões Caesar, financiados pela Ucrânia, de acordo com a declaração do ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, na plataforma de mídia social X. O Caesar representa "Equipamento de Artilharia em um Camião". Este sistema de artilharia autónomo é capaz de atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. Lecornu acrescentou: "Aumentar a capacidade de produção da nossa indústria de defesa é fundamental para apoiar a Ucrânia". A França já forneceu à Ucrânia canhões Caesar em várias ocasiões.

13:11 Ucrânia: Ataque Destrói Sede do FSB em Novosibirsk

Um ataque à sede do serviço de segurança federal russo (FSB) em Novosibirsk ocorreu em 3 de outubro. Um clipe da agência de inteligência militar ucraniana supostamente mostra um homem iniciando o incêndio e sucumbindo a ele mesmo. Os meios de comunicação russos confirmam o incêndio.

12:34 Rússia: Funcionário da Usina Nuclear Morto por Explosão de Bomba no CarroUm funcionário responsável por uma usina nuclear controlada pela Rússia, em Zaporizhzhia, morreu em uma explosão de bomba em um carro. A agência de segurança ucraniana compartilhou um vídeo mostrando a explosão do carro e declarou que o "chefe de segurança da usina nuclear", Andriy Korotky, havia falecido. Korotky foi acusado de ser um "criminoso de guerra" que "voluntariamente colaborou com os invasores russos" e denunciou trabalhadores pró-ucranianos da usina nuclear, de acordo com a agência de segurança ucraniana. A administração da usina nuclear nas mãos da Rússia confirmou a morte de Korotky e se referiu ao incidente como um "ataque terrorista ordenado por Kyiv". O diretor da usina nuclear, Yuri Chernichuk, chamou o evento de uma "ação irresponsável" que "deve ser punida". O Comitê de Investigação da Rússia afirmou que um dispositivo explosivo foi colocado sob o carro de Korotky em sua casa e detonado quando ele saiu dirigindo.

12:02 Munz: Putin Quer Mostrar "Que o Conflito Vale a Pena" Após a captura da cidade de Vuhledar, no leste da Ucrânia, o Exército Russo deve intensificar as operações na região, segundo Rainer Munz. O especialista em Rússia também explica os motivos pelos quais Putin vem nomeando cada vez mais veteranos de guerra para cargos oficiais.

11:29 Ucrânia: Mais de 177 Prisioneiros de Guerra Ucranianos Morrem na Captividade Russa Desde o início da invasão russa da Ucrânia, pelo menos 177 prisioneiros ucranianos morreram na captividade russa, de acordo com Victoria Tsymbaliuk do centro de coordenação de prisioneiros de guerra da "Kyiv Independent". Tsymbaliuk sugere que o número real de mortes na captividade russa pode ser muito maior devido à falta de monitoramento internacional. "Não são devolvidos todos os corpos, e muitos nem são reconhecidos como prisioneiros de guerra pela Rússia", ela explica. Relatos de prisioneiros ucranianos sendo torturados ou executados na captividade russa apareceram. Em setembro, a Procuradoria-Geral informou que foram iniciados procedimentos criminais contra a execução de 84 prisioneiros ucranianos.

11:00 Rússia Ataca Região de Kirowohrad com Drones As forças russas atacaram a região de Kirowohrad, no centro da Ucrânia, com drones, relatou o chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, em seu canal do Telegram. De acordo com ele, um edifício de uma empresa em Holovanivsk foi danificado no ataque de drone, ferindo uma pessoa.

10:27 Seguradora UNIQA Sai da Rússia O provedor austríaco de seguros UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life, uma seguradora russa. O preço não foi divulgado. A UNIQA anunciou há mais de um ano que pretendia vender a subsidiária conjunta de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life. "Com a conclusão da transação, estamos finalmente saindo do mercado russo", disse o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incêndios Massivos em Dois Depósitos de Combustível da Rússia

Incêndios ocorreram em dois depósitos de combustível da Rússia durante a noite. No região de Voronezh (veja a entrada 05:10), o governador Alexander Gusev atribuiu o incêndio a um ataque de drone ucraniano. Ele escreveu no Telegram que fragmentos de um drone de combate interceptado caíram no depósito e acenderam um tanque vazio. Vídeos do suposto ataque de drone foram compartilhados nas redes sociais, mas a extensão do incêndio não pôde ser determinada. Enquanto isso, um tanque de combustível está queimando em uma área de 10.000 metros quadrados em uma vila russa perto de Perm, na região dos Urais. O Ministério de Emergência da Rússia informou isso. Embora não tenha mencionado um ataque de drone, os drones ucranianos agora são capazes de tais distâncias. A vila fica a aproximadamente 1.700 quilômetros da Ucrânia.

09:30 Julia Navalnaya Considera Negociações com Putin Infrutíferas

Julia Navalnaya descartou a possibilidade de negociações com o presidente russo Vladimir Putin como infrutíferas. "Não vale a pena discutir com ele (...). Precisamos lutar contra ele para que um dia a justiça prevaleça", disse a ex-esposa do dissidente russo Alexey Navalny ao Conselho Constitucional da França em Paris. "O Ocidente não entende que Putin não espera que alguém venha conversar com ele. (...) Ele não se importa", ela acrescentou. Ela enfatizou a importância de "não desistir e não ter medo desse regime". Em julho, ela foi colocada em uma lista de "terroristas e extremistas" na Rússia. Pouco antes, um tribunal russo emitiu um mandado de prisão contra ela por "participação em uma organização extremista". Ela também foi colocada em uma lista de procurados por evadir investigações preliminares.

08:58 Ucrânia Publica Dados sobre Perdas Russas

O Estado-Maior Ucraniano divulgou novos dados sobre as perdas das tropas russas na Ucrânia. De acordo com eles, a Rússia perdeu cerca de 657.940 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.230 nas últimas 24 horas. O relatório de Kyiv também indica que 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones foram destruídos. No total, a Rússia perdeu 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. Estimativas do Ocidente sugerem perdas menores, mas também são provável

07:33 Ucrânia Estabelece Primeiro Centro de Recrutamento Militar no Exterior na Polônia

O exército ucraniano estabeleceu o primeiro centro de recrutamento no exterior, localizado na cidade polonesa de Lublin. A oficina de recrutamento da Legião Ucraniana está sob a responsabilidade do Ministério da Defesa da Ucrânia, de acordo com o plano de estabelecer uma Legião Ucraniana na Polônia, acordado em julho pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk. Desde a invasão russa, a Polônia recebeu quase um milhão de pessoas da Ucrânia. Estimativas do governo ucraniano sugerem que cerca de 300.000 pessoas em idade de combate da Ucrânia vivem na Polônia. O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, esclarece que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos, sendo a responsabilidade pela treinamento militar deles exclusiva da Polônia. Kosiniak-Kamysz mencionou que o número atual de voluntários ucranianos que se inscrevem é insuficiente.

06:52 ISW: Forças Russas Esgotam Recursos para Ofensiva no Leste da Ucrânia

O exército russo teria exaurido seus recursos de pessoal e material para a manutenção indefinida das operações ofensivas intensificadas no Leste da Ucrânia, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). A ofensiva de verão russa foi preparada pelo comando militar há meses. No entanto, os reservistas e recursos acumulados para esse propósito provavelmente foram significativamente reduzidos pelas batalhas recentes, de acordo com o ISW. Como avaliado anteriormente pelos oficiais ucranianos e pelo ISW, a ofensiva atual no Leste da Ucrânia deve atingir seu pico nas próximas semanas ou meses.

06:12 Zelensky Insiste em Fortalecer a Linha de Frente e Pedir Autorização para Alvos em Território Russo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia a visita do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv, apenas dois dias após sua posse, e expressa otimismo em relação à realização das iniciativas iniciadas pelas interações entre a Ucrânia e seus parceiros. Ele enfatiza a necessidade de apoiar a defesa da Ucrânia e executar todas as promessas de apoio à defesa feitas pelos parceiros, referindo-se a promessas quebradas ou executadas pela metade. "A linha de frente deve ser fortalecida", diz o presidente, ao mesmo tempo em que pede autorização para utilizar armas de alcance longo contra alvos militares russos. Ele também menciona a necessidade de capacidade de defesa aérea.

05:35 Ucrânia Busca Investimento Estrangeiro para a Indústria de Defesa

O Ministério da Defesa da Ucrânia convida investimentos estrangeiros para sua indústria de defesa, organizando uma exposição de armas para potenciais investidores internacionais, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform. O vice-ministro Dmytro Klimenkov exibiu uma variedade de armas ucranianas, como um sistema de míssil antitanque, artilharia autopropulsada, drones não tripulados e veículos para desminagem. "Temos inovações distintivas que já foram testadas em combate e aperfeiçoadas pelos inventores até certo ponto", afirmou. O Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu mais de quatro bilhões de dólares (três bilhões de euros) em sua indústria de defesa e espera angariar mais investimentos de parceiros estrangeiros.

05:10 Região de Voronezh Sofre Incêndio após Abate de Drone Ucraniano

Na região russa de Voronezh, próxima à fronteira, oficiais de defesa aérea confirmaram ter abatido vários drones ucranianos durante a noite. Um drone caiu no terreno de um depósito de petróleo, resultando no incêndio de um tanque vazio. Os primeiros relatórios não mencionam vítimas, embora ainda não tenha sido possível verificar essas informações independentemente. Voronezh é uma das regiões russas que têm sido alvo de recentes ataques de drones ucranianos.

02:51 Forças Armadas da Ucrânia Fortificam Defesas na Região Leste de Donetsk

O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyi, ordena o fortalecimento das instalações de defesa na região leste de Donetsk. As forças russas fizeram progressos em vários setores no Leste da Ucrânia. Syrskyi anunciou nas redes sociais que está colaborando com a 25ª Brigada de Paraquedistas Sicheslav em "uma das linhas de frente mais cruciais".

22:22 Setor do Turismo na Letônia Sofre com Tensões do Conflito

A indústria do turismo na Letônia também é afetada pelo conflito Rússia-Ucrânia. O jornal letão "Diena" relata que não apenas os empresários do setor de hospitalidade e a

21:40 Suíça Compromete 1,5 Bilhão de Francos Suíços para Reconstrução da Ucrânia

A Suíça declarou sua intenção de investir 1,5 bilhão de francos suíços (aproximadamente 1,54 bilhão de euros) nos esforços de reconstrução da Ucrânia nos próximos quatro anos. De acordo com o embaixador suíço Felix Baumann, a maior parte desses fundos, no valor de um bilhão de francos suíços, será destinada aos setores de autogoverno da Ucrânia, desminagem e ajuda humanitária. O restante será utilizado para iniciativas de reconstrução em colaboração com o setor privado suíço, o Ministério das Comunidades e Desenvolvimento Territorial e Infraestrutura da Ucrânia. Segundo Baumann, "nosso compromisso com esse empreendimento é demonstrado pelo fato de termos um representante para supervisionar sua implementação aqui". Durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba, Kuleba mencionou a construção de apartamentos para os mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia como uma prioridade para a cooperação com a Suíça.

20:39 Ucrânia Recebe Sistema de Defesa Aérea Patriot da Romênia

A Ucrânia recebeu oficialmente um sistema de defesa aérea Patriot da Romênia, conforme confirmado pelo porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, à Rádio Livre Europa. O presidente Volodymyr Zelenskyy expressou sua gratidão por esse apoio em seu discurso noturno de quarta-feira, afirmando: "Expresso minha gratidão a cada nação que nos auxilia na defesa aérea, e sou especialmente grato à Romênia por seus sistemas Patriot. Juntos, podemos ampliar nossa eficiência, eliminando assim a agressão russa ao destruir drones Shahed e mísseis". A initially reluctance on the part of the Romanian government dissipated in June, as they ultimately agreed to donate one of their Patriots. The delivery order for the system was officially issued last month.

19:57 Forbes: Gazprom Sofre como a Companhia Mais Prejudicada da Rússia

De acordo com a revista de negócios Forbes, a empresa estatal russa, a Public Joint Stock Company Gazprom, registrou um prejuízo líquido sem precedentes de 5,5 bilhões de euros em 2023, o que não ocorria há 25 anos. O Complexo Químico de Gás do Amur, uma joint venture entre a holding russa Sibur e a chinesa Sinopec, ocupou a segunda posição na lista das empresas mais prejudicadas da Rússia, segundo o ranking da Forbes. A lista das cinco empresas mais prejudicadas da Rússia também incluiu a Ozon (prejuízo líquido de 408 milhões de euros), a United Aircraft Corporation, subsidiária da Rostec (prejuízo líquido de 326 milhões de euros), e a rede social VK (prejuízo líquido de 326 milhões de euros).

Você pode encontrar todos os desenvolvimentos anteriores*.

15:30 Políticos do Leste Europeu Propostas sobre a Ucrânia sob Escrutínio: "Poder às Custas dos Valores"

Figuras de destaque dos partidos alemão CDU e SPD estão enfrentando críticas por suas iniciativas diplomáticas em relação à Rússia sobre a Ucrânia. O porta-voz da política externa alemã, Michael Roth, alerta para a cautela, expressando preocupações de que a política possa servir como um prelúdio para negociações de coalizão com o partido da Esquerda (BSW). Ele enfatiza que "trocar nossos valores liberais por poder temporário e campanha política" é preocupante.

15:05 Críticos Rejeitam "Suspeitos" Resultados da Autópsia da "Baleia Espiã" da Noruega

Organizações de defesa dos direitos dos animais condenaram os resultados da autópsia norueguesa da "baleia espiã", declarando que o animal não foi intencionalmente ferido por humanos. No entanto, especialistas refutam as alegações das organizações, enfatizando que a causa provável da morte foi uma infecção bacteriana que pode ter origem em uma ferida na boca.

Leia também: