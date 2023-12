Von Miller, defesa do Buffalo Bills, diz que as alegações de violência doméstica são "100% falsas

"Eu e a minha namorada temos problemas como qualquer outro casal, mas nunca houve nenhuma dessas coisas que foram alegadas contra mim", disse Miller. "Esperemos que, com o tempo, tudo isto seja esclarecido. Por vezes, a vida é mesmo assim. Temos de continuar a insistir e a avançar. As pessoas que me conhecem e as pessoas que têm estado à minha volta conhecem o meu carácter, sabem quem eu sou."

Quando lhe perguntaram o que não era verdade sobre as alegações, ele disse: "Tudo isso é incorreto".

Miller, que é originário de DeSoto, Texas, estava no seu estado natal durante a semana de descanso dos Bills quando a polícia respondeu ao alegado incidente a 29 de novembro. Miller entregou-se ao Departamento de Polícia de Glenn Heights a 30 de novembro e foi libertado sob caução de 5.000 dólares.

"Sabe, não é uma situação engraçada, mas tudo isso é incorreto e tudo isso é falso. A única coisa que é verdade é que temos um terceiro filho a caminho", disse ele.

De acordo com a declaração de mandado de captura do Departamento de Polícia de Dallas, Miller foi acusado de agredir a sua namorada grávida. A alegada vítima disse à polícia que Miller lhe ordenou que abandonasse o apartamento que partilham em Dallas após uma discussão verbal. Quando ela estava a reunir artigos pessoais para sair, diz a declaração, Miller "aproximou-se dela e começou a empurrá-la e a empurrá-la, enquanto lhe dizia para sair da unidade".

A polícia diz que a mulher informou-os de que estava grávida de seis semanas.

No relatório, a mulher alega que, a certa altura, Miller lhe arrancou um pedaço de cabelo, o que a fez cair no chão.

Disse também aos agentes que Miller "fez pressão" duas vezes com a mão à volta do seu pescoço, embora ela ainda conseguisse respirar. Miller terá abandonado o apartamento depois de a mulher ter dito que ia chamar a polícia. O relatório da polícia refere que um agente "observou pequenas escoriações na mão esquerda da queixosa, bem como nódoas negras no pescoço, lesões consistentes com a aplicação de pressão no pescoço". Mais tarde, foram também encontrados hematomas no abdómen e no braço esquerdo.

A CNN não conseguiu encontrar informações de contacto para a namorada de Miller. A WFAA, filial da CNN, informou que a contactou por mensagem de texto e que ela terá dito: "As coisas foram descontextualizadas. Isto é realmente ultrajante!" Ela chamou o incidente de "um grande mal-entendido" e um "desentendimento verbal".

Miller continuou a jogar pelos Bills desde a detenção. O gerente geral do Bills , Brandon Beane, disse no início deste mês que Miller jogaria enquanto o processo legal continua.

"É uma natureza muito séria e ... vamos tomar todas as precauções. A cultura, o carácter e todas essas coisas são muito importantes. Mas também temos de nos lembrar que temos de deixar o processo legal decorrer. O tipo que conhecemos aqui há um ano e meio, isso parece-me fora do normal", disse ele.

Miller, um dos mais temíveis pass rushers da NFL na última década, assinou um contrato de seis anos e US$ 120 milhões com os Bills no ano passado. Agora, com 34 anos e vindo de várias lesões, ele só conseguiu três tackles e nenhum sack nesta temporada e jogou em apenas 11 dos 15 jogos.

Andy Rose, David Close e Ben Morse, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com