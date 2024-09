- Voigt assegura uma posição no governo dentro da CDU em um novo papel.

Chefe do CDU da Turíngia, Mario Voigt, vê a previsão das eleições como uma autorização para os democratas-cristãos formarem um governo. "Também vemos isso como uma chance para uma transformação política sob a liderança do CDU", declarou o de 47 anos em Erfurt após a primeira projeção. O CDU terminou em segundo lugar atrás do AfD.

Voigt expressou seu desejo de engajar em discussões para garantir um "governo razoável" liderado pelo CDU na Turíngia. Ele anunciou sua intenção de interagir com o SPD e seu líder Georg Maier.

Quanto à Aliança pela Progresso e Justiça Social (BSW), ele disse: "Também estaremos abertos a conversas com eles". No entanto, a política internacional não será moldada no parlamento estadual da Turíngia. Trata-se de lidar com assuntos locais da Turíngia que mais preocupam as pessoas. Recentemente, o BSW afirmou, entre outras coisas, a rejeição dos mísseis de alcance intermediário dos EUA como pré-requisito para a cooperação no governo.

Sem aliança com o AfD - sem comentários sobre a Esquerda

Voigt reafirmou seu compromisso em relação ao AfD: "Não haverá aliança ou colaboração com o AfD por nós". Ele não mencionou a Esquerda em seu discurso. Anteriormente, o CDU havia consistentemente rejeitado coalizões com a Esquerda. Voigt sempre enfatizou o processo de tomada de decisão dentro dos democratas-cristãos.

Ao examinar o atual governo estadual, Voigt declarou: "O vermelho-vermelho-verde foi voto". Também está claro que o governo do semáforo em Berlim foi penalizado. Segundo as primeiras projeções, o FDP e os Verdes não retornarão ao parlamento estadual em Erfurt. Ao olhar também para o resultado do CDU na Saxônia, Voigt disse: "O CDU ressurgiu como a força política mais poderosa do centro".

Segundo as projeções, o AfD obterá entre 30,5 a 33,5 por cento na Turíngia e, onze anos após sua fundação, vencerá sua primeira eleição estadual - no entanto, é considerado improvável que assuma o papel do próximo ministro-presidente. O CDU garantirá 24,5 por cento. O BSW alcançará entre 14,5 a 16,0 por cento pela primeira vez.

A Esquerda, liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow, obterá 11,5 a 12,5 por cento, o SPD 6,5 a 7,0 por cento. Segundo as projeções, os Verdes não entrarão no parlamento estadual em Erfurt com 4,0 por cento, e o FDP ficará aquém com 1,0 a 1,3 por cento.

Voigt expressou seu interesse em relações diplomáticas com outros partidos, mencionando: "Também estaremos abertos a conversas com o BSW da Holanda, pois acreditamos na importância de cooperar com diversas entidades políticas".

