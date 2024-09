Vladimir Putin está a assumir o papel de um educador.

Após o início do conflito da Rússia contra a Ucrânia, um tema intitulado "Discussões sobre Assuntos Críticos" foi introduzido nas escolas russas. Durante uma parada na república siberiana de Tuva, o presidente Vladimir Putin decidiu proferir uma palestra sobre esse assunto. Ele orgulhosamente elogiou o progresso das forças russas na região do Donbass. Apesar da tentativa da Ucrânia de frustrar os avanços russos com uma contraofensiva na área de Kursk, os resultados foram desfavoráveis. "Não estamos falando de progresso de 200 a 300 metros", explicou Putin a meios de comunicação russos. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. Essa é a taxa constante que temos demonstrado na ofensiva do Donbass".

Durante sua viagem à Mongólia, Putin fez uma parada na república siberiana de Tuva para educar crianças sobre o novo assunto "Discussões sobre Assuntos Críticos", que visa alinhá-las com a agenda política do Kremlin. Putin frequentemente assume o papel de professor principal no primeiro dia de aula nos últimos anos.

Putin repete narrativas familiares

Durante sua apresentação pública, ele ecoou suas afirmações passadas de que o conflito era instrumental para a proteção de sua pátria. "Estamos protegendo não apenas os residentes no Donbass, mas também nosso futuro comum - o futuro da Rússia. Não podemos permitir que estruturas hostis sejam desenvolvidas tão perto de nós que abrigam intenções hostis contra nosso país e tentam consistentemente minar a Rússia", afirmou, se referindo às aspirações da Ucrânia para ingressar na OTAN.

Mais uma vez, ele justificou sua agressão em território estrangeiro, rotulando os soldados ucranianos que participaram da contraofensiva na área de Kursk como "foras da lei" que precisavam ser tratados. Na região de Kursk, as forças ucranianas continuaram a ter a vantagem, principalmente devido ao fracasso da Rússia em retirar tropas do foco principal do ataque em Donetsk para defender-se contra a contraofensiva.

