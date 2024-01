Viva mais tempo com estes pratos das "zonas azuis" da América

A ilha italiana da Sardenha foi onde um dos primeiros grupos de centenários foi estudado - em breve, foram descobertas pessoas de vida longa semelhantes em Ikaria, na Grécia; Okinawa, no Japão; Nicoya, na Costa Rica; e Loma Linda, na Califórnia.

9 características comuns das zonas azuis

As pessoas das zonas azuis caminham, fazem jardinagem e andam de bicicleta no seu quotidiano. São próximas dos amigos e da família, têm um objetivo na vida, lidam bem com o stress e são frequentemente membros de um grupo social ou religioso. Têm uma alimentação à base de plantas e deixam de comer antes de estarem saciados.

Dan Buettner, o primeiro a trazer as zonas azuis para a consciência pública com os seus artigos da National Geographic e, mais tarde, com os seus livros, não gosta de chamar ao padrão alimentar da zona azul uma "dieta". Em vez disso, é parte de um estilo de vida saudável, disse Buettner, que ele acredita que qualquer pessoa pode copiar, não importa onde viva e coma - mesmo em culturas altamente processadas e obcecadas por alimentos, como os Estados Unidos.

"O padrão alimentar da zona azul é composto por 98% de alimentos à base de plantas - alimentos integrais e ricos em hidratos de carbono. Mas apenas hidratos de carbono complexos, não os hidratos de carbono simples como os snacks salgados, as barras de chocolate e os refrigerantes", disse Buettner à CNN. "Se dissermos hidratos de carbono, as pessoas ficam horrorizadas, mas os alimentos mais saudáveis do nosso sistema alimentar são os hidratos de carbono complexos".

Os hidratos de carbono complexos, como o feijão, as ervilhas, os legumes e os cereais integrais, fornecem vitaminas, minerais e fibras que podem faltar nos alimentos processados e refinados. Além disso, são digeridos mais lentamente e a fibra ajuda-o a sentir-se saciado durante mais tempo, de acordo com a American Heart Association.

O que são as zonas azuis nos EUA?

Com a ajuda de investigadores, Buettner passou dezenas de horas à procura de uma réstia de azul nos alimentos tradicionais trazidos para os Estados Unidos. Encontrou-a, mas não na sua própria linhagem.

"Afinal, os meus antepassados europeus não trouxeram uma dieta de longevidade", disse Buettner. Em vez disso, foram os africanos, asiáticos, latinos e nativos americanos "que comeram uma dieta que é quase um toque morto para o estilo da zona azul".

Buettner transformou suas descobertas em um livro de receitas, "The Blue Zones American Kitchen: 100 Recipes to Live to 100".

"Tentei ser muito preciso, olhando para os dados, para descobrir exatamente o que as pessoas nas zonas azuis comiam", disse Buettner. "Os cinco pilares de qualquer dieta de longevidade, incluindo a zona azul, são os cereais integrais, os legumes da época, os tubérculos, as nozes e os feijões. De facto, eu defendo que a pedra angular de uma dieta de longevidade é o feijão".

A alimentação da zona azul é semelhante à do estilo mediterrânico, vencedor de medalhas de ouro anuais como melhor dieta global para a saúde. Mas também existem diferenças entre um padrão alimentar da zona azul e o do Mediterrâneo, disse Buettner.

"As pessoas nas zonas azuis não comem tanto peixe como a dieta mediterrânica prescreve, apenas três vezes por semana e apenas 3 onças", disse ele. "A carne é consumida apenas cinco vezes por mês. Não há leite de vaca em nenhuma zona azul".

Em vez disso, as pessoas comem queijos de cabra e de ovelha, como o feta e o pecorino.

O que há na zona azul?

Uma das receitas mais impressionantes do livro é feita com batata-doce roxa, que Buettner considera um alimento básico essencial para a longevidade das pessoas na zona azul de Okinawa.

"Até 1975, a dieta dos okinawanos era composta de batata-doce roxa", disse ele. "Eu diria que isso produziu a população mais longeva da história da humanidade".

As receitas da zona azul também foram encontradas na cozinha Gullah Geechee, um método de cozinhar desenvolvido por descendentes de africanos escravizados que se estabeleceram nas Ilhas do Mar da Geórgia, Flórida, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Os guisados e as sopas podem ser engrossados com sementes de benne, uma versão herdada das sementes de sésamo trazidas nos navios negreiros.

Não há carne em nenhuma receita do livro de receitas, incluindo um "peito" feito de seitan, um substituto de carne à base de plantas que imita o sabor e a textura do frango. O seitan e todas as outras receitas foram testadas pelo pai de Buettner, Roger, que adora carne e batatas e viajou com ele por todo o país.

Para além de incluir receitas com ingredientes pouco conhecidos, Buettner encheu o seu livro de receitas com histórias de chefes que fazem e promovem a cozinha ancestral.

O chefe senegalês Serigne Mbaye, que dá um toque crioulo aos pratos do seu país natal no seu restaurante de Nova Orleães, contou a Buettner a história de como os comerciantes de escravos obrigaram os seus antepassados escravizados a comer feijão-frade e óleo de palma.

Porquê? Precisavam de ter, pelo menos, 125 quilos para poderem ser enviados para as Américas. Se os escravos não comessem e não ganhassem peso, disse Mbaye, eram abatidos. Em sua homenagem, Mbaye criou uma versão mais saborosa de uma "última refeição", utilizando legumes frescos e especiarias adicionais.

Para quem possa achar que estas 100 receitas dão demasiado trabalho a fazer no mundo acelerado de hoje, Buettner salientou que muitas podem ser preparadas em 20 minutos ou em qualquer panela de pressão programável.

"A maioria das refeições de uma só panela que tenho no livro também congela muito bem", disse ele. "E quando quiser outra refeição rápida, puxe-a para fora e coloque-a no micro-ondas, e terá uma refeição cheia de carboidratos complexos, micronutrientes e toda uma variedade de fibras.

"E custa menos de 2 dólares por porção, faz-nos sentir melhor e, segundo o meu pai, sabe muito melhor do que um pequeno hambúrguer", acrescentou Buettner. "O que é que se pode perder?

Fonte: edition.cnn.com