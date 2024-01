Tipos de varíola major

Factos rápidos sobre a varíola

Comum - a mais comum, 85% dos casosModificada - ligeira e ocorre em pessoas que foram vacinadasFlata - ocorre mais frequentemente em crianças e é geralmente fatalHemorrágica - ocorre mais frequentemente em adultos; é grave e geralmente fatal

Factos

A varíola é transmitida através do contacto prolongado face a face, ou do contacto direto com fluidos corporais infectados ou objectos contaminados.

Os insectos e os animais não transmitem a varíola.

O período de incubação é, em média, de 10 a 14 dias (mas pode variar entre sete e 19 dias) após a exposição. Nesta altura, os indivíduos não são contagiosos.

Os sintomas iniciais incluem febre alta, fadiga e dores de cabeça e nas costas. Em dois ou três dias, surge uma erupção cutânea caraterística que se destaca na face, nos braços e nas pernas. A erupção começa com lesões vermelhas planas que evoluem ao mesmo ritmo. As lesões tornam-se cheias de pus e começam a formar crostas no início da segunda semana. Formam-se crostas que se separam e caem ao fim de cerca de três a quatro semanas.

A maioria dos doentes com varíola recupera, mas a morte ocorre em cerca de 30% dos casos.

Década de 1950- Em todo o mundo, são registados 15 milhões de casos de varíola por ano.

1977- O último caso de varíola de ocorrência natural no mundo ocorre na Somália.

1979- A varíola cumpre os critérios de erradicação ao não registar casos naturais durante dois anos.

1980 - A Organização Mundial de Saúde anuncia a erradicação oficial da varíola.

2008 - De acordo com um estudo publicado no American Journal of Medicine, "os investigadores descobriram que a proteção vitalícia é obtida com apenas uma vacinação, mesmo quando essa vacinação ocorreu há 88 anos".

2014 - Seis frascos contendo o vírus da varíola são encontrados numa sala de armazenamento não utilizada no campus de Bethesda, Maryland, da Food and Drug Administration. Testes posteriores mostram que pelo menos dois dos frascos, datados de 1954, contêm o vírus vivo. Existem apenas dois repositórios autorizados para stocks de variola, o vírus que causa a varíola: os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças em Atlanta e o Centro de Investigação Estatal Russo de Virologia e Biotecnologia em Koltsovo.

2016 - A mais antiga amostra conhecida do vírus da varíola, causador da varíola, foi encontrada no ADN de uma múmia de criança do século XVII, numa cripta por baixo de uma igreja lituana, de acordo com um estudo publicado na revista Current Biology. A descoberta encurta o período de tempo durante o qual a varíola pode ter afetado os seres humanos.

2018 -A FDA dos EUA anuncia a aprovação do primeiro medicamento para tratar a varíola. A aprovação do TPOXX, um tratamento antiviral de pequenas moléculas, da SIGA Technologies Inc., foi acelerada devido a preocupações com o bioterrorismo e a utilização de vírus como arma.

Vacina contra a varíola

Em pessoas expostas à varíola, a vacina pode diminuir a gravidade ou prevenir a doença quando administrada dentro de três a quatro dias após a exposição.

Em casos raros, a exposição ao agente patogénico vaccinia presente na vacina pode causar complicações graves. As pessoas em maior risco são as que têm o sistema imunitário comprometido e as pessoas com determinadas doenças de pele que podem ser mais sensíveis ao vírus da vacina.

A maioria dos americanos com menos de 40 anos não foi vacinada. O último caso de varíola nos Estados Unidos ocorreu em 1949, e a vacinação de rotina foi interrompida em 1972. Alguns médicos e militares ainda são vacinados.

Fonte: edition.cnn.com