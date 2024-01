A aquisição de aparelhos auditivos pode ajudá-lo a viver mais tempo, segundo um novo estudo

Usar aparelhos auditivos, se precisar deles, pode ajudar a protegê-lo de uma morte prematura, de acordo com um novo estudo publicado na quarta-feira na revista The Lancet Healthy Longevity.

"O que descobrimos foi que havia um risco 24% menor de mortalidade para as pessoas que usam aparelhos auditivos", disse a Dra. Janet Choi, professora assistente de otorrinolaringologia clínica - cirurgia de cabeça e pescoço da Keck School of Medicine da University of Southern California e otorrinolaringologista da Keck Medicine of USC.

O estudo analisou os dados de 10.000 pessoas - mais de 1.800 das quais foram identificadas como tendo perda auditiva - e acompanhou a sua mortalidade entre 1999 e 2012.

Cerca de 237 das pessoas com perda auditiva declararam usar aparelhos auditivos pelo menos uma vez por semana, enquanto 1.483 declararam nunca usar aparelhos auditivos, segundo a pesquisa.

Não houve diferença no risco de morte durante o período de pesquisa entre pessoas que usavam aparelhos auditivos ocasionalmente e aqueles que nunca usaram, mas os utilizadores regulares tinham um risco significativamente menor, revelou o estudo.

E esse risco de mortalidade era menor para os utilizadores de aparelhos auditivos, independentemente de factores como idade, etnia, rendimento, educação, histórico médico e grau de perda auditiva, segundo o estudo.

Cerca de 30 milhões de pessoas com 12 anos ou mais nos Estados Unidos têm perda auditiva em ambos os ouvidos, segundo o National Institute on Deafness and Other Communication Disorders.

Mas apenas cerca de 15% das pessoas que poderiam beneficiar de aparelhos auditivos os utilizam, segundo um estudo realizado em abril.

"O (novo) estudo sublinha o papel crítico da abordagem dos factores de risco modificáveis, não apenas para benefícios imediatos para a saúde, mas como uma estratégia potente para aumentar a longevidade e o bem-estar geral", disse o Dr. Thomas Holland, médico cientista do Rush Institute for Healthy Aging, por e-mail. Holland não esteve envolvido na investigação.

Felizmente, estão agora disponíveis aparelhos auditivos de venda livre e o estudo de abril mostra que podem ser tão eficazes como os que são adaptados por um audiologista.

Porque é que os aparelhos auditivos são tão úteis

O último estudo acrescenta mais apoio ao entendimento de que a perda auditiva e a longevidade estão relacionadas, mas ainda há dúvidas sobre o porquê disso, disse Choi.

"Este é um estudo de associação. Não analisámos particularmente o mecanismo subjacente a estas associações", afirmou.

Mas existem algumas hipóteses sobre o porquê da associação entre aparelhos auditivos e longevidade.

Estudos anteriores mostraram uma ligação entre a perda auditiva e a fragilidade, e há provas de que a perda auditiva não tratada pode afetar o isolamento social, a demência e o declínio da atividade física e da função cognitiva, disse Choi.

"Há também alguns estudos que mostram que a privação auditiva em si - não obter som suficiente - pode ter um impacto negativo nas estruturas cerebrais", acrescentou.

Fazer um exame

O crescente número de estudos mostra que, se notar uma diferença na sua audição, deve ir fazer um exame, disse Choi.

A perda de audição não deve ser "considerada como algo relacionado com uma parte normal do envelhecimento e não há nada que seja necessário fazer", acrescentou. "Vão surgir ainda mais estudos que mostrarão que os aparelhos auditivos são úteis e têm um impacto positivo. E todos sabemos que, no final do dia, ajudam realmente na comunicação e na qualidade de vida dos doentes."

Se tem perda de audição, experimente pelo menos os aparelhos auditivos, especialmente com as melhorias significativas na tecnologia, afirmou Choi.

"Muitas pessoas não estão a usar aparelhos auditivos porque não querem parecer mais velhas", acrescentou. "Não querem ser associadas à deficiência, mas não tem de ser assim."

É importante ser proactivo quando se trata de abordar os riscos para a saúde, especialmente quando são tão facilmente modificáveis como o uso de aparelhos auditivos, disse Holland.

Trabalhe em estreita colaboração com os seus médicos e mantenha-se a par dos check-ups enquanto monitoriza o seu sono, exercício, nutrição, ingestão de álcool, pressão arterial e açúcar no sangue para uma vida mais longa e saudável, acrescentou.

"Ao promover uma parceria com o seu prestador de cuidados de saúde e ao adotar um estilo de vida que dá prioridade a estes factores, está a capacitar-se para construir uma base sólida para um bem-estar e uma vitalidade duradouros", afirmou Holland.

Fonte: edition.cnn.com