"Verifique o batimento cardíaco, está ficando azul": Captura de vídeo demonstra trágica interação entre homem epiléptico de Indiana e pessoal de emergência

Frequentemente, eles intervinham para ajudar devido às suas convulsões: Eles o ajudavam a se acalmar, ofereciam água ou bebidas esportivas e, em alguns casos, entravam em contato com os serviços de emergência.

Em 8 de setembro, após várias convulsões, sua avó entrou em contato com os serviços de emergência, solicitando ajuda em sua residência próxima a DeMotte, Indiana. No entanto, o que começou como uma interação de rotina com os delegados do condado de Jasper e os técnicos de emergência médica (EMTs) de Keener Township terminou tragicamente.

O departamento do xerife liberou imagens da câmera do corpo em 10 de setembro, mostrando os delegados algemando-o e mantendo-o imobilizado por mais de 20 minutos enquanto ele pedia ajuda e protestava.

Membros da família podiam ser ouvidos pedindo que ele permanecesse calmo e explicando aos delegados que o homem de 26 anos havia sofrido recentemente uma convulsão, deixando-o confuso.

A situação piorou quando Earl recebeu injeções de sedativos, o que o deixou inconsciente. Dentro de meia hora de sua chegada, ele parou de respirar, o que exigiu ressuscitação. Ele foi posteriormente transportado para um hospital e colocado em suporte de vida, onde faleceu dois dias depois.

As investigações sobre a morte de Earl estão sendo conduzidas pela Polícia Estadual de Indiana, que se recusou a comentar sobre a investigação em andamento. O escritório do xerife do condado de Jasper autorizou a liberação das imagens da câmera do corpo com a aprovação da polícia estadual.

Os resultados da autópsia e da triagem toxicológica de Earl ainda não foram divulgados, de acordo com os advogados da família.

Em um comunicado anunciando o lançamento do vídeo, o escritório do xerife do condado de Jasper explicou:

"Não estamos tirando nenhuma conclusão sobre as ações de qualquer pessoa envolvida neste incidente. Achamos importante que nossa comunidade receba todas as informações necessárias para avaliar independentemente a situação. O Sr. Earl estava no meio de uma emergência médica e apresentava sérias resistências mentais e físicas aos profissionais médicos no local. Nossa responsabilidade era proteger o Sr. Earl de si mesmo ou dos técnicos de emergência médica enquanto eles prestavam assistência médica."

A morte de Earl reacende o debate sobre os encontros fatais entre as forças policiais e os civis, especialmente à luz de várias mortes recentes de homens negros desarmados e os subsequentes pedidos de reforma policial.

Em uma conferência de imprensa na semana passada, antes do lançamento do vídeo, o advogado de direitos civis Ben Crump, que representa a família de Earl, prometeu:

"Para qualquer cliente que morra sob custódia policial, prometo que iremos buscar a verdade sobre as circunstâncias de sua morte."

O advogado de direitos civis Ben Crump prometeu justiça em nome de qualquer cliente que morra sob custódia policial, dizendo que não importa se a pessoa é preta ou branca, enfatizando que os casos de "não consigo respirar" e mortes subsequentes sob custódia policial merecem maior escrutínio.

Connie Widner, avó de Earl, expressou pesar por ter ligado para os serviços de emergência, acreditando que eles falharam ao ajudar seu neto.

"Este incidente começou quando Earl teve uma convulsão na casa de sua irmã. Os paramédicos foram chamados, com alguns deles chegando eventualmente à sua casa à noite. Os delegados não tiveram nenhum problema naquele dia", compartilhou Widner durante uma conferência de imprensa na semana passada.

Widner revelou que Earl sofreu mais duas convulsões depois que voltou para casa e decidiu ligar novamente para os serviços de emergência. As imagens da câmera do corpo mostram um delegado intervindo, lutando com Earl e colocando-o em algemas por uma suposta resistência menor.

O vídeo não fornece contexto claro para as ações do delegado. Os técnicos de emergência médica discutiram a administração de sedativos, já que os tiros não pareciam ter efeito.

À medida que a luta com os primeiros respondentes continuava, os membros da família pediam aos oficiais que parassem e prestassem assistência médica a Earl.

Momentos depois, Earl ficou inconsciente, e os membros da família pediram ajuda, com Miracle Gawlinski, tia de Earl, pedindo aos técnicos de emergência médica que sentissem o pulso dele.

A situação piorou rapidamente à medida que surgiram preocupações sobre o uso potencial de substâncias ilícitas, com os técnicos de emergência médica discutindo a administração de cetamina. No entanto, eles não receberam aprovação do hospital antes de prosseguir, deixando a família de Earl no escuro sobre os medicamentos administrados a ele.

Quarenta e cinco minutos depois, os técnicos de emergência médica confirmaram que Earl não tinha pulso e iniciaram os procedimentos de ressuscitação. Ele foi posteriormente transportado para um hospital e colocado em suporte de vida, acabando por falecer dois dias depois.

Em um comunicado da família lançado após o lançamento das imagens da câmera do corpo, a família de Earl expressou seu desejo de transparência e uma investigação aprofundada em sua morte trágica.

"Estamos compartilhando estas imagens como parte de nossa busca pela justiça e pelas respostas, mas não nos traz nenhum conforto testemunhar os últimos momentos de nosso ente querido. Apesar dos vídeos dolorosos e da dor infinita que sentimos, continuaremos a orar pela memória de Earl e pela verdade que prevaleça", dizia o comunicado da família.

As imagens mostram os primeiros respondentes tentando reviver Earl por mais de 10 minutos. Em um comunicado, o departamento do xerife do condado de Jasper anunciou que Earl ficou inconsciente, foi transportado para o hospital e acabou falecendo. O comunicado não entrou em detalhes sobre a possível administração de relaxantes.

O comunicado do xerife também acusou o advogado da família de Earl de propagar "fabricações odiosas sobre as ações de nossos delegados".

Durante uma conferência de imprensa anterior, Crump e seu conselheiro associado, Stephen Wagner, sugeriram que os delegados agiram inapropriadamente com um indivíduo em um "estado pós-convulsivo" e aplicaram "força desproporcional".

"Até que os primeiros respondentes entendam que você não trata um paciente com convulsão ou um paciente autista ou alguém passando por uma crise de saúde mental como um criminoso, até eles entenderem isso e responderem adequadamente, haverá mais dessas conferências de imprensa", disse Wagner.

Após uma convulsão, um indivíduo pode apresentar sintomas como confusão, cansaço, ansiedade e frustração. Esta fase é conhecida como "pós-convulsiva" e, segundo a Mayo Clinic, a recuperação pode levar várias horas para algumas pessoas.

Em 2023, o Fundo de Defesa Legal contra a Epilepsia Jeanne A. Carpenter, da Fundação de Epilepsia, colaborou com a Faculdade de Medicina da Morehouse para educar oficiais de aplicação da lei sobre como lidar com uma pessoa que acabou de sofrer uma convulsão.

"Este tipo de treinamento para oficiais de aplicação da lei e primeiros responders deveria ser prática padrão", disse Allison Nichol, diretora sênior de advocacy legal do Fundo.

Infelizmente, Nichol não pôde fornecer informações sobre a situação de Earl, mas confirmou que "os oficiais de aplicação da lei podem e frequentemente interpretam o que observam como uso excessivo de substâncias ou embriaguez - o que é comum em emergências. Eles frequentemente não consideram a possibilidade de essa pessoa estar em um estado pós-convulsivo".

Nichol afirmou que recebe várias ligações por semana de profissionais jurídicos e pessoas com epilepsia que tiveram "interações desfavoráveis" com a aplicação da lei após uma convulsão.

"Mesmo sabendo que uma pessoa tem epilepsia ou está tendo uma convulsão, isso não garante uma resposta adequada à situação. Isso realmente requer algum treinamento", ela concluiu.

Para a família Earl, buscar justiça para Rhyker começa pela prevenção de incidentes como esse.

"Ele sempre estava deitado de bruços, pedindo ajuda, mas não havia nada que pudéssemos fazer", lamentou Widner. "E não queremos que isso aconteça com mais ninguém, porque se aconteceu conosco, pode acontecer com qualquer um."

Os membros da família continuaram a pressionar os delegados para fornecer assistência médica, explicando que Earl estava em um estado pós-convulsivo. Apesar disso, a situação piorou.

Infelizmente, Connie Widner, avó de Earl, sente que sua ligação para os serviços de emergência pode ter levado, em última instância, à morte trágica de Earl, já que eles consideraram a resposta como menos do que útil.

Leia também: