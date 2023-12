Verificação dos factos: Os juízes do Supremo Tribunal do Colorado são "não eleitos", como afirma o Partido Republicano?

"Precisamos de eleições em que possamos confiar, em que possamos acreditar", disse o candidato presidencial do Partido Republicano, Vivek Ramaswamy, num evento de campanha em Mason City, Iowa. "Isso significa que sim, que juízes não eleitos não vão decidir a torto e a direito em todo o estado quem vai a votos e quem não vai".

O deputado do Partido Republicano Mike Waltz, da Flórida, também criticou os "juízes não eleitos" por emitirem uma decisão "lixo" em um post de mídia social na quarta-feira. E o pesquisador de Trump, Jim McLaughlin, disse ao Politico que o caso foi decidido por "um bando de juízes não eleitos e de esquerda". O tenente-governador do Missouri, Mike Kehoe, também disse que "juízes liberais não eleitos" não deveriam determinar quem pode ser presidente.

Factos em primeiro lugar:Estes comentários não são inteiramente exactos. No Colorado, os juízes do Supremo Tribunal são inicialmente nomeados pelos governadores, mas depois têm de enfrentar os eleitores, concorrendo em eleições de retenção a nível estatal. Os eleitores do Colorado optaram anteriormente por manter os quatro juízes que faziam parte da maioria de 4-3 que decidiu contra Trump.

Todos os sete juízes do Supremo Tribunal do estado foram nomeados por governadores democratas, o que se tornou um ponto de crítica da campanha de Trump após a decisão.

Os juízes têm um mandato inicial de dois anos - e depois os eleitores do Colorado decidem, numa votação de sim ou não, se querem mantê-los para um mandato subsequente de 10 anos, de acordo com a lei estadual. Isto é diferente do que acontece nalguns estados, em que os juízes concorrem frente a frente com um candidato judicial da oposição.

Seis dos sete juízes do Colorado ganharam eleições de retenção em todo o estado para permanecer no banco. O sétimo foi nomeado em 2021 e estará nas urnas no próximo ano.

Da opinião da maioria no caso Trump, a juíza Melissa Hart foi retida em 2020 com 75% dos votos, o juiz Richard Gabriel foi retido em 2018 com 74%, o juiz William Hood foi retido em 2016 com 71% e a juíza Monica Márquez foi retida em 2014 com 68%.

Entre os dissidentes, o juiz Brian Boatright foi retido em 2014 com 69% dos votos e o juiz Carlos Samour foi retido em 2020 com 73%. A Juíza Maria Berkenkotter, que também dissentiu, assumiu o cargo em 2021 e será eleita no próximo ano, juntamente com Boatright e Márquez, que estão a chegar ao fim dos seus mandatos de 10 anos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com