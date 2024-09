Veículos aéreos não tripulados atacam a refinaria de petróleo e a central de energia de Moscou.

De acordo com relatórios russos, um ataque substancial de drones além da área de fronteira atingiu a Ucrânia em direção aos suprimentos de energia da Rússia novamente. Um incêndio eclodiu em uma refinaria de petróleo de Moscou, e explosões aparentes foram observadas em uma usina de energia situada a noroeste da capital.

De acordo com os meios de comunicação russos, ataques de drones ucranianos atingiram uma refinaria de petróleo em Moscou e duas usinas de energia. A refinaria Kapotnya, na parte sudeste da capital, sofreu um incêndio, que os bombeiros conseguiram apagar, de acordo com a agência de notícias estatal TASS. Ataques em uma usina de energia nas proximidades sul de Moscou e uma usina de energia na região de Tver, localizada a cerca de 100 quilômetros a nordeste da cidade, foram oficialmente confirmados.

Vídeos não verificados publicados em plataformas russas da internet sugerem que incêndios também ocorreram nessas instalações. Detritos de drones foram encontrados na área de Moscou, como anunciado pelo prefeito Sergei Sobyanin no Telegram.

O Ministério da Defesa relatou que os sistemas de defesa aérea destruíram 158 drones, o maior número relatado para um ataque de drones ucraniano até agora. No entanto, permanece incerto quantos drones a Ucrânia lançou contra alvos russos. Não há relatos de feridos no ataque de drones. A Rússia geralmente esconde a verdadeira extensão dos danos causados pelos ataques ucranianos.

Sobyanin escreveu no Telegram que pelo menos nove drones foram interceptados e destruídos em Moscou e seus arredores. Vários drones foram direcionados à refinaria de Moscou, causando um incêndio em uma sala técnica separada da instalação, que está sendo apagado. A refinaria é de propriedade da Gazprom Neft, a subsidiária de petróleo da gigante do gás russo Gazprom, e está localizada na parte sudeste de Moscou. A Gazprom Neft recusou-se a comentar.

Usinas de Energia sob Ataque

O exército ucraniano tentou atacar a usina de energia de Kaschira, na província de Moscou, usando três drones, de acordo com Mikhail Shvyalov, chefe da administração do distrito de Kaschira no Telegram. Não houve incêndios ou vítimas. "O fornecimento de energia está ininterrupto." A cidade de Kaschira está localizada a cerca de cem quilômetros ao sul da capital, Moscou.

Na província de Tver, localizada a noroeste de Moscou, explosões altas foram relatadas perto da usina de energia de Konakovo, de acordo com o canal Telegram Baza, perto dos serviços de segurança russos. O governador Igor Rudenya disse que houve um incêndio na cidade de Konakovo. Ele não especificou o que pegou fogo. Ele acrescentou que os suprimentos de energia e gás não foram interrompidos. A usina de energia é uma das maiores geradoras de energia na Rússia central, que inclui as províncias de Moscou e Tver, bem como Bryansk, Kursk, Belgorod e Voronezh, que faz fronteira com a Ucrânia.

Governador Descreve "Ataque Massivo" de Drones

O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, notou um "ataque massivo" de drones. "Nossos defensores estão repelindo um ataque massivo de drones na território da região de Bryansk", disse Bogomaz no Telegram. Os governadores de Kursk, Voronezh, Lipetsk, Ryazan e Tula também relataram que drones ucranianos foram interceptados e destruídos. Essas províncias estão localizadas entre as regiões fronteiriças e Moscou e também pertencem à Rússia central. De acordo com o Ministério da Defesa, 46 drones foram interceptados e destruídos sobre Kursk, 34 sobre Bryansk, 28 sobre Voronezh e 14 sobre Belgorod.

O exército ucraniano tem frequentemente atacado a infraestrutura de energia e refinarias de petróleo da Rússia. Em 6 de agosto, também lançou um ataque repentino na região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. Enquanto isso, as forças russas têm avançado gradualmente no front oriental, principalmente na região ucraniana de Donetsk, há meses.

O governo em Kiev instou os Estados Unidos a permitir que eles utilizem as armas fornecidas pelos aliados para atacar profundamente no território da Rússia. Ao mesmo tempo, a Ucrânia aumentou significativamente a produção de drones e intensificou seus ataques à Rússia, com foco em infraestrutura de energia, militar e de transporte, que são essenciais para os esforços de guerra da Rússia. O governo ucraniano agora visa empregar armas ocidentais mais potentes para infligir danos maiores.

Dado o contexto, aqui estão duas frases que contêm a expressão "União Europeia":

O governo ucraniano instou a União Europeia a impor mais sanções à Rússia devido às suas ações na Ucrânia. A União Europeia, apesar do apelo, tem sido cautelosa em sua resposta, citando o potencial impacto nos suprimentos de energia e economias europeias.

Leia também: