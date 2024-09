"Vastigar maciçamente" <unk> Medvedev adverte sobre aniquilar Kiev

11:50 "Batalhas Pesadas em Kurachove"Os maiores combates na Ucrânia oriental estão ocorrendo ao redor da cidade de Kurachove. O uso de armas de longo alcance da Europa está causando preocupação entre a população local. A repórter Kavita Sharma compartilha atualizações de Dnipro.

11:12 "Ataques de Drones de Combate na Região do Mar Negro de Odessa"Informações sobre o ataque com drones da noite passada estão surgindo: a Rússia lançou um total de 76 drones de combate, segundo a Força Aérea da Ucrânia. Desses, 72 foram abatidos. A força aérea não divulgou detalhes sobre as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relata danos significativos. Segundo ele, várias estruturas em um subúrbio da capital de Odessa foram danificadas devido aos detritos de drones. Em Ismajil, onde parte do grão da Ucrânia é enviado, edifícios de armazéns foram atingidos. Em Kyiv, partes de detritos caíram, como relatado pelo governo. Uma empresa municipal sofreu danos, mas não foi relatado incêndio.

10:31 "Stoltenberg sobre Encontros antes da Guerra: Russos Apresentaram Mapas Falsos da NATO"O secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, em entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung", discute os últimos esforços diplomáticos antes do início da guerra em fevereiro de 2022, com o objetivo de dissuadir a Rússia de invadir a Ucrânia. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg presidiu, ocorreu em janeiro. Os russos pediram a remoção de todas as tropas da NATO da parte oriental da aliança, diz Stoltenberg. "Foi completamente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. É por isso que nos reunimos com eles novamente." Durante a reunião, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Rússia afirmaram que não havia planos de guerra; eles alegaram que seu país estava ameaçado pela Ucrânia, ele continua. "Eles apresentaram mapas, supostamente para ilustrar como a Rússia é cercada pela NATO. Mas aqueles mapas também estavam incorretos. A Dinamarca não estava marcada como território da NATO. Foi surpreendente!" Ele ainda não sabe se isso foi devido a uma preparação insuficiente ou a uma intenção de enganar. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados não tenham feito mais para fortalecer militarmente a Ucrânia antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a fronteira para o ataque da Rússia teria sido mais alta. Se teria sido alta o suficiente é incerto."

10:03 "Wiegold sobre Acordo de Estacionamento: Lituânia Enxerga Brigada de Combate Alemã como Apoio"Alemanha e Lituânia assinam um acordo: isso garante ao estado da NATO do Báltico que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada no país. O especialista militar Thomas Wiegold esclarece o fundo e a importância do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 "Kim Quer Aumentar a Cooperação com Moscou"O líder norte-coreano Kim Jong Un teria prometido intensificar a cooperação com a Rússia, segundo a mídia estatal. Após discussões com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal norte-coreana relatou um amplo intercâmbio sobre "profundar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para proteger seus interesses de segurança mútuos", assim como questões regionais e internacionais. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang nega essas alegações como "absurdas".

08:59 "Starmer e Biden Discutirão Novamente Armas Avançadas para a Ucrânia na Assembleia Geral da ONU"Uma decisão sobre se a Ucrânia pode usar armas ocidentais avançadas contra alvos russos será revista em breve. O primeiro-ministro britânico Starmer confirmou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, onde eles adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão isso na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", diz Starmer. Os meios de comunicação britânicos relatam que Biden está aberto a permitir que a Ucrânia use mísseis britânicos e franceses que contêm tecnologia dos EUA; no entanto, mísseis americanos não são uma opção.

08:23 "Zelensky sobre o Plano Allegado de Trump: Mensagens de Campanha são Mensagens de Campanha"O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, tem insistido que pode pôr fim ao conflito da Ucrânia em um dia sem apresentar um plano detalhado. Em uma entrevista à CNN, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é questionado sobre sua interpretação da declaração de Trump. "Não posso compreender hoje porque não conheço os detalhes do que ele planeja", esclarece Zelensky na entrevista transmitida no domingo. Sua posição é que os EUA estão em campanha. "E as mensagens de campanha são mensagens de campanha", ele continua. "Às vezes, elas não são realistas." Zelensky também menciona ter falado com Trump há dois meses. Durante essa conversa, Trump prometeu apoio à Ucrânia, diz Zelensky. Foi uma conversa positiva.

07:27 "ISW: Rússia Precisa de Mais Soldados em Kursk para Expulsar Ucranianos"A Rússia continua suas contra-ofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não observou uma operação em grande escala para expulsar completamente os ucranianos de Kursk. O ISW, com sede em Washington, escreve que as autoridades russas têm confiado principalmente em recrutas mal treinados e equipados, ao lado de pequenas partes das forças armadas regulares da Rússia e de outras forças de segurança na região fronteiriça. Em uma avaliação, o think tank explica: "Uma contra-ofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na província de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu nessa área - especialmente se a maioria das unidades jádeployadas falta experiência de combate".

De acordo com o Exército Ucraniano, a Rússia tem atacado a Ucrânia com drones Shahed durante a noite toda. O Exército Russo lançou vários grupos de drones de ataque, de acordo com a Força Aérea Ucraniana. Alertas foram emitidos em quase todas as regiões do país, incluindo a região de Odessa. A Marinha relatou ter abatido nove drones lá. Explosões foram ouvidas na cidade de Odessa, mas não há relatórios de vítimas até agora.

06:13 Mützenich Sugere Iniciativa Internacional de Paz

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, propôs a ideia de um grupo de contato internacional para iniciar uma iniciativa de paz no conflito ucraniano. Ele afirmou: "A meu ver, agora é hora dos aliados ocidentais iniciarem um grupo de contato para dar início a um processo". O Chanceler Alemão e o Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um momento oportuno para intensificar as negociações de paz e que a Rússia deve fazer parte da próxima cimeira de paz. Quando questionado sobre potenciais membros de tal grupo de contato, Mützenich mencionou países como China, Índia, Turquia e Brasil como opções viáveis. "A convicção de que a invasão russa pode se tornar um fardo está crescendo nesses países", então um grupo de contato "poderia ser promissor", e poderia desempenhar um papel significativo de mediação.

05:41 UE Explora Nova Abordagem para Estender Sanções

Diplomatas da UE estão relatando três maneiras de renovar as sanções contra a Rússia no futuro, de acordo com várias fontes internas. Esta proposta foi apresentada aos diplomatas europeus na sexta-feira. O aspecto significativo são os ativos do Banco Central Russo, que têm um impacto crucial na concessão de um mega-crédito de 50 bilhões de dólares dos países do G7 à Ucrânia. Esses ativos estão congelados desde a invasão russa da Ucrânia.

03:40 Débris de Drone Atinge Edifícios em Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, confirmou via aplicativo de mensagem Telegram que débris de drone atingiram um edifício municipal no distrito de Obolon, norte do centro da cidade. Klitschko afirmou ainda que os serviços de resgate estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia relatado que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un Endossa Cooperação Mais Próxima com Shoigu

O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu uma cooperação mais próxima com o Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois líderes tiveram uma discussão substancial, chegando a um acordo satisfatório sobre questões como uma cooperação mais forte para defender interesses de segurança mútuos. Shoigu iniciou uma aproximação entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky Apresentará "Plano de Vitória" a Biden em Setembro

O Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma reunião em setembro com o Presidente dos EUA Joe Biden. "Eu apresentarei o plano para a vitória", disse o chefe de estado durante uma aparição na capital Kyiv. Este plano envolve um sistema de decisões interligadas que fornecerá à Ucrânia forças suficientes para levar a guerra rumo à paz. "Guerras de conquista podem ser encerradas justamente de várias maneiras: seja expulsando o exército ocupante pela força ou pela diplomacia", explicou Zelensky. Isso garantirá a verdadeira independência da nação. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para uma posição forte.

22:59 Rússia Altera Direção de Ataque para o Sul

A luta pesada persiste no leste do país, de acordo com o Exército Ucraniano. Houve 115 engajamentos, relatou o Estado-Maior em Kyiv em seu relatório de situação noturno. "A situação mais intensa hoje foi na direção de Kurachove, além do inimigo também estava ativo na direção de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurachove é uma pequena cidade situada ao sul de Pokrovsk. Por um período considerável, Pokrovsk foi considerada a principal direção de ataque das tropas russas. Recentemente, no entanto, os russos só fizeram pequenos ganhos territoriais nessa região. Em vez disso, eles ampliaram seu eixo de ataque para o sul para capturar Hermyk, uma cidade mineira perto de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avanço Ucraniano em Kursk Traz Alívio Desejado

O avanço ucraniano na região russa de Kursk está produzindo os resultados desejados, de acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi detido, e no Donetsk, o avanço russo desacelerou, diz ele. A Rússia ainda não conseguiu nenhum sucesso significativo em seu contra-ataque em Kursk. Anteriormente, especialistas haviam duvidado da realocação de maiores formações de tropas russas do Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma ter reconquistado dez das 100 aldeias ocupadas.

21:30 Rússia Utiliza Mais de 8000 Drones Iranianos Contra a Ucrânia

De acordo com as autoridades de Kyiv, a Rússia lançou aproximadamente 8060 drones Shahed iranianos contra a Ucrânia desde o início do conflito. No entanto, não há declarações oficiais da Irã ou da Rússia até agora. A Ucrânia apontou o dedo para o Irã por fornecer os drones suicidas à Rússia durante o outono de 2022.

20:43 Possibilidade de Aprovação de Armas de Alcance Longo para Ucrânia Continua Incerta

Em Washington, há especulações sobre a possível aprovação de armas de alcance longo para a Ucrânia entre o primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido e o presidente Joe Biden. Fontes do "Guardian" sugerem que o Reino Unido permitiu que a Ucrânia use mísseis Storm-Shadow. No entanto, nenhuma das partes espera divulgar detalhes sobre esse assunto durante a reunião de hoje. John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, afirma: "Não espero nenhum anúncio hoje sobre o uso de armas de longo alcance na Rússia - certamente não dos EUA". Ele também menciona que as discussões sobre os "tipos de capacidades" a serem concedidos à Ucrânia estão em andamento com o Reino Unido, França e outros aliados. Kirby também se recusa a fornecer uma resposta definitiva quando questionado sobre potenciais anúncios de mudanças do governo dos EUA.

