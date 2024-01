Vários subúrbios de Chicago votam para limitar as descargas não programadas de autocarros de migrantes do Texas

Eis os últimos desenvolvimentos:

Os dirigentes de vários subúrbios de Chicago votaram no sentido de proibir os autocarros de deixarem imigrantes sem aviso prévio nos seus municípios, enquanto as autoridades de Nova Jérsia estão a tentar descobrir como lidar com os autocarros que utilizam os pontos de trânsito no seu Estado para fugir às novas regras destinadas a travar o afluxo de imigrantes à cidade de Nova Iorque.

Frustrados com os "autocarros desonestos" do Texas que deixam milhares de imigrantes, os presidentes das câmaras de Nova Iorque e Chicago, bem como de Denver, tentaram travar o aumento da chegada de imigrantes, exigindo aos operadores de autocarros que coordenassem as chegadas, sob a ameaça de apreensão, multas e mesmo prisão, através de ordens executivas.

Mas na semana desde que a ordem executiva de Nova Iorque começou a limitar quando e onde os imigrantes podem ser deixados, bem como a exigir um aviso prévio por escrito da chegada dos requerentes de asilo, "nem um único autocarro do Texas cumpriu", disse na terça-feira Lisa Zornberg, conselheira-chefe do Presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams.

Agora, os subúrbios de Nova Iorque e Chicago estão a ver os imigrantes a serem deixados nas suas comunidades - e a esgotar os seus recursos.

Sob a direção do governador republicano do Texas, o estado da Estrela Solitária transportou, desde abril de 2022 , mais de 90.000 imigrantes para "cidades-santuário" dirigidas por democratas, incluindo Nova Iorque, Chicago, Filadélfia, Denver, Los Angeles e Washington, DC, de acordo com números divulgados na sexta-feira pelo gabinete do governador Greg Abbott.

Só em dezembro, as autoridades fronteiriças encontraram mais de 225.000 imigrantes ao longo da fronteira entre os EUA e o México, o que representa o maior número mensal registado desde 2000, de acordo com as estatísticas preliminares da Segurança Interna partilhadas com a CNN.

"Prevemos que os números de encontros na fronteira continuarão a flutuar", disse um alto funcionário da administração Biden. "No último ano, assistimos a períodos de aumento de encontros e períodos de diminuição de encontros."

Os subúrbios de Chicago aprovam as suas próprias leis

Nos últimos dias, os legisladores dos subúrbios de Chicago aprovaram novas leis semelhantes à portaria de ônibus na terceira cidade mais populosa do país, que visa agilizar o desembarque de migrantes e impedir que os ônibus deixem os recém-chegados "no meio do tráfego, em esquinas aleatórias e no Aeroporto Internacional O'Hare", disseram autoridades de Chicago.

O Texas enviou mais de 28.000 requerentes de asilo para Chicago desde agosto de 2022, de acordo com os números de sexta-feira do escritório de Abbott.

"Este foi difícil, porque não queremos parecer que não nos importamos, mas temos que seguir em frente e lidar com tudo isso", disse a vereadora Jan Quillman, de Joliet, sobre a lei em sua cidade que foi aprovada por unanimidade.

Três dias antes do Natal, a aldeia de Hinsdale "começou a receber, sem aviso prévio, autocarros cheios de imigrantes do Texas, que eram deixados na principal estação de comboios de Hinsdale ou perto dela, para poderem apanhar o comboio de Hinsdale para Chicago", disse o presidente do conselho de administração da aldeia, Thomas Cauley Jr., na terça-feira, no mesmo dia em que os legisladores aprovaram por unanimidade a restrição da atividade dos autocarros.

As comunidades suburbanas que já adoptaram este tipo de medidas conseguiram evitar que os autocarros de imigrantes utilizassem as suas cidades como pontos de transferência, acrescentou. "O fluxo de autocarros cheios de imigrantes para esses subúrbios parou", disse Cauley. "Os autocarros vão então para os subúrbios que não têm leis."

A maioria das medidas aprovadas pelos subúrbios de Chicago exige um pré-aviso de cinco dias para "serviços de autocarros interurbanos não programados" que transportem pessoas num sentido.

Em Hinsdale, a pena por violação da lei é uma multa de 750 dólares por cada passageiro, e os autocarros podem ser apreendidos e confiscados. A comunidade de Wilmington, a sul de Chicago, aprovou uma lei semelhante na terça-feira, disse o seu presidente da câmara, Ben Dietz.

Embora os dirigentes dos subúrbios de Chicago tenham afirmado que não se conhecem incidentes de segurança pública relacionados com a chegada de imigrantes às suas estações de comboios, as autoridades de Joliet encorajaram os residentes a denunciar quaisquer autocarros que pensem estar a deixar imigrantes.

"Se alguém vir um autocarro que pareça estar a fazer isso, pedimos-lhe que ligue para o 112", disse o Presidente da Câmara de Joliet, Terry D'Arcy, durante a reunião de terça-feira. "Os nossos despachantes estão bem cientes de como lidar com a situação."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com