Vários sinais apontam para ataques de longo alcance em direcção à Rússia.

O Reino Unido teria dado sua aprovação, enquanto os EUA oferecem respostas vagas a consultas. A Ucrânia parece estar à beira de obter permissão para utilizar armas de alcance mais longo de ambas as nações, com alvos em território russo.

Durante uma conferência de imprensa em Varsóvia, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que os EUA estão preparados para modificar sua assistência militar à Ucrânia e "afinar" isso. Quando questionado se os EUA haviam autorizado a Ucrânia a atacar alvos dentro da Rússia com armas ocidentais, Blinken respondeu: "Eu posso garantir que continuaremos fazendo o que temos feito: afinaremos, ajustaremos conforme necessário, incluindo em relação aos recursos disponíveis para a Ucrânia".

Blinken mencionou que havia tido extensas discussões com seu colega britânico, David Lammy, em Kyiv no dia anterior. Essas discussões giravam em torno de como os ucranianos estavam avaliando o campo de batalha e suas necessidades. Essas informações seriam consideradas no futuro. "E, se necessário, ajustaremos", acrescentou Blinken.

De acordo com o "New York Times", o presidente dos EUA, Joe Biden, está sob pressão para relaxar limitações. Estratégicos militares americanos de alto escalão não estão mais advogando contra isso, e seniores ex-diplomatas e generais americanos recentemente instaram Biden em uma carta a "permitir que a Ucrânia se defenda".

Moscou avisa sobre sanções de metal

Anteriormente, Biden havia informado aos repórteres que estavam "trabalhando na" questão de permitir ataques em território russo. Até agora, os EUA limitaram o uso de suas armas à defesa contra a ofensiva russa contra a cidade ucraniana de Kharkiv.

Em retaliação a ataques com armas de longo alcance, o presidente russo, Vladimir Putin, recentemente mencionou restrições de exportação de metais, incluindo urânio. A Rússia é o sexto maior produtor mundial, enquanto outros materiais brutos como titânio ou níquel também têm compradores ocidentais.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), mais de 200 alvos militares na Rússia estão dentro do alcance de mísseis ATACMS de longo alcance dos EUA. Esses alvos incluem grandes bases de apoio militar, estações de comunicação, centros de logística, instalações de reparo, depósitos de combustível, instalações de armazenamento de munição e quartéis-generais.

"Guardião": Reino Unido aprova ataques de Storm-Shadow

Fontes do britânico "Guardião" sugerem que o Reino Unido já deu sua aprovação à Ucrânia para usar mísseis de cruzeiro Storm-Shadow contra alvos profundamente dentro da Rússia. De acordo com a reportagem, essa decisão não será anunciada publicamente quando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e Biden se encontram em Washington na sexta-feira. Também não houve anúncio público durante a visita do Secretário de Relações Exteriores britânico, Lammy, e Blinken a Kyiv, para evitar provocação desnecessária. Blinken teria mencionado na Ucrânia, de acordo com o "Guardião", que o fornecimento de mísseis balísticos pelo Irã à Rússia havia mudado o pensamento estratégico em Londres e Washington.

A União Europeia ainda não declarou publicamente sua posição sobre permitir que a Ucrânia ataque território russo com armas de alcance mais longo, mas a aprovação tanto dos EUA quanto do Reino Unido pode potencialmente influenciar sua decisão.

Durante a discussão de Blinken com Lammy em Kyiv, o possível papel da União Europeia em fornecer apoio à Ucrânia provavelmente foi um assunto de interesse, dadas a aprovação do Reino Unido dos ataques de Storm-Shadow e a pressão sobre Biden para relaxar limitações na defesa da Ucrânia.

Leia também: