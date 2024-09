Vários membros do gabinete estão a renunciar sob a liderança de Selensky.

Membros do Gabinete Ucraniano Renunciam Entre as renúncias, Olexander Kamyshyn, o Ministro da Indústria Estratégica, renuncia. Ele supervisionou a produção de armas domésticas ao longo do conflito com a Rússia. Kamyshyn anuncia sua continuação no setor de defesa, embora em uma capacidade revisada. O presidente do parlamento confirma as renúncias do Ministro da Justiça Denys Maliuska e do Ministro do Meio Ambiente Ruslan Strilets.

Vítimas em Poltava Aumentam Um ataque com mísseis russos resulta na região de Poltava. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos 47 pessoas morreram. Dois projéteis destruíram um edifício na capital de Poltava, usado pelo Instituto Militar de Comunicações, como compartilhou o presidente Volodymyr Zelenskyj no Telegram. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.

Scholz Recebe Crítico do Kremlin Libertado O chanceler alemão Olaf Scholz recebe Vladimir Kara-Mursa, libertado da prisão russa, em Berlim. "Estou impressionado com a tenacidade e a coragem de Vladimir Kara-Mursa e sua incansável busca por um futuro democrático para a Rússia", diz Scholz na plataforma X. "Facilitamos sua libertação na troca de prisioneiros em agosto, e hoje tivemos a sorte de ter uma longa conversa." Kara-Mursa está entre mais de 20 pessoas libertadas na troca de prisioneiros excepcional entre a Rússia e várias nações ocidentais em agosto.

Rússia Se Prepara para Defender a Ponte de Kerch A agência de inteligência britânica prevê outro ataque à Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada. A Rússia ergueu barreiras de balsas flutuantes e submersas, lançou minas navais e instalou geradores de fumaça para obscurecer a vista da ponte. O número de sistemas de defesa aérea também aumentou. Além disso, a Rússia está construindo uma estrutura adjacente à ponte, que pode ser uma ponte adicional de uma via ou uma barreira para evitar que os drones explosivos ucranianos atinjam o mar.

Nova Viatura Blindada de Pessoal Introduzida pela Ucrânia O Ministério da Defesa da Ucrânia estreia um novo veículo blindado de pessoal (VBP) para as tropas ucranianas. O Khorunzhyi, que significa "Porta-estandarte" e era uma patente militar nos exércitos cossacos, estava em desenvolvimento há algum tempo, com um protótipo avistado na frente em fevereiro do ano passado. Este anúncio provavelmente resultará no deployment de muitos mais exemplos - um reforço necessário e feito em casa para as necessidades de equipamento militar da Ucrânia.

Crítica à Invitação de Putin pela Mongólia A Estónia e a Lituânia condenam a Mongólia pelo convite ao presidente russo Vladimir Putin. "A escolha do governo mongol de receber calorosamente Putin em vez de detê-lo minou significativamente o Tribunal Penal Internacional e o sistema jurídico global", afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna, em Tallinn. "A Mongólia teve uma oportunidade única de contribuir para o fim da invasão russa na Ucrânia e não a aproveitou." O seu colega lituano, Gabrielius Landsbergis, considera "inaceitável" que o governo mongol tenha ignorado o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Este é mais um exemplo do sistema baseado em direito internacional a desmoronar-se", diz Landsbergis, segundo a agência BNS em Vilnius.

Julgamento do 'Espião' Francês na Rússia Começa Um trabalhador francês para uma organização não governamental suíça vai a julgamento em Moscovo, acusado de violar a lei russa sobre "agentes estrangeiros". O tribunal ordena que Vinatier permaneça sob custódia até pelo menos fevereiro do ano seguinte, no início do julgamento. Vinatier serviu como especialista na Rússia e nos antigos estados soviéticos para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), uma organização não governamental com o objetivo de resolver conflitos armados através da mediação e da diplomacia discreta. Ele foi detido em Moscovo em junho.

Alemanha Fornecerá Mais Sistemas IRIS-T à Ucrânia De acordo com fontes de segurança, a Alemanha planeia fornecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T SLM. O governo federal também tenciona adquirir seis sistemas IRIS-T adicionais para as Forças Armadas alemãs.

Helicóptero Mi-8 Russo Cai Os meios de comunicação russos relatam mais um acidente com um helicóptero Mi-8 russo. De acordo com Alexey Tsydenov no Telegram, o helicóptero fez um "aterrissagem dura" a 85 quilómetros de Irkutsk, ferindo duas pessoas. As operações de busca e salvamento estão atualmente em curso. Havia seis pessoas a bordo. O helicóptero foi dado como desaparecido após a perda de contacto na fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, segundo a Ria Novosti.

Zelensky: 41 Mortos e 180 Feridos no Ataque a Poltava Um ataque com mísseis russos à cidade central ucraniana de Poltava resultou na morte de 41 pessoas e mais de 180 feridos, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. A área em torno de uma escola e de um hospital vizinho foi atingida, e um edifício do Instituto de Comunicações foi parcialmente destruído. "De acordo com as informações disponíveis, o adversário utilizou dois mísseis balísticos", disse o Ministério da Defesa ucraniano. "A lacuna entre o alerta e a chegada dos mísseis mortais foi tão curta que apanharam pessoas a sair do abrigo antiaéreo durante a evacuação." Cree-se que mais pessoas estão presas sob os escombros. Os serviços de resgate conseguiram salvar 25 pessoas, incluindo 11 que foram retiradas dos escombros.

13:12 Scoop Interno: EUA à Beira de Acordo para Fornecer Mísseis de Alcance Longo à UcrâniaFontes afirmam que os EUA estão prestes a alcançar um acordo para fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de alcance longo capazes de alcançar áreas distantes da Rússia. No entanto, as autoridades ucranianas podem ter que esperar vários meses a mais para o recebimento devido a problemas técnicos que os EUA precisam resolver primeiro, de acordo com várias fontes americanas. O plano deve ser anunciado no outono. As armas em questão são mísseis ar-superfície de alcance médio a longo (JASSM), mísseis de cruzeiro ar-superfície com capacidades de médio a longo alcance. Eles podem ser lançados de aeronaves contra alvos terrestres. Fornecer JASSMs à Ucrânia poderia aumentar suas capacidades estratégicas e dar-lhe uma vantagem contra a Rússia.

12:43 Rússia Acusa Cientista Prominente de Traição por Trabalho em Mísseis HipersônicosUm tribunal russo condenou um cientista renomado a 15 anos em um campo de trabalho por acusações de traição por supostamente compartilhar informações classificadas. Este é o último caso de um cientista acusado de espionagem. O homem de 57 anos estava envolvido no desenvolvimento do projeto de mísseis hipersônicos da Rússia, de acordo com agências de notícias russas. Dois de seus associados também foram condenados sob suspeita de traição. Nos últimos anos, quase uma dúzia de cientistas do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk que trabalham nessa tecnologia foram acusados de traição pela Rússia. O cientista foi preso em agosto de 2022. Ele enfrenta acusações sérias, de acordo com fontes de segurança.

12:15 Comércio Rússia-Índia Aumenta Duas VezesO comércio da Rússia com a Índia quase dobrou no ano passado, informou Anatoly Popow, vice-presidente do Sberbank, em uma conversa com a agência de notícias Reuters. O comércio entre os dois países atingiu cerca de 65 bilhões de dólares em 2023. Este aumento significativo é principalmente devido à Índia se tornar um importante importador de petróleo russo após as sanções ocidentais impostas devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. "Em 2022, o interesse das empresas russas no mercado indiano cresceu significativamente, já que este mercado é uma alternativa", disse Popow. "Hoje, estamos até abrindo contas em rúpias para clientes russos. Não descartamos que a rúpia possa ser usada não apenas como meio de pagamento, mas também como ferramenta de poupança", acrescentou. O Sberbank gerencia pagamentos para cerca de 70% de todas as exportações russas para a Índia.

11:47 Putin Convida Mongólia para Cúpula do BRICSO presidente russo Vladimir Putin recebeu o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chürelsuh, durante sua visita à Mongólia e estendeu um convite para a próxima cúpula do BRICS na Rússia. "Estamos ansiosos pela sua presença", disse Putin a agências de notícias russas durante a reunião em Ulaanbaatar. O encontro de grandes economias emergentes, liderado pela Rússia e pela China, ocorrerá no final de outubro em Kazan, a capital da República do Tartaristão. Putin mencionou sua desejo de discutir cooperação econômica durante sua visita à Mongólia. De acordo com notícias, o planejado gasoduto Power of Siberia 2, que a Rússia quer construir para a China, poderia ser um assunto durante a visita de Putin a Ulaanbaatar, uma vez que passará pela Mongólia.

11:22 Rússia Fortalece Defesa Aérea em BelgorodO exército russo posicionou sistemas de defesa aérea adicionais na região de Belgorod, de acordo com o Ministério da Defesa. A região fronteiriça tem sido alvo de frequentes contra-ataques ucranianos há algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Alvo de Infraestrutura FerroviáriaRelatos ucranianos sugerem que a Rússia atacou a infraestrutura ferroviária em partes da Ucrânia durante a noite de segunda-feira para terça-feira. As regiões norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia, foram afetadas, de acordo com a empresa ferroviária estatal.

10:28 Relato: Centenas de Soldados Ucranianos em Risco de Cerco em PokrovskCentenas de soldados ucranianos estão em risco de serem cercados pelas forças russas na região de Donetsk, de acordo com a Forbes. As forças russas avançaram na cidade ucraniana de Pokrovsk, contornando as tropas ucranianas que mantêm a linha entre o vilarejo de Memryk e o rio Vovcha. O Centro de Estratégia de Defesa alertou que, se a 25ª Brigada de Paraquedistas com seus veículos de combate Marder produzidos na Alemanha não resistir ao inimigo perto de Ukrainsk, isso poderia resultar em cerco pelo inimigo. De acordo com fontes, partes de pelo menos quatro brigadas ucranianas estão sendo cercadas ao sul de Pokrovsk. Os soldados ucranianos podem ter iniciado uma retirada para evitar serem cortados pelas forças russas. Esta retirada poderia potencialmente salvar batalhões inteiros da Ucrânia em um momento crucial, ao custo de render 30 quilômetros quadrados.

10:02 ISW: Rússia Recupera Posições em KurskDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas recentemente recuperaram posições perdidas em Kursk. Eles supostamente assumiram o controle de posições perto do vilarejo de Olgovka, com o ISW sugerindo que as forças ucranianas se retiraram do assentamento. Um blogueiro militar russo também relata que as tropas ucranianas fizeram pequenos ganhos perto de Pogrebki e Malaya Loknya (localizadas a noroeste de Sudzha) e que as forças russas abandonaram suas posições dentro desses assentamentos para evitar cerco. Os ataques contínuos das forças ucranianas aos pontões russos sobre o rio Seim na região de Glushkovo estão ocorrendo.

09:30 Mongolia's Welcoming Stance Towards Putin Despite Arrest WarrantDespite an international warrant for his arrest, Vladimir Putin is greeted with honor guards in neighboring Mongolia. This isn't solely due to Mongolia's position sandwiched between superpowers Russia and China, as explained by ntv correspondent Rainer Munz.

09:00 Dismissal of Ukrenergo Chief Amidst Energy Facility Protection Failure

08:22 Rede de Fuga de Soldados Reveladas na Ucrânia

Desde o início da invasão russa, as autoridades ucranianas já identificaram mais de 570 redes que ajudam indivíduos a fugir do serviço militar. Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de fronteira do estado, revelou isso em uma televisão ucraniana, segundo o "Kyiv Independent". Essas organizações ajudam homens ucranianos a fugir para o exterior e fornecem certificados médicos falsos para declará-los inaptos para o serviço militar. Esses serviços custam entre US$ 7.000 e US$ 10.000. Homens ucranianos com idade entre 18 e 60 anos geralmente são proibidos de sair do país, pois podem ser convocados para o serviço militar. Em 2024, as agências de aplicação da lei desbarataram mais de 200 redes.

07:50 Avanço em Kherson: 'Desastre Natural' para os Russos

O político da oposição e ex-oligarca russo Mikhail Khodorkovsky acha intrigante a reação do povo russo à ofensiva ucraniana em Kherson. Os russos não veem o avanço ucraniano em Kherson como um ataque do inimigo, disse Khodorkovsky ao "Tagesspiegel" em uma entrevista. Em vez disso, é visto como um tipo de "desastre natural". As pessoas estão frustradas com a má gestão do governo. As taxas de aprovação de Putin estão diminuindo.

07:22 Tragédia em Zaporizhzhia: Menino de Oito Anos Morto em Ataque Russo

Segundo relatórios ucranianos, duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um ataque russo à cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. O ataque ocorreu ontem às 23h, segundo Ivan Fedorov, governador da Oblast de Zaporizhzhia, no Telegram. Uma mulher de 38 anos e um menino de oito anos morreram. Um homem de 43 anos e uma menina de 12 anos ficaram feridos, com a menina atualmente em estado grave. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, com a explosão e os escombros também causando danos a outros edifícios.

06:58 Local Suspeito do Lançamento da 'Superarma' de Putin: Pesquisadores dos EUA Afirmam

Dois pesquisadores dos EUA afirmam ter identificado o local potencial de lançamento do míssil 9M370 "Burevestnik" na Rússia. O míssil de cruzeiro nuclear, que Putin se gaba de ser "invencível" e chama de "superarma", é conhecido como SSC-X-9 "Skyfall" na OTAN. De acordo com os pesquisadores, que analisaram imagens fornecidas por uma empresa de satélites, um projeto de construção adjacente a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, localizada a aproximadamente 475 quilômetros ao norte de Moscou, é suspeito de ser o local de lançamento do míssil anteriormente secreto. Eles encontraram nove plataformas de lançamento sob construção. O local é "destinado a um grande sistema de foguetes estacionário, e o único grande sistema de foguetes estacionário que a Rússia está atualmente desenvolvendo é o Skyfall", afirmou o relatório. Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington responderam a um pedido de comentário.

06:30 Refinaria de Moscou Parcialmente Fechada Após Ataque de Drone

A refinaria de petróleo de Moscou da Gazprom Neft fechou parcialmente as operações após um incêndio causado por um suposto ataque de drone ucraniano, segundo a Reuters, citando fontes não identificadas. A unidade Euro+, que representa cerca de 50% da capacidade da refinaria, foi fechada. As operações devem ser retomadas em cinco a seis dias após a conclusão das reparos. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. A extensão dos danos à capacidade de refino da instalação permanece incerta.

05:58 Crítica à Abordagem Ocidental do Ex-oligarca Russo

O político da oposição e ex-oligarca russo Mikhail Khodorkovsky critica a forma como os governos ocidentais estão lidando com a Rússia. "O Ocidente está cometendo vários erros estratégicos que prolongam o tempo de Putin no poder", disse ele ao Tagesspiegel. "O Ocidente deve dizer que está em guerra com os tomadores de decisão", afirmou Khodorkovsky, acrescentando que é incorreto declarar a Rússia como o inimigo e equiparar os tomadores de decisão à população. Quanto à guerra na Ucrânia, Khodorkovsky disse: "Se o Ocidente tivesse agido no início da guerra total em fevereiro de 2022 como agora, a guerra já teria terminado".

04:13 Zelenskyy: Recapturar a Usina Nuclear de Zaporizhzhia Poderia Ser Arriscado

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anuncia uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em Kyiv. A reunião, de acordo com Zelenskyy, ocorrerá após a visita de Rafael Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia, como mencionado em um vídeo nas redes sociais de Zelenskyy. Infelizmente, neste estágio do conflito, a Ucrânia não pode recuperar o controle da usina. "No momento, não vejo tais possibilidades no campo de batalha, e as que poderiam estar presentes são arriscadas", comenta Zelenskyy. Grossi publicou anteriormente no Twitter que estava indo à usina para "continuar ajudando e evitar um desastre nuclear". A instalação, a maior usina nuclear da Europa, está sob controle russo desde os primeiros dias da invasão de 2022.both sides accuse each other of attacks on the plant.

02:27 Governador: Mísseis russos matam pelo menos uma pessoa em DniproEm um ataque de mísseis russos na cidade central ucraniana de Dnipro, pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas, segundo o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, pelo Telegram. Vários edifícios residenciais em um distrito da cidade foram danificados no ataque. No entanto, a informação não foi verificada independentemente.

23:55 Zelensky sonha com aprovação de armas de longo alcance, menciona AlemanhaNa linha de frente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volta a defender armas de longo alcance durante uma reunião com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof em Saporischschya. Zelensky enfatizou a necessidade de autorização para atingir alvos no interior russo, além do fornecimento desses mísseis, dizendo: "Não apenas ataques a alvos de profundidade russa são necessários, mas também a entrega desses mísseis". A Rússia ocupa parcialmente a região de Saporischschya, mas não sua capital. Foram discutidos novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, jatos de caça adicionais do tipo F-16 fornecidos por parceiros, além de munição e equipamento extras. "Todas essas medidas são essenciais para evitar que a Rússia lance novos ataques na Ucrânia", diz Zelensky. Ele faz alusão ao apoio de armas de longo alcance e menciona países como os EUA, Reino Unido, França e Alemanha. Kyiv tem uma perspectiva mais otimista hoje. Detalhes não foram fornecidos.

22:13 Kyiv critica Mongólia por ajudar Putin, ameaça consequênciasA Ucrânia critica o governo da Mongólia por acolher o presidente russo Vladimir Putin e pede consequências. A Mongólia facilitou Putin, que é procurado por crimes de guerra na Ucrânia, afirmou Heorhiy Tychyj, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em Kyiv. Isso torna a Mongólia cúmplice dos "crimes de guerra" de Putin. Putin chegou à capital mongol hoje. "Vamos colaborar com nossos parceiros para garantir que isso tenha consequências para Ulan Bator", anunciou Tychyj. "O fracasso do governo mongol em implementar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é um golpe significativo para o TPI e para o sistema de justiça criminal internacional", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

21:59 Apesar de mandado de prisão internacional, Putin é recebido na MongóliaO presidente russo Vladimir Putin foi recebido na Mongólia apesar de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI). O governo ucraniano então anunciou planos de trabalhar com parceiros para impor "consequências" à Mongólia. O TPI emitiu o mandado de prisão por suposta deportação ilegal de crianças ucranianas durante a guerra na Ucrânia desde fevereiro de 2022. A Ucrânia, o Ocidente e ativistas de direitos humanos exigem sua execução. Putin foi recebido por uma guarda de honra no aeroporto de Ulan Bator hoje. O objetivo de sua visita é comemorar o 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Uma reunião entre Putin e o presidente mongol Uchnaa Khurelsukh está na agenda.

21:48 Relato: Ucrânia utiliza drone "Palianytsia" pela primeira vez contra alvo na Crimeia

O exército ucraniano supostamente utilizou o drone de foguete ucraniano "Palianytsia" contra um alvo militar na Península da Crimeia, ocupada pela Rússia, pela primeira vez em agosto, segundo o jornal ucraniano "Ukrainska Prawda". O nome adequado do drone, segundo o relatório, pode ser uma fonte de frustração para as tropas russas: "Palianytsia" é uma palavra desafiadora para falantes de russo. Desde o início da invasão russa em grande escala, os ucranianos vêm usando o termo para se referir a pessoal militar ou sabotadores russos.

O conflito na Ucrânia continua a impactar posições ministeriais no governo ucraniano. Por exemplo, o ministro da Indústria Estratégica, Olexander Kamyshyn, renunciou em meio ao conflito com a Rússia.

Além disso, as tensões no conflito são evidentes no aumento das baixas, como visto na região de Poltava, onde um ataque de míssil russo resultou em muitas mortes e feridos.

