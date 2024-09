Vários membros de alto escalão da equipe administrativa de Zelensky renunciam.

Ucrânia está passando por uma reformulação do governo, com vários ministros do gabinete de Zelensky decidindo largar o cargo. As renúncias serão investigadas durante a próxima sessão parlamentar, de acordo com a declaração feita por Ruslan Stefanchuk no Facebook.

Inicialmente, Olexander Kamyshin (indústria de defesa), Denys Malyuska (Justiça), Ruslan Strilets (Meio Ambiente) e Vitaliy Kovals (Fundo de Propriedade do Estado) anunciaram suas saídas. Kovals é responsável pelas privatizações e deseja se afastar do cargo.

Em seguida, as renúncias de Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk foram reveladas. Stefanishyna está a cargo da integração europeia da Ucrânia, enquanto Vereshchuk é responsável pelo tratamento de refugiados. De acordo com os relatórios, Stefanishyna deve assumir um novo cargo dentro do governo.

David Arakhamia, líder da fração do partido presidencial "Servidor do Povo", previu mais mudanças no gabinete. Em sua opinião, mais da metade dos ministérios terá novas nomeações. A lista completa será revelada durante a reunião da fração agendada para quarta-feira.

Anteriormente, foi relatado que Volodymyr Kudrytskyi, chefe da operadora de rede de energia estatal Ukrenergo, foi demitido do cargo pelo conselho da empresa. Kudrytskyi liderou a Ukrenergo desde 2020. Após críticas por medidas de segurança inadequadas para os transformadores de energia do país contra ataques de drones e mísseis russos, a demissão de Kudrytskyi ocorreu após um grande ataque com mísseis e drones russos na infraestrutura energética da Ucrânia que ocorreu na semana passada. Como resultado, os ucranianos têm sofrido desligamentos de energia não planejados por horas devido à deficiência energética.

Zelensky já havia dado indiretas sobre uma reformulação do governo em julho. Atualmente, cinco ministérios são liderados por ministros interinos, e o governo liderado por Shmyhal está no poder desde março de 2020.

